Địa ốc Bình An ký kết hợp tác đối tác phân phối dự án chung cư Bình An Plaza

Các đại lý phân phối dự án Chung cư Bình An Plaza

Bình An Plaza là một dự án trọng điểm của Địa ốc Bình An, có quy mô 12.000m2 tại trung tâm thành phố Thanh Hóa, kết nối trực tiếp với đường Trịnh Kiểm - tuyến đường huyết mạch đến hệ thống bệnh viện công, trường học, cơ quan hành chính - dịch vụ công, trung tâm thương mại,...

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Mao - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty CP Đầu tư TM Địa ốc Bình An cho biết: "Bình An Plaza là đứa con đầu lòng mà Địa ốc Bình An đã dồn rất nhiều tâm huyết phát triển tại thị trường Thanh Hóa. Với kinh nghiệm hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản, chúng tôi tự tin mang đến cho khách hàng những căn hộ chất lượng và tiêu chuẩn sống cao hơn qua hệ tiện ích cải tiến. Với mục tiêu đáp ứng nhu cầu "ở thật", Bình An Plaza kỳ vọng sẽ trao cơ hội an cư dễ dàng đến với khách hàng thông qua hệ thống đại lý có kiến thức sâu rộng về thị trường, hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của người mua".

Tại buổi lễ, ông Lê Minh Cường - Giám đốc dự án công ty CP Bất động sản Bắc Bộ chia sẻ: "Trở thành đối tác môi giới căn hộ Bình An Plaza là một cơ hội lớn cho BĐS Bắc Bộ trong giai đoạn thị trường đang khan hiếm các sản phẩm căn hộ chung cư. Từ khi nghiên cứu dự án, chúng tôi đánh giá cao tiềm năng đây sẽ là sản phẩm sẽ đáp ứng được nhu cầu ở thực đang rất cao hiện nay."

Đại diện các đại lý cũng bày tỏ sự hào hứng khi được chào đón một dự án chung cư mới được phát triển rất chỉn chu sẽ ra mắt thị trường, hứa hẹn làm hài lòng khách hàng đang tìm kiếm chốn an cư tại Thanh Hoá.

Bình An Plaza: Sống Xanh - Trọn an lành

Khởi công từ quý 4/2023, dự án Bình An Plaza gồm 2 tòa tháp căn hộ cao 24 tầng, cung cấp ra thị trường 786 căn hộ. Sắp tới đây, Địa ốc Bình An sẽ chính thức ra mắt tháp đầu tiên với gần 400 sản phẩm cùng mức giá được dự báo hợp lý, đáp ứng nhu cầu ở thực trên thị trường bất động sản khu vực TP. Thanh Hóa.

Phối cảnh dự án Chung cư Bình An Plaza

Bình An Plaza (Công trình thuộc dự án Khu nhà ở chung cư thuộc Mặt bằng quy hoạch khu dân cư Tây Nam chợ Quảng Thắng, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa) ghi điểm với 8.700m2 trên tổng 12.000m2 quy mô dự án (chiếm gần 70%) dành cho hệ thống tiện ích trường học - hồ bơi - công viên cây xanh với đầy đủ khu chức năng như sân tập thể thao, khu vui chơi trẻ em, khu thể dục dành cho người cao tuổi, vườn dạo bộ… Đặc biệt không gian xanh của dự án còn được nhân đôi khi ở ngay đối diện Công viên cây xanh quy hoạch của tỉnh.

Phối cảnh tiện ích cảnh quan

Thấu hiểu nhu cầu khách hàng là những gia đình trẻ mong muốn an tâm chăm sóc con trẻ, chủ đầu tư đã quy hoạch xây dựng trường mầm non ngay trong nội khu. Kế bên là hồ bơi ngoài trời và hệ tiện ích khối đế với siêu thị, cafe, thư viện đa năng, phòng sinh hoạt cộng đồng… giúp cư dân bắt trọn nhịp sống năng động ngay ngưỡng cửa.

Cùng với việc hợp tác các đại lý phân phối uy tín, Địa ốc Bình An cũng đã bắt tay đối tác ngân hàng tài trợ chính Vietcombank để giúp khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ tại Bình An Plaza.

Thông tin Chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần Đầu tư TM Địa ốc Bình An

Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng các dự án và bất động sản tại TP.HCM, Địa ốc Bình An định hướng trở thành chủ đầu tư phát triển BĐS và lựa chọn quê hương Thanh Hoá là điểm đến đầu tiên.

Nhận thấy thị trường BĐS Thanh Hoá đang thiếu các công trình nhà ở chất lượng, đầu tư chăm chút về tiện ích, chưa xứng tầm cuộc sống đô thị của một trong những tỉnh thành phát triển bậc nhất cả nước, Địa ốc Bình An quyết định phát triển dự án đầu tay là chung cư Bình An Plaza. Theo đuổi triết lý kinh doanh bền vững, kiến tạo môi trường sống và BĐS giá trị thực vì cộng đồng, chủ đầu tư đã dành nhiều tâm huyết phát triển dự án cải tiến cả về chất lượng xây dựng, hệ tiện ích và phong cách sống.

Tìm hiểu dự án: https://diaocbinhan.vn/binh-an-plaza/

Đối tác phân phối chính thức:

Công ty CP Bất động sản Bắc Bộ (Thành viên công ty CP Dịch vụ & Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc)

Liên hệ: 0917 66 5151

Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Lam Linh

Liên hệ: 0941246363

Công ty TNHH Xây dựng & Bất động sản Thịnh Phát

Liên hệ: 0916014456