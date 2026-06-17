Đi rút tiền bất ngờ thấy máy ATM "nhả" 38 triệu đồng, nam thanh niên lập tức tìm đến công an

Ngày 17/6, Công an xã Hóc Môn (TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ bàn giao số tiền 38 triệu đồng cho người dân khi đánh rơi ở cây ATM của Ngân hàng ACB trên địa bàn.

Trước đó, chiều 15/6, Công an xã Hóc Môn tiếp nhận anh Hoàng Đức Thắng đến trình báo và giao nộp số tiền 38 triệu đồng nhặt được tại cây ATM Ngân hàng ACB trên đường Lý Thường Kiệt, xã Hóc Môn.

Theo anh Thắng, trong lúc thực hiện giao dịch, anh phát hiện số tiền được máy ATM hoàn trả do giao dịch nộp tiền của người trước đó không thành công. Không chút do dự, anh đã mang toàn bộ số tiền đến Công an để hỗ trợ tìm người đánh mất.

Nhận thông tin, Công an đã nhanh chóng phối hợp với ngân hàng xác minh, rà soát dữ liệu giao dịch và trích xuất camera. Qua đó, Công an đã xác định được chủ sở hữu và hoàn trả đầy đủ số tiền theo đúng quy định.

Hành động trung thực của anh Hoàng Đức Thắng cùng sự trách nhiệm của cán bộ Công an xã Hóc Môn đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, tô đẹp thêm hình ảnh người dân nghĩa tình và lực lượng Công an vì Nhân dân phục vụ.