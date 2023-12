Đi qua mùa cao điểm, lời khẳng định “đóng cửa nhưng không hụt thu” của ông Nguyễn Đức Tài hết ứng nghiệm: 1/10 doanh thu cùng 150 cửa hàng của Thế Giới Di Động “biến mất” trong tháng 11

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) mới công bố báo cáo kết quả kinh doanh 11 tháng đầu năm với điểm nhấn là quy mô số lượng cửa MWG được siết lại đáng kể.

Theo số liệu được báo cáo, tổng số cửa hàng thuộc các chuỗi Thế Giới Di Động, Topzone, Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh, An Khang và Avakid đạt 5.598 vào cuối tháng 11, giảm 153 cửa hàng so với thời điểm cuối tháng 10 liền trước.

Trong đó, chuỗi Điện Máy Xanh giảm 71 cửa hàng, chuỗi Thế Giới Di Động và Topzone giảm 58 cửa hàng, An Khang đóng 13 nhà thuốc, Bách Hóa Xanh đóng 9 siêu thị còn chuỗi Avakid đóng 2 cửa hàng.

Đây là mức giảm mạnh nhất về quy mô lượng điểm bán của MWG, lần đầu tiên xuống dưới mức 5.600 trong vòng hơn một năm qua. Trước đó trong tháng 10, công ty đã thu hẹp quy mô nhưng tốc độ chậm hơn đáng kể, đóng tổng cộng 13 điểm bán gồm 7 cửa hàng TGDĐ và 5 cửa hàng Điện Máy Xanh.

Động thái này ghi nhận sau khi MWG công bố chiến lược tái cấu trúc toàn diện nhằm tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động, trong đó có việc đóng cửa 200 cửa hàng hiện không hiệu quả về doanh thu và lợi nhuận. Theo MWG, việc làm này là cần thiết để công ty có thể tinh gọn vận hành và tập trung vào những cửa hàng và mảng kinh doanh tiềm năng, tạo ra lợi nhuận. Công ty cho biết đã và đang chủ động lên kế hoạch để có thể chống chịu tốt hơn trước những biến động cũng như để sẵn sàng nắm bắt cơ hội khi có tín hiệu khả quan.

Liên quan tới vấn đề trên, Chủ tịch HĐQT MWG Nguyễn Đức Tài trong buổi họp với nhà đầu tư giữa tháng 11 vừa qua đã thừa nhận đội hình cửa hàng của MWG lớn trong khi giá giảm nhanh, đáng lẽ công ty cần cắt giảm nhưng làm hơi chậm. Ông Tài khi đó khẳng định MWG sẽ tiếp tục cân nhắc đóng một lượng của hàng TGDĐ/ĐMX hoạt động kém hiệu quả trong tháng 11 và 12, đồng thời tự tin doanh thu sẽ chỉ di chuyển chứ không sụt giảm nhiều do khách hàng sẽ dịch chuyển sang shop lân cận.

Ngay sau đó, MWG công bố doanh thu tháng 10 với việc lần đầu trong năm 2023 ghi nhận mức tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 11,19 nghìn tỷ đồng. Lời khẳng định của ông Tài khi ấy càng được củng cố chắc chắn. Tuy nhiên bước sang tháng 11, thực tế đang trở nên kém sắc hơn. Doanh thu trong tháng 11 chỉ đạt hơn 9.900 tỷ đồng, giảm tới 11% so với tháng 10 liền trước và rơi về mức doanh thu thấp nhất kể từ tháng 7/2023. Như vậy, hơn 1/10 doanh thu MWG cùng 153 cửa hàng đã "biến mất" trong tháng 11.

Cả ba chuỗi cửa hàng chính là Thế Giới Di Động – Top zone, Điện Máy Xanh và Bách Hóa Xanh đều sụt giảm doanh thu trong tháng qua. Trong đó, chuỗi Thế Giới Di Động sụt giảm doanh thu 27% so với tháng 10 xuống 2.300 tỷ đồng. MWG cho biết nguyên nhân chủ yếu do nhu cầu Iphone hạ nhiệt sau đợt cao điểm ra mắt sản phẩm mới. Tương tự, do vào mùa thấp điểm đối với ngành hàng điện máy, chuỗi Điện Máy Xanh ghi nhận doanh thu gần 4.300 tỷ, giảm 9% so với tháng 10 trước đó. Với Bách Hóa Xanh, doanh thu tháng 11 đạt xấp xỉ 3.000 tỷ, sụt nhẹ 2% so với tháng 10/2023, doanh thu bình quân mỗi cửa hàng đạt 1,75 tỷ đồng/cửa hàng.

Khả năng "về đích" doanh thu năm 2023 tương đối gập ghềnh nhưng triển vọng hồi phục tích cực trong năm 2024

Luỹ kế 11 tháng đầu năm 2023, doanh thu của MWG đạt 107.954 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. So với mục tiêu 135.000 tỷ đồng, công ty đạt 80% kế hoạch doanh thu cả năm.

Như vậy để “về đích” doanh thu trong năm 2023, MWG sẽ cần tối thiểu 27.000 tỷ đồng doanh thu trong tháng 12 này. Con số này gấp đôi mức đỉnh doanh thu vừa đạt được trong tháng 10 trước đó, thậm chí gấp gần 3 lần mức doanh thu bình quân mỗi tháng. Đây có lẽ là nhiệm vụ không hề dễ dàng.

Thực tế, các công ty chứng khoán cũng đã đưa ra những dự báo về kết quả kinh doanh của MWG với quan điểm đồng thuận rằng tình hình chỉ thực sự hồi phục từ năm 2024. Chứng khoán ACBS trong báo cáo gần nhất đã dự báo doanh thu 2023 của MWG có thể đạt 119.000 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ; lợi nhuận ròng có thể ở mức 351 tỷ đồng. Sang năm 2024, ACBS dự phóng doanh thu thuần và LNST của MWG là 132.359 tỷ đồng (+11% so với cùng kỳ) và 2.884 tỷ đồng (+721%).

Theo ACBS, hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh có thể giảm doanh thu lần lượt 18% và 19% so với cùng kỳ trong năm 2023 nhưng có thể tăng trưởng trở lại trong năm 2024, dù vẫn thấp hơn những năm gần đây. Điều này dựa trên kỳ vọng rằng sức mua của người tiêu dùng có thể cải thiện khi khó khăn kinh tế giảm bớt. Song, con số này thấp hơn dự phóng trước đó sau khi đội ngũ phân tích cân nhắc khả năng sức mua có thể cải thiện chậm trong những tháng đầu năm 2024 và kế hoạch đóng cửa 200 cửa hàng của MWG.

Với Bách Hóa Xanh, chuỗi siêu thị được cho sẽ tiếp tục thúc đẩy doanh thu trên mỗi cửa hàng, tập trung vào nhóm hàng thực phẩm tươi sống, kiểm soát chi phí (đặc biệt là chi phí logistic) và tối ưu hóa các trung tâm phân phối. ACBS giả định biên lợi nhuận gộp ở mức 26% cho năm 2024, kỳ vọng Bách Hóa Xanh có thể tăng trưởng doanh thu 19% so với cùng kỳ trong 2024, đạt 37.652 tỷ đồng. Ngoài ra, đóng góp doanh thu của An Khang vào MWG vẫn còn khiêm tốn, khoảng 2%-3% trong 2023-2024 và chuỗi này có thể không mang lại lợi nhuận ròng trong thời gian tới.

Nguồn: ACBS

Tương tự, Chứng khoán Shinhan trong báo cáo ngành bán lẻ mới đây cũng dự báo doanh thu MWG trong năm 2023 không thể đạt kế hoạch, dừng ở mức 114.000 tỷ đồng. Shinhan Securitues cũng dự phóng doanh thu và LNST của MWG năm 2024 lần lượt đạt xấp xỉ 135.000 tỷ đồng (+16% so với cùng kỳ) và 2.274 tỷ đồng (+210% so với cùng kỳ), với kỳ vọng sức mua tiêu dùng sẽ cải thiện từ quý 4/2023 và hồi phục rõ rệt trong năm 2024.