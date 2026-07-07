Vi phạm lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu thanh toán tại Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam

Vi phạm quy trình bảo trì, công tác bảo trì

Ngày 7/7, Thanh tra Chính phủ (TTCP) ban hành Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác bảo trì công trình hàng hải tại Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam .

Theo kết luận, trong công tác lập, phê duyệt quy trình và kế hoạch bảo trì công trình hàng hải, TTCP chỉ ra trước 30/12/2022, đối với 43 luồng hàng hải thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Giao thông Vận tải (cũ) chưa được Bộ này, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam xây dựng, phê duyệt quy trình bảo trì là không đúng quy định. Do đó, kế hoạch nạo vét duy tu luồng hàng hải các năm 2020, 2021, 2022, 2023 được lập, phê duyệt là chưa đầy đủ cơ sở, chưa bảo đảm căn cứ pháp lý, không đúng quy định.

Ngoài ra, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam còn vi phạm về quy trình bảo trì dẫn đến xây dựng kế hoạch bảo trì hằng năm không đầy đủ căn cứ pháp lý; các vi phạm về kế hoạch bảo trì dẫn đến xác định nhu cầu và tần suất nạo vét duy tu không đầy đủ căn cứ theo quy định, ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả.

Đối với thực hiện bảo trì các công trình hàng hải từ 2020 - 2025, TTCP chỉ ra, nhiều công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải triển khai chậm so với kế hoạch được phê duyệt, phải điều chỉnh, kéo dài thời gian thực hiện qua nhiều năm, không phù hợp với mức độ ưu tiên 1 “rất cần thiết”. Việc này ảnh hưởng đến tính kịp thời trong duy trì chuẩn tắc luồng và hiệu quả khai thác luồng hàng hải.

Bên cạnh đó, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải (cũ) cũng chưa triển khai thực hiện công tác nạo vét duy tu theo hình thức khoán duy trì chuẩn tắc đối với các tuyến luồng có tính chất nạo vét duy tu thường xuyên, lặp lại hằng năm.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam.

Vi phạm lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, thanh toán

Đối với các công trình, dự án bảo trì được thanh tra trực tiếp, khối lượng thi công thực tế tại công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải được thanh tra vượt khối lượng cho phép trong Quyết định phê duyệt thẩm định đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Giấy phép nhận chìm ở biển do Bộ Nông nghiệp và Môi trường (trước đây là Bộ Tài nguyên và Môi trường) cấp, với mức vượt lớn dẫn tới nguy cơ có thể ảnh hưởng đến môi trường là không đúng quy định tại Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, 2020.

Trong công tác lựa chọn nhà thầu; nghiệm thu, thanh quyết toán công trình, TTCP cũng nêu hàng loạt vi phạm khác.

Vẫn theo thông báo kết luận thanh tra, trong giai đoạn từ 1/1/2020 - 30/9/2025, Cục Hàng Hải và Đường Thủy Việt Nam thực hiện 25 đợt kiểm tra liên quan đến bảo trì công trình hàng hải và 6 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các Công ước quốc tế. Tuy nhiên, một số khu vực cảng biển Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Kiên Giang... chưa được Cục kiểm tra theo quy định, làm ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Với các sai phạm nêu trong kết luận, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng tổ chức thực hiện nghiêm các kiến nghị nêu trong Kết luận thanh tra; rà soát, xác định trách nhiệm, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan theo thẩm quyền. Báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.