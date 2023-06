Địa phương duy nhất có số thu ngân sách từ xuất nhập khẩu tăng

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh trong 6 tháng đầu năm 2023, quy mô kinh tế Quảng Ninh ước tăng 9,46% so với cùng kỳ, đứng thứ 2 trong vùng Đồng bằng Sông Hồng và đứng thứ 4 cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 28.000 tỷ đồng, bằng 52% dự toán tỉnh giao, bằng 101% so với cùng kỳ.

Trong đó thu nội địa đạt 21.000 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu đạt gần 7.000 tỷ đồng. Đây là con số thực sự ấn tượng đưa Quảng Ninh là một trong những tỉnh, thành phố top đầu về thu ngân sách. Đặc biệt là thu xuất nhập khẩu qua địa bàn.

Với số thu xuất nhập khẩu đạt gần 7.000 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ 2022, đạt 60% chỉ tiêu điều hành năm 2022, đạt 126% kịch bản đề ra 6 tháng đầu năm, Hải quan Quảng Ninh trở thành đơn vị hải quan duy nhất trong cả nước có số thu ngân sách nhà nước tăng so với cùng kỳ năm 2022, đạt chỉ tiêu cao và vượt tiến độ đề ra 6 tháng đầu năm 2023.

Theo UBND tỉnh, Hải quan Quảng Ninh tổ chức nhiều hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, giải đáp 179 vướng mắc, khó khăn qua các kênh thông tin; thực hiện thủ tục hải quan trên hệ thống VNACCS/VCIS cho trên 43.600 tờ khai; làm thủ tục cho trên 138.000 lượt phương tiện, gần 1,2 triệu lượt hành khách xuất nhập cảnh; đặc biệt phát triển, thu hút 403 doanh nghiệp mới làm thủ thục xuất nhập khẩu qua địa bàn… Qua đó góp phần đưa kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 6,6 tỷ USD với 1.088 doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu.



Trong số các huyện, thành phố có hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh trên địa bàn tỉnh thì địa phương có số thu xuất nhập khẩu ấn tượng nhất là TP Móng Cái.





Theo tin từ Ban Quản lý Cửa khẩu Móng Cái, tính từ ngày 1/1 đến hết ngày 19/6, tổng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn thành phố đạt 769.976 tấn, tăng 242% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, Cửa khẩu cầu Bắc Luân 2 có 22.149 phương tiện chở 369.594 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu, tăng 141% so với cùng kỳ 2022, bình quân đạt 2.678 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu/ngày.

Tại Lối mở Cầu phao tạm Km 3+4 Hải Yên, có 23.107 phương tiện chở 379.185 tấn hàng hóa xuất khẩu, bình quân đạt 142 phương tiện/ngày, chở 2.326 tấn hàng xuất nhập khẩu/ngày, tăng 489% so cùng kỳ 2022. Từ đầu năm đến ngày 15/6, TP Móng Cái đã thu hút thêm 302 doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn, tăng 182 doanh nghiệp so với cùng kỳ 2022; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 1,47 tỷ USD, đạt 32,46% kế hoạch, tăng 8,24% so với cùng kỳ.

6 tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động, ảnh hưởng nặng nề trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp, vì vậy số thu ngân sách nhà nước của Tổng Cục Hải quan Việt Nam mới đạt trên 170.000 tỷ đồng, đạt trên 40% so với cùng kỳ và đây là số thu thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

Kết quả thu xuất nhập khẩu của Hải quan Quảng Ninh đạt được là điểm sáng trong toàn ngành. Đây cũng là động lực, tiền đề quan trọng để Quảng Ninh hoàn thành số thu xuất nhập khẩu cả năm 2023 đạt trên 12.000 tỷ đồng, thậm chí có thể vượt xa con số này.