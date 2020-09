Đi tìm công cụ ứng biến cho Doanh nghiệp hiện đại trong kỷ nguyên chuyển đổi số

Chuyển đổi số đang là một giải pháp được nhắc đến nhiều nhất giai đoạn này như xu thế chung tất yếu của các doanh nghiệp. Đây chính là quá trình hoàn chỉnh theo nhiều bước khác nhau áp dụng số hóa ở bước đầu và ứng dụng số hóa ở chuối hành động tiếp theo ở trình độ cao.



Chuyển đổi số thành công sẽ mang lại những lợi ích to lớn về hiệu suất làm việc của nhân viên, nâng cao chất lượng dịch vụ, đo lường minh bạch hiệu quả công việc và quan trọng nhất là nâng cao lợi thế cạnh tranh. Trong chuỗi quá trình này, công nghệ chính là nền tảng xuyên suốt quan trọng nhất để giúp doanh nghiệp có thể "ứng biến" với các thay đổi lớn nhỏ của thị trường.

Một phần trong yếu tố công nghệ chính là các thiết bị công nghệ cao phục vụ cho sự phát triển & linh hoạt ứng biến. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp sẽ lăn tăn về việc đâu là tiêu chí giúp doanh nghiệp lựa chọn các thiết bị công nghệ phục vụ cho sự phát triển của mình? Câu trả lời về cơ bản sẽ có những tính chất sau: độ bảo mật cao, hiệu năng phù hợp, đáp ứng nhu cầu về năng lượng, dễ nâng cấp, sửa chữa, đầy đủ các cổng kết nối và độ bền cao

Doanh nghiệp cần tìm những sản phẩm đáp ứng đầy đủ các nhu cầu khắt khe

Ngoài ra, nếu đã sử dụng ở một quy mô lớn, các doanh nghiệp cần chú ý tới yếu tố đồng bộ, tương thích lẫn nhau giữa các thiết bị. Bởi lẽ, trong cùng một hệ sinh thái, dĩ nhiên các thiết bị sẽ hoạt động tốt hơn, đồng thời giao tiếp dễ dàng hơn với nhau.

Đó cũng chính là lý do vì sao Asus đã phát triển và cung cấp dải sản phẩm chuyên biệt Expertbook Series dành riêng cho các doanh nghiệp trong đó nổi bật như Expertbook B9, P2, P1.., hội tụ đủ các tiêu chí nêu trên. Dưới đây là những giải pháp Asus sẽ mang lại trong thời kỳ chuyển đổi số.

Giải pháp phần cứng

Expertbook Series như Expertbook B9, P2, P1… đáp ứng cả 2 tiêu chí: đó là độ bền và cấu hình. Các dòng sản phẩm chuyên biệt dành cho doanh nghiệp của Asus đều được trải qua các bài kiểm tra khắt khe. Với thiết kế chắc chắn cùng vật liệu bền bỉ, các thiết bị này đều có độ bền đạt chuẩn quân sự MIL-STD 810G. Về cấu hình, các sản phẩm này đều được trang bị những linh kiện cao cấp nhất đến từ chính thương hiệu Asus. Ngoài ra, người dùng vẫn có thể tùy chỉnh các linh kiện, cấu hình do những sản phẩm này được thiết kế để có thể dễ dàng thay đổi.

Phần cứng của các sản phẩm dành cho doanh nghiệp của Asus Expertbook Series có độ bền đạt chuẩn quân sự MIL-STD 810G

Giải pháp phần mềm

Do được thiết kế dành riêng cho doanh nghiệp, Asus ExpertBook Series (B9, P2, P1,..) cung cấp luôn các giải pháp quản lý với bộ phần mềm bao gồm: Phần mềm quản lý nhân viên và tài sản: Asus Control Center - giúp quản lý từ xa, lên lịch công việc qua một đầu mối duy nhất; trình quản lý doanh nghiệp: Asus Business Manager - bộ tiện ích hỗ trợ quản lý PC cá nhân, quản lý hệ thống; và giao diện BIOS đồ họa: Giúp tối ưu tùy chỉnh hiệu suất phần cứng dễ dàng và thuận tiện.

Giải pháp bảo mật

Asus nghiên cứu kỹ lưỡng thói quen sử dụng cũng như nhu cầu của người dùng để trang bị cho các thiết bị của mình những lớp bảo mật tối ưu nhất. Các thiết bị được trang bị những lớp bảo vệ dữ liệu thông qua Trusted Platform Module (TPM) 2.0, lưu trữ và mã hóa mật khẩu giúp tăng cường bảo mật, tính năng tắt bật và điều khiển đọc/ghi cho USB. Về phần cứng, Asus ExpertBook Series (B9, P2, P1,..) được trang bị cảm biến cảnh bảo xâm nhập khung vỏ máy trái phép, cùng nhiều chi tiết bảo mật khác như khóa Kensington, gạt che Webcam.v.v.

Giải pháp sản phẩm

Asus cung cấp bộ sản phẩm đa dạng, đáp ứng tối đa nhu cầu của các doanh nghiệp như Expertbook, dòng laptop nhắm tới người dùng hay di chuyển; nhóm sản phẩm ExpertCenter, All in One, phù hợp với đối tượng văn phòng, đáp ứng tác vụ từ lập trình cho tới thiết kế đồ họa hay các công việc văn phòng cơ bản. Như đã nói, việc sử dụng đồng bộ các sản phẩm tới từ một hãng cũng sẽ giúp quá trình sử dụng, bảo trì và quản lý được thuận tiện hơn, giúp giảm thiểu quy trình hoạt động của doanh nghiệp.

Các dòng sản phẩm đa dạng và đồng nhất về phần cứng là thế mạnh của Asus

Giải pháp dịch vụ



Các dòng máy tính của Asus đều được trang bị phần mềm My Asus, giúp quản lý, phát hiện lỗi và hỗ trợ tư vấn, sửa chữa và bảo hành 24/7. Các sản phẩm này cũng được bảo hành quốc tế, rất thuận tiện với những cá nhân hay phải di chuyển, công tác. Ngoài ra, Asus còn hỗ trợ nhận trả sản phẩm tận nơi, gia hạn bảo hành cùng với đó là chế độ giữ lại ổ HDD bị lỗi khi khách hàng thay ổ, giúp bảo toàn dữ liệu. Khách hàng còn có thể mua thêm gói bảo hành/ dịch vụ nâng cấp riêng theo nhu cầu của từng doanh nghiệp

Tựu trung lại, hiểu rõ những thử thách mà doanh nghiệp cũng như start-up đang đối mặt trong việc chuyển đổi số để phù hợp với thời đại, Asus đã cung cấp những công cụ đắc lực, tạo nên một nền tảng công nghệ khép kín, hoạt động chắc chắn, bền vững, hỗ trợ doanh nghiệp xoay xở, dịch chuyển linh hoạt trong những bối cảnh khác nhau. ASUS tin rằng, các doanh nghiệp xứng đáng có được những hỗ trợ tốt nhất, đặc biệt trong gian đoạn khó khăn này.