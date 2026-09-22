Đi tìm sắt vụn trên cánh đồng, cụ ông phát hiện liên tiếp 2 chiếc nhẫn vàng, thu về gần 400 triệu đồng

Nhân vật may mắn là Andrew Riley, 71 tuổi, kiến trúc sư bán nghỉ hưu sống gần Middlesbrough, hạt Bắc Yorkshire (Anh). Ông bắt đầu theo đuổi thú chơi dò kim loại từ những năm 1990, sau đó gián đoạn nhiều năm trước khi quay lại khoảng 4 năm gần đây, chủ yếu để có thêm thời gian vận động ngoài trời, chứ không có chủ đích tìm vàng.

Ít nhất 2 lần mỗi tuần, Riley mang máy dò kim loại ra đồng. Phần lớn chuyến đi chỉ kết thúc với những chiếc nắp chai, đinh sắt han gỉ hoặc các mảnh kim loại bỏ đi. Thế nhưng năm 2024 đã mang đến cho ông điều hiếm người chơi dò kim loại nào có được.

Lần đầu tiên diễn ra vào tháng 3/2024 trên một cánh đồng ở Northallerton, nơi vẫn còn dấu vết những luống cày gợn sóng từ thời Trung Cổ. Sau nhiều tuần tìm kiếm, chiếc máy dò phát tín hiệu ở độ sâu khoảng 20 cm.

Ban đầu, Riley nghĩ vật vừa đào lên chỉ là món trang sức rẻ tiền. Ông tưởng đó chỉ là đồ trang sức giả cho đến khi nhìn thấy dòng chữ khắc.

Các chuyên gia của nhà đấu giá Noonans xác định đây là chiếc nhẫn vàng có niên đại khoảng 1400-1500. Chiếc nhẫn có thân dẹt, trang trí những giọt men đỏ trên nền xanh, kiểu thiết kế được gọi là "Blood of Christ".

Theo các chuyên gia, những giọt màu đỏ tượng trưng cho các vết thương của Chúa Jesus khi bị đóng đinh. Loại trang sức này phổ biến trong giai đoạn tín đồ Cơ đốc giáo đặc biệt nhấn mạnh đến sự hy sinh và đau khổ của Chúa.

Địa điểm phát hiện chiếc nhẫn cũng nằm gần vùng đất từng thuộc sở hữu của James Strangeways - thành viên Hội Corpus Christi tại thành phố York, được thành lập từ năm 1408.

4 tháng sau, vào một buổi tối tháng 7/2024, Riley quay lại chính cánh đồng này. Trước khi tín hiệu đặc biệt xuất hiện, ông đã tìm thấy một đồng xu bạc 6 xu thời Nữ hoàng Elizabeth I cùng vài mắt xích bạc.

2 chiếc nhẫn vàng được Riley tìm thấy.

Lần này, chiếc máy phát hiện một tín hiệu mạnh hơn. Đào xuống, Riley lấy lên một chiếc nhẫn vàng nặng hơn, có mặt nhẫn chạm khắc tinh xảo.

Chiếc nhẫn này được xác định khắc hình Thánh Margaret thành Antioch, vị thánh mà phụ nữ Anh thời Trung Cổ thường cầu nguyện để được che chở trong quá trình sinh nở.

Mặt nhẫn hình bầu dục khắc hình vị thánh với vầng hào quang, mặc áo choàng dài, cầm cây thánh giá, dưới chân là một con rồng. Phần vai nhẫn còn lưu giữ 3 trong 4 họa tiết vỏ sò phủ men trắng cùng các hoa văn thực vật được chạm khắc tinh tế.

Theo luật pháp Anh, Riley không được tự động sở hữu hai chiếc nhẫn ngay khi đào chúng lên. Ông đã mang cả hai cổ vật đến trình báo với Finds Liaison Officer tại Durham - cơ quan chuyên tiếp nhận các hiện vật khảo cổ do người dân phát hiện.

Sau đó, vụ việc được chuyển đến tòa điều tra viên địa phương. Tòa án điều tra ở Northallerton xác định cả hai chiếc nhẫn đều đủ điều kiện được công nhận là báu vật theo Đạo luật Treasure Act 1996 của Anh.

Theo quy định này, các bảo tàng sẽ có quyền ưu tiên mua hiện vật với mức giá do một hội đồng định giá độc lập xác định. Khoản tiền thu được sẽ được chia cho người phát hiện và chủ đất.

Nếu không có bảo tàng nào mua, quyền sở hữu sẽ quay trở lại với người tìm thấy và chủ khu đất để họ có thể bán thông qua đấu giá hoặc giao dịch tư nhân.

Đó cũng là lý do hai chiếc nhẫn không nằm trong tủ kính bảo tàng mà xuất hiện tại phiên đấu giá của Noonans Mayfair diễn ra ngày 22/9/2026.

Nhà đấu giá ước tính chiếc nhẫn "Blood of Christ" có giá từ 5.000-7.000 bảng Anh (180-252 triệu đồng), trong khi chiếc nhẫn Thánh Margaret được định giá 4.000-6.000 bảng Anh (144-216 triệu đồng).

Tổng giá trị ước tính của cả hai vượt 10.000 bảng Anh, tương đương hơn 360 triệu đồng, dù con số cuối cùng có thể cao hơn nếu cuộc đấu giá diễn ra sôi động.

Riley cho biết toàn bộ số tiền thu được sẽ chia đều với chủ cánh đồng - người cũng là một người đam mê dò kim loại và chính là người đã cho phép ông tìm kiếm trên khu đất.

Sau khi nhận được phần tiền, ông dự định thực hiện chuyến du lịch xuyên nước Ý bằng tàu hỏa - hành trình mà người kiến trúc sư bán nghỉ hưu luôn muốn thực hiện nhưng chưa có dịp.

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