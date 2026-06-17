Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đi rút tiền bất ngờ thấy máy ATM "nhả" 38 triệu đồng, nam thanh niên lập tức tìm đến công an

| | Xã hội

Thấy số tiền lớn từ khay máy ATM ở xã Hóc Môn (TP.HCM) chạy ra do giao dịch của người trước bị lỗi, anh Hoàng Đức Thắng đã gom toàn bộ mang thẳng đến đồn Công an để nhờ trả lại cho chính chủ.

Ngày 17/6, Công an xã Hóc Môn (TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ bàn giao số tiền 38 triệu đồng cho người dân khi đánh rơi ở cây ATM của Ngân hàng ACB trên địa bàn.

Trước đó, chiều 15/6, Công an xã Hóc Môn tiếp nhận anh Hoàng Đức Thắng đến trình báo và giao nộp số tiền 38 triệu đồng nhặt được tại cây ATM Ngân hàng ACB trên đường Lý Thường Kiệt, xã Hóc Môn.

Theo anh Thắng, trong lúc thực hiện giao dịch, anh phát hiện số tiền được máy ATM hoàn trả do giao dịch nộp tiền của người trước đó không thành công. Không chút do dự, anh đã mang toàn bộ số tiền đến Công an để hỗ trợ tìm người đánh mất.

Nhận thông tin, Công an đã nhanh chóng phối hợp với ngân hàng xác minh, rà soát dữ liệu giao dịch và trích xuất camera. Qua đó, Công an đã xác định được chủ sở hữu và hoàn trả đầy đủ số tiền theo đúng quy định.

Hành động trung thực của anh Hoàng Đức Thắng cùng sự trách nhiệm của cán bộ Công an xã Hóc Môn đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, tô đẹp thêm hình ảnh người dân nghĩa tình và lực lượng Công an vì Nhân dân phục vụ.

Theo Minh Tuệ

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thay đổi từ 1/7/2026 mà người dân sử dụng VNeID cần biết

Thay đổi từ 1/7/2026 mà người dân sử dụng VNeID cần biết Nổi bật

Thi hành lệnh khám xét và khởi tố nguyên kế toán trưởng Mai Thị Dung

Thi hành lệnh khám xét và khởi tố nguyên kế toán trưởng Mai Thị Dung Nổi bật

Sự thật gây phẫn nộ: Không ai sang nhượng được kỳ nghỉ, tiền lừa được dùng để trả lương thưởng và chi tiêu cá nhân

Sự thật gây phẫn nộ: Không ai sang nhượng được kỳ nghỉ, tiền lừa được dùng để trả lương thưởng và chi tiêu cá nhân

22:35 , 17/06/2026
Ra quyết định khởi tố hàng loạt Giám đốc, Phó Giám đốc, Quản lý công ty

Ra quyết định khởi tố hàng loạt Giám đốc, Phó Giám đốc, Quản lý công ty

22:10 , 17/06/2026
Thủ đoạn lừa đảo bán kỳ nghỉ: Hợp đồng 200 triệu, được hứa mua lại 10 tỷ đồng

Thủ đoạn lừa đảo bán kỳ nghỉ: Hợp đồng 200 triệu, được hứa mua lại 10 tỷ đồng

21:53 , 17/06/2026
Tin vui chưa từng có áp dụng từ 1/7, tất cả người dân muốn xây nhà chú ý

Tin vui chưa từng có áp dụng từ 1/7, tất cả người dân muốn xây nhà chú ý

20:18 , 17/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên