Địa ốc Bình An và ngân hàng Vietcombank ký kết hợp tác tài trợ vốn

Theo đó, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Thanh Hoá giữ vai trò nhà tài trợ vốn chính cho khách hàng có nhu cầu vay vốn mua căn hộ tại dự án chung cư Bình An Plaza.



Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Địa ốc Bình An, ông Nguyễn Văn Mao cho biết: "Sự hợp tác này của Địa ốc Bình An và Vietcombank mang ý nghĩa quan trọng, vừa khẳng định giá trị bền vững của dự án Bình An Plaza, vừa mang lại sự hỗ trợ về tài chính cho tất cả khách hàng. Tôi hy vọng sự bắt tay hợp tác hôm nay sẽ mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, là những giải pháp tài chính ngân hàng và bất động sản chất lượng và uy tín".



Về phía đại diện ngân hàng Vietcombank, ông Võ Xuân Linh - Trưởng phòng GD Hạc Thành - Phòng đầu mối cho vay mua nhà cũng bày tỏ sự tin tưởng dự án Bình An Plaza sẽ thành công, đồng thời cam kết luôn sẵn sàng đồng hành cùng Địa ốc Bình An, đem lại lợi ích chung cho khách hàng, thúc đẩy sự phát triển nhà ở chất lượng cao tại thành phố Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Văn Mao, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Địa ốc Bình An kỳ vọng mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng

Với thương hiệu và uy tín về các sản phẩm tài chính ưu việt cho dự án nhà ở/ căn hộ dự án, Vietcombank sẽ là ngân hàng cung cấp giải pháp cho vay vốn cho người mua nhà tại Bình An Plaza. Ngân hàng cam kết đưa đến các gói hỗ trợ hiệu quả giúp khách hàng chủ động lên kế hoạch tài chính để tự tin chọn lựa không gian sống lý tưởng.

Theo đó, khách hàng sẽ được vay vốn mua nhà lên tới 30 năm. Trong đó, hỗ trợ lãi suất và ân hạn trả nợ gốc tới 18 tháng. Gói ưu đãi lãi suất này tạo sự linh hoạt và thuận tiện cho khách hàng trong việc huy động vốn để sở hữu các căn hộ của dự án Bình An Plaza.

Bình An Plaza - Tâm điểm "sống mới" tại trung tâm TP. Thanh Hóa

Như lời giải cho nhu cầu thị trường nhà ở thực đang rất cao, sắp tới đây Địa ốc Bình An sẽ cho ra mắt tổ hợp chung cư Bình An Plaza (Công trình thuộc dự án Khu nhà ở chung cư thuộc Mặt bằng quy hoạch khu dân cư Tây Nam chợ Quảng Thắng, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa) tại ngay trung tâm TP. Thanh Hóa. Dự án có quy mô 12.000m2, mật độ xây dựng chỉ 27% gồm 2 tòa tháp căn hộ cao 24 tầng, cung cấp ra thị trường 786 căn hộ.

Mang phong cách sống Singapore thổi hồn vào lối sống đô thị xứ Thanh, Bình An Plaza ghi điểm với 8.700m2, chiếm hơn 70% diện tích dành cho hạ tầng - cảnh quan và tiện ích. Đặc biệt, chủ đầu tư Địa ốc Bình An đã quy hoạch phát triển trường mầm non Bình An nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục dành cho con trẻ. Cùng với đó, công viên trung tâm và bể bơi ngoài trời là điểm nhấn tiện ích ngoại khu hiếm hoi có thể tìm thấy tại các chung cư thương mại tại Thanh Hóa. Hệ thống 30 tiện ích trong nhà và ngoài trời hứa hẹn đem đến phong cách "sống mới" năng động, hiện đại ngay ngưỡng cửa dành cho cư dân.

Không gian sống khoáng đạt và đầy đủ tiện ích tại chung cư Bình An Plaza

Với kinh nghiệm nhiều năm xây dựng các dự án bất động sản, Địa ốc Bình An cam kết chất lượng căn hộ và tiến độ thi công dự án Bình An Plaza. Khởi công từ tháng 10/2023, Bình An Plaza đang triển khai xây dựng đảm bảo tiến độ có thể bàn giao nhà vào Q2/2025. Như vậy, với chính sách hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc 18 tháng thì khách hàng có thể nhận bàn giao nhà rồi mà vẫn được hưởng chính sách ưu đãi lãi suất của ngân hàng.



Sắp tới đây, Địa ốc Bình An sẽ chính thức ra mắt tháp căn hộ đầu tiên tại Bình An Plaza với gần 400 sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ở thực tại khu vực TP. Thanh Hóa. Với chính sách hỗ trợ vay vốn từ Vietcombank, việc lựa chọn sở hữu một căn hộ tại Bình An Plaza đã trở nên dễ dàng hơn.

Tìm hiểu dự án: https://diaocbinhan.vn/binh-an-plaza/

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư TM Địa ốc Bình An

Hotline: 097 970 5715

Đối tác phân phối chính thức:

Công ty CP Bất động sản Bắc Bộ (Thành viên công ty CP Dịch vụ & Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc)

Liên hệ: 0917 66 5151

Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Lam Linh

Liên hệ: 0941246363

Công ty TNHH Xây dựng & Bất động sản Thịnh Phát

Liên hệ: 0855023636