Địa phương đang đặt mục tiêu lên thành phố trực thuộc Trung ương sắp xây sân bay quốc tế hơn 23.000 tỷ đồng, cách Nội Bài chỉ 80 km

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đáng chú ý, Ninh Bình được bổ sung vào danh mục nghiên cứu quy hoạch để hình thành cảng hàng không quốc tế trong giai đoạn 2021-2030.

Theo Đề án nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình do UBND tỉnh xây dựng trước đó, sân bay dự kiến được quy hoạch trên diện tích khoảng 664 ha, gồm 2 đường băng đủ khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787 và Airbus A350. Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn sân bay cấp 4E của ICAO, với công suất khai thác khoảng 5 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và tăng lên 10 triệu hành khách/năm vào năm 2050.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 23.216 tỷ đồng, triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP) nhằm giảm áp lực cho ngân sách nhà nước. Nếu được cấp có thẩm quyền thông qua, dự án có thể khởi công từ năm 2027 và đưa vào khai thác sau khoảng 2 năm xây dựng.

Trước đó, Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường do doanh nhân Nguyễn Văn Trường đứng đầu đã đề xuất đầu tư sân bay quốc tế tại khu vực huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định cũ) hoặc một vị trí khác do Bộ Xây dựng lựa chọn. Theo đề xuất, dự án sẽ sử dụng nguồn vốn từ ngân sách của tỉnh Ninh Bình mới kết hợp nguồn vốn xã hội hóa của doanh nghiệp, không sử dụng ngân sách Trung ương.

Trong báo cáo gửi Chính phủ đầu tháng 7/2025, Bộ Xây dựng cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ đề xuất xây dựng sân bay quốc tế tại Ninh Bình, đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền giao UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức lập đề án nghiên cứu khả năng hình thành cảng hàng không để trình Bộ Xây dựng xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Việc nghiên cứu xây dựng sân bay quốc tế diễn ra trong bối cảnh Ninh Bình đang triển khai đề án xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, với định hướng phát triển theo mô hình "đô thị di sản thiên niên kỷ", gắn bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, thiên nhiên.

Theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 30/1/2026, sau khi hợp nhất Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình mới có diện tích tự nhiên 3.942,61 km², dân số hơn 4,4 triệu người, trở thành một trong những địa phương có quy mô dân số lớn nhất cả nước. Tỉnh được đánh giá có không gian phát triển mới với nhiều lợi thế về vị trí địa lý, lịch sử - văn hóa, tiềm năng kinh tế, nguồn nhân lực và hạ tầng.

Theo định hướng của Chính phủ, giai đoạn 2026-2030, Ninh Bình được giao mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 11%/năm. Trên cơ sở rà soát năng lực sản xuất của các ngành, lĩnh vực và doanh nghiệp chủ lực, tỉnh dự kiến tốc độ tăng trưởng năm 2026 đạt khoảng 11,85%, trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 17,64%; công nghiệp tăng 19,46%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trên 20%; khu vực dịch vụ tăng 8,78%.

Theo dự báo của cơ quan thống kê địa phương, GRDP bình quân đầu người năm 2026 sẽ đạt khoảng 4.029 USD, cao hơn mục tiêu được giao.