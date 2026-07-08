Vingroup tạo lực kéo cho một chỉ số quan trọng tại quê nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn đạt hơn 30.900 tỷ đồng (tăng 13,22% so với cùng kỳ năm trước), góp phần tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trong đó, khu vực vốn ngoài Nhà nước đạt khoảng 22.400 tỷ đồng (tăng hơn 48% so với cùng kỳ). Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ việc triển khai nhiều dự án khu đô thị, hạ tầng khu công nghiệp và các công trình của Tập đoàn Vingroup như Khu công nghiệp Vinhomes, Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast với khối lượng thi công lớn.

Ở chiều ngược lại, khu vực vốn Nhà nước đạt khoảng 4.400 tỷ đồng (giảm 32% so với cùng kỳ năm trước). Nguyên nhân chủ yếu là trong giai đoạn này, trên địa bàn tỉnh không còn các dự án quy mô lớn do Nhà nước triển khai.

Khu vực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt khoảng 4.100 tỷ đồng (giảm 27,5% so với cùng kỳ) do chưa có dự án FDI quy mô lớn khởi công mới. Nguồn vốn chủ yếu được tập trung cho việc sửa chữa, hoàn thiện Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II, đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp VSIP và một số dự án quy mô nhỏ khác.

Theo đánh giá của cơ quan thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh gặp một số khó khăn do tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khiến giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng, chi phí vận hành máy móc và nhân công tăng cao...

Dù vậy, với sự chỉ đạo quyết liệt trong đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và thu hút đầu tư, hoạt động đầu tư trên địa bàn vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt 61.560 tỷ đồng. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm và tăng cường thu hút các dự án đầu tư mới nhằm tạo thêm dư địa tăng trưởng.