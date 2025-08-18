Diana liên tiếp ra thông cáo xin lỗi vụ mời nghệ sĩ dự sự kiện: Sẽ áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với các cá nhân có liên quan

Ngay sau khi sự kiện có sự xuất hiện một nam rapper tại một siêu thị ở TP.HCM gây tranh cãi, Diana đã ra thông điệp chính thức gửi lời cảm ơn cộng đồng vì những phản hồi thẳng thắn và bày tỏ sự hối tiếc trước lựa chọn khách mời.

Cụ thể, trong thông cáo đầu tiên vào đêm 17/8, Diana cho biết: "Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cộng đồng vì sự quan tâm và những phản hồi thẳng thắn. Đây là nguồn thông tin quý giá giúp Diana nhìn nhận lại và không ngừng cải thiện để mang đến những trải nghiệm tốt hơn trong tương lai."

Thương hiệu cũng đưa ra lời xin lỗi vì việc lựa chọn khách mời tại sự kiện vừa qua đã gây ra những hiểu lầm và chưa phù hợp với mong đợi của cộng đồng. "Chúng tôi xin xác nhận: hiện tại, Diana chưa có kế hoạch lựa chọn bất kỳ gương mặt đại diện chính thức nào cho nhãn hàng", nhãn hàng này cho hay.

Đến sáng 18/8, Diana tiếp tục phát đi thông cáo bổ sung, thừa nhận sai sót nghiêm trọng trong quá trình lựa chọn nghệ sĩ và cam kết chấn chỉnh toàn diện.

Trong thông báo đăng tải trên fanpage của hãng, Diana cho biết: "Chúng tôi thừa nhận rằng việc lựa chọn khách mời chưa phù hợp với giá trị mà thương hiệu Diana luôn theo đuổi: Tôn vinh và bảo vệ phụ nữ. Chúng tôi lấy làm tiếc vì đã không kiểm soát tốt trong khâu lựa chọn nghệ sĩ, để cảm tính cá nhân của một thành viên trong đội ngũ ảnh hưởng đến quyết định. Đây là thiếu sót nghiêm trọng và chúng tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm."

Công ty cũng khẳng định sẽ tiến hành xem xét và áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với các cá nhân có liên quan, theo đúng quy định của công ty. Đồng thời, Diana nhấn mạnh rằng mọi quyết định liên quan đến thương hiệu phải dựa trên giá trị cốt lõi, tuyệt đối không được để cảm tính cá nhân chi phối.

Đồng thời, đơn vị này cũng cho biết để ngăn ngừa sự cố tương tự, Diana thông báo đã triển khai các biện pháp cụ thể như rà soát và siết chặt quy trình lựa chọn khách mời, bổ sung tiêu chí kiểm soát rủi ro hình ảnh. Bên cạnh đó, thiết lập cơ chế phản biện và phê duyệt nhiều tầng trước khi công bố nghệ sĩ. Và cam kết lắng nghe và tham khảo ý kiến cộng đồng nhiều hơn trong các hoạt động gắn với thương hiệu.

"Một lần nữa, chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã để cộng đồng lo lắng và thất vọng. Diana trân trọng mọi phản hồi và coi đây là động lực để thay đổi, hoàn thiện nhằm mang đến những giá trị tốt đẹp và phù hợp hơn với cộng đồng phụ nữ Việt Nam", Diana Việt Nam thông tin.



