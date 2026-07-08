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Khu đất gần 860ha được Sun Group đề xuất nghiên cứu khu đô thị nghỉ dưỡng sinh thái tại Nghệ An có diễn biến mới

| | Bất động sản

Khu đất có diện tích 857,47ha tại 2 phường Trường Vinh và Vinh Lộc được thông qua thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng sinh thái Trường Vinh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa thông qua danh mục khu đất có diện tích 857,47ha tại 2 phường Trường Vinh và Vinh Lộc để thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng sinh thái Trường Vinh.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất điều chỉnh danh mục khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị ven hồ điều hòa 2 tại phường Trường Vinh và Vinh Lộc.

Theo hồ sơ, khu đất thực hiện dự án phù hợp với định hướng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và phát triển đô thị; phù hợp với quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 các xã, phường Hưng Hòa, Hưng Dũng, Hưng Lộc thuộc TP. Vinh cũ, nay là phường Trường Vinh và phường Vinh Lộc. Khu đất cũng cơ bản phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của TP. Vinh cũ.

Trước đó, Công ty TNHH Đầu tư Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) đã có văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An và Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An, đề nghị bổ sung khu đất vào danh mục thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Theo đề xuất, doanh nghiệp đã khảo sát hiện trạng khu vực nghiên cứu và đề xuất triển khai dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng sinh thái Trường Vinh với quy mô khoảng 776 ha, tại phường Trường Vinh và phường Vinh Lộc.

Khu đất đề xuất có phía Bắc giáp phường Vinh Lộc; phía Nam và phía Đông giáp sông Lam; phía Tây giáp khu dân cư phường Trường Vinh.

Với động thái này, Khu đô thị nghỉ dưỡng sinh thái Trường Vinh được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những dự án đô thị quy mô lớn tại khu vực cửa ngõ phía Nam TP. Vinh cũ nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung.

Dương Tâm

Nhịp Sống Thị Trường

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