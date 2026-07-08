Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp mở bán hàng trăm căn nhà ở thấp tầng tại thành phố nhỏ nhất Việt Nam

Sở Xây dựng Hải Phòng vừa ban hành Văn bản số 6973 thông báo 284 căn nhà ở thương mại thấp tầng hình thành trong tương lai tại Dự án nhà ở xã hội Tràng Cát (giai đoạn 1), tên thương mại Happy Home Tràng Cát, thuộc phường Hải An đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định. Dự án này do Công ty Cổ phần Vinhomes làm chủ đầu tư.

Căn cứ hồ sơ do chủ đầu tư cung cấp và kết quả kiểm tra thực tế, Sở Xây dựng xác định 284 căn nhà đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Luật Kinh doanh bất động sản 2023. Trong đó có 256 căn nhà liền kề tại các lô LK1-LK17 và 28 căn biệt thự tại các lô BT1-BT8. Các căn liền kề có diện tích đất từ 75-163 m2, còn biệt thự được xây dựng trên các lô đất 150 m2.

Trước đó, cuối tháng 4/2026, Sở Xây dựng Hải Phòng đã xác nhận 2.216 căn hộ nhà ở xã hội hình thành trong tương lai tại dự án đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Các căn hộ thuộc các khối chung cư tại lô NXH1 và NXH4, có diện tích đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Như vậy, sau khi bổ sung thêm 284 căn nhà ở thương mại thấp tầng, Happy Home Tràng Cát hiện có hơn 2.500 sản phẩm đủ điều kiện pháp lý để đưa ra thị trường.

Theo công bố hồi tháng 11/2025, giá bán trung bình căn hộ tại dự án khoảng 22,68 triệu đồng/m2 thông thủy (đã bao gồm VAT, chưa bao gồm kinh phí bảo trì). Các căn hộ có diện tích từ 28,8-70 m2, tương ứng mức giá khoảng 653 triệu đồng đối với căn 28,8 m2 và khoảng 1,58 tỷ đồng đối với căn 70 m2. Mức giá thực tế có thể thay đổi tùy vị trí và từng tòa nhà.

Được biết, Happy Home Tràng Cát nằm trong Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, được khởi công đầu năm 2024 với tổng mức đầu tư khoảng 5.800 tỷ đồng. Dự án có quy mô hơn 28 ha, gồm 27 tòa chung cư cao 7-9 tầng với 3.804 căn hộ, được xem là dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất Hải Phòng hiện nay.

Bên cạnh quỹ nhà ở, dự án được quy hoạch đồng bộ với khoảng 59 hạng mục tiện ích như công viên, vườn hoa, quảng trường, khu thể thao... Khu vực xung quanh cũng có ba trường học liên cấp, trạm y tế phường và hai tòa nhà văn phòng, đáp ứng nhu cầu về giáo dục, y tế và việc làm cho cư dân.

Theo UBND TP Hải Phòng, đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên do Vinhomes triển khai trên địa bàn. Trước đó, hệ sinh thái của Vingroup tại Hải Phòng đã hiện diện với nhiều dự án như Vinhomes Marina, Vinhomes Imperia, Vinschool và Vincom Plaza, góp phần thay đổi diện mạo đô thị thành phố.