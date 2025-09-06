Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đi máy bay bao lần nhưng nhiều người vẫn chưa biết 1 vị trí để đồ tiện lợi ngay trên ghế ngồi

06-09-2025 - 20:39 PM | Lifestyle

Hóa ra ngay trên ghế ngồi máy bay có một chi tiết nhỏ cực tiện lợi để để đồ uống, nhưng phần đông hành khách lại chưa từng nhận ra.

Đi máy bay nhiều lần, có lẽ các hành khách đã quá quen với các thao tác như gập bàn ăn, cài dây an toàn hay lấy đồ từ túi ghế trước mặt… Thế nhưng có một chi tiết nhỏ trên ghế ngồi lại khiến nhiều người "mắt chữ A miệng chữ O" khi biết đến công dụng thực sự. Điều thú vị này vừa được tiết lộ bởi một tiếp viên hàng không, đồng thời cũng là gương mặt sáng tạo nội dung đình đám trên TikTok.

Đi máy bay bao lần nhưng nhiều người vẫn chưa biết 1 vị trí để đồ tiện lợi ngay trên ghế ngồi- Ảnh 1.

Một tiếp viên hàng không đã có chia sẻ khá thú vị về vị trí để đồ rất tiện lợi trên máy bay mà không phải ai cũng biết

Cụ thể, đó chính là anh chàng Hoàng Minh Quý, tiếp viên hàng không trẻ đang sở hữu kênh TikTok hơn 745k lượt theo dõi. Trong một video chia sẻ, Minh Quý đưa ra tình huống vô cùng quen thuộc: đi ra sân bay mua một cốc cà phê hoặc nước ép mang lên máy bay, nhưng khi ngồi vào ghế lại chẳng biết để đâu cho hợp lý.

Cầm mãi trên tay thì vừa vướng vừa mỏi, đặt lên bàn ăn cũng không xong vì lúc máy bay cất cánh hay hạ cánh tiếp viên sẽ yêu cầu gập bàn lại. Còn nếu nhét vào túi ghế phía trước thì cốc dễ bị nghiêng, gập lại và nước tràn ra ngoài - cực kỳ phiền toái.

Đi máy bay bao lần nhưng nhiều người vẫn chưa biết 1 vị trí để đồ tiện lợi ngay trên ghế ngồi- Ảnh 2.

Để lên bàn ăn không ổn, cũng không thể luôn cầm trên người

Đi máy bay bao lần nhưng nhiều người vẫn chưa biết 1 vị trí để đồ tiện lợi ngay trên ghế ngồi- Ảnh 3.

Để vào túi sau lưng ghế cũng không ổn vì dễ bị bẹp cốc và đổ nước

Và rồi, anh chàng đã tiết lộ một "bí mật nho nhỏ" ngay trên ghế ngồi: ở phần lưng ghế phía trước mặt hành khách, ngay cạnh tay vịn có một khe nhô ra vừa khít với phần miệng cốc. Đó chính là vị trí để treo cốc nước tiện lợi, đảm bảo không đổ, không chiếm diện tích, cũng chẳng cần phải loay hoay tìm chỗ.

Đi máy bay bao lần nhưng nhiều người vẫn chưa biết 1 vị trí để đồ tiện lợi ngay trên ghế ngồi- Ảnh 4.

Và đây chính là vị trí tiện lợi được nam tiếp viên hàng không chỉ ra

Video của Minh Quý sau khi đăng tải đã thu hút sự chú ý lớn. Nhiều người để lại bình luận bất ngờ vì "đi máy bay cả chục lần mà chưa bao giờ để ý chi tiết này".

Điều này cho thấy đôi khi những chi tiết nhỏ nhất lại mang đến trải nghiệm thoải mái hơn rất nhiều cho hành khách, nhưng vì quá quen thuộc nên ít ai nhận ra.

Chuyến bay thường gắn liền với hình ảnh chật chội, hạn chế trong việc sắp xếp đồ cá nhân. Vậy mà chỉ với một chi tiết nhỏ trên lưng ghế, hành khách đã có thể tận hưởng hành trình một cách tiện lợi và thoải mái hơn. Hóa ra, đi máy bay nhiều lần vẫn còn những "bí mật" thú vị chờ được khám phá.

(Nguồn: TikTok @justin.only)

Nam sinh đỗ ĐH danh tiếng, bố mạnh tay chi 50 triệu đồng mở tiệc ăn mừng nhưng khách vừa đến đã khuyên: "Không thi lại là hỏng tương lai"

Theo Châu Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VĐV golf gợi cảm nhất hành tinh lại gây 'bão mạng": tài năng thế nào mà "hút khách" hơn cả Tiger Woods

VĐV golf gợi cảm nhất hành tinh lại gây 'bão mạng": tài năng thế nào mà "hút khách" hơn cả Tiger Woods Nổi bật

Đạo diễn tài năng là con trai NSND đình đám, 43 tuổi quyết định nghỉ việc VTV, "đổi server"

Đạo diễn tài năng là con trai NSND đình đám, 43 tuổi quyết định nghỉ việc VTV, "đổi server" Nổi bật

Hàng vạn người đổ đi xem concert cuối cùng của 33 anh tài

Hàng vạn người đổ đi xem concert cuối cùng của 33 anh tài

20:03 , 06/09/2025
Bảng chi tiêu trị giá 2,5 triệu đồng của cô gái ở Hà Nội khiến tất cả sửng sốt

Bảng chi tiêu trị giá 2,5 triệu đồng của cô gái ở Hà Nội khiến tất cả sửng sốt

19:46 , 06/09/2025
Em gái ngôi sao toàn cầu sốc toàn tập vì sự hiếu khách vượt xa tưởng tượng của người Việt

Em gái ngôi sao toàn cầu sốc toàn tập vì sự hiếu khách vượt xa tưởng tượng của người Việt

19:01 , 06/09/2025
Không phải ai cũng hợp bỏ phố: 5 dấu hiệu cho thấy bạn sẵn sàng sống tốt ở quê

Không phải ai cũng hợp bỏ phố: 5 dấu hiệu cho thấy bạn sẵn sàng sống tốt ở quê

18:27 , 06/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên