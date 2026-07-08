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Tỉnh được 'ông lớn' Vingroup, Sun Group, T&T đổ về, sắp có siêu sân bay 5 sao ...đang tìm chủ cho khu đô thị gần 14.000 tỷ, rộng hơn 350 ha

| | Bất động sản

Dự án này có quy mô 356 ha, được phân kỳ đầu tư thành 4 giai đoạn. Sau khi hoàn thành, dự kiến đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 6.000 người.

Tỉnh được 'ông lớn' Vingroup, Sun Group, T&T đổ về, sắp có siêu sân bay 5 sao ...đang tìm chủ cho khu đô thị gần 14.000 tỷ, rộng hơn 350 ha- Ảnh 1.

Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 1 vừa thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái trị liệu, du lịch và vui chơi giải trí tại xã Kiên Lao.

Dự án có quy mô khoảng 356 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 13.895 tỷ đồng. Việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, thời điểm mở thầu dự kiến vào ngày 4/9/2026.

Tỉnh được 'ông lớn' Vingroup, Sun Group, T&T đổ về, sắp có siêu sân bay 5 sao ...đang tìm chủ cho khu đô thị gần 14.000 tỷ, rộng hơn 350 ha- Ảnh 2.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 752 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái trị liệu, du lịch và vui chơi giải trí tại xã Kiên Lao.

Theo quyết định, tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án khoảng 13.895 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 847 tỷ đồng. Dự án có thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư và dự kiến được triển khai trong vòng 10 năm.

Về cơ cấu sử dụng đất, dự án bố trí hơn 25,4 ha đất ở; hơn 25,3 ha đất cây xanh công cộng; hơn 61,9 ha đất cây xanh cảnh quan; hơn 77 ha đất công viên chuyên đề và cây xanh sử dụng hạn chế; gần 18 ha đất hỗn hợp căn hộ lưu trú kết hợp dịch vụ, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, bãi đỗ xe và các công trình công cộng khác.

Đáng chú ý, trong phạm vi dự án có khoảng 2,13 ha đất rừng phòng hộ được giữ nguyên hiện trạng, không chuyển đổi mục đích sử dụng và không giao cho nhà đầu tư quản lý.

Theo quy hoạch, dự án sẽ được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, hướng tới hình thành khu đô thị sinh thái kết hợp du lịch và vui chơi giải trí quy mô lớn. Các hạng mục chính gồm khu nhà ở thấp tầng và cao tầng, công trình giáo dục, y tế, văn hóa, khu dịch vụ thương mại, khu căn hộ lưu trú kết hợp dịch vụ và công viên chuyên đề.

Dự án được phân kỳ đầu tư thành 4 giai đoạn. Sau khi hoàn thành, dự kiến đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 6.000 người.

Thời gian gần đây, Bắc Ninh liên tục ghi nhận sự hiện diện của hàng loạt doanh nghiệp bất động sản lớn tham gia nghiên cứu, triển khai các dự án khu đô thị và hạ tầng quy mô lớn. Có thể kể đến những cái tên tiêu biểu như Vingroup, Sun Group, Phú Mỹ Hưng, T&T Group, TasecoLand...

Sự góp mặt của các "ông lớn" không chỉ cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của thị trường Bắc Ninh, mà còn phản ánh kỳ vọng vào dư địa phát triển mạnh mẽ của đô thị, hạ tầng và kinh tế - xã hội của địa phương trong những năm tới.

Bên cạnh các dự án khu đô thị, Bắc Ninh cũng đang đẩy mạnh triển khai Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Theo định hướng quy hoạch, Gia Bình hướng tới đạt tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế, lọt nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo tiêu chí của Skytrax, đồng thời nằm trong nhóm sân bay có trải nghiệm hành khách xuất sắc (ASQ).

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