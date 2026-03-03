DIC Corp lên kế hoạch mua lại tối đa 5% cổ phiếu để giảm vốn điều lệ

Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, MCK: DIG, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu của chính mình.

Theo đó, DIC Corp dự kiến mua lại tối đa 5% tổng số cổ phần phổ thông tại thời điểm triển khai nhằm mục đích giảm vốn điều lệ và gia tăng lợi ích cho cổ đông hiện hữu.

Nguồn vốn mua lại được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và/hoặc các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật theo báo cáo tài chính được kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm gần nhất, đảm bảo tuân thủ các điều kiện mua lại cổ phiếu của chính DIC Corp.

Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện chỉ đạo xây dựng phương án chi tiết mua lại cổ phiếu của chính mình và hoàn thiện hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) gần nhất xem xét thông qua theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Trong một diễn biến khác, mới đây DIC Corp cũng đã công bố thông tin về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Cụ thể, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự là 23/3/2026. Cuộc họp dự kiến được tổ chức trong tháng 4/2026, tại phường Vũng Tàu (TP.HCM) theo hình thức họp trực tuyến.

Các nội dung chính dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua gồm: Báo cáo kết quả hoạt động, sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng kế hoạch sản xuất năm 2026; BCTC năm 2025 đã được kiểm toán; Báo cáo của HĐQT về quản trị và hoạt động năm 2025; kế hoạch hoạt động năm 2026.

Ngoài ra, DIG cũng dự trình cổ đông Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các Ban/tiểu ban thuộc HĐQT năm 2026 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2025, DIC Corp ghi nhận tổng doanh thu 4.726 tỷ đồng, gấp 3,6 lần năm 2024; lợi nhuận trước thuế đạt 818 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 624 tỷ đồng, lần lượt gấp 5 lần và 6 lần năm trước.

Năm 2025, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 3.500 tỷ đồng (tăng 143%) và lợi nhuận trước thuế 718 tỷ đồng (tăng 354%). Với kết quả công bố trên, công ty đã vượt kế hoạch ở cả hai chỉ tiêu.

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của DIG ở mức hơn 19.000 tỷ đồng, tăng gần 500 tỷ đồng so với đầu năm. Tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là hàng tồn kho, với giá trị hơn 6.600 tỷ đồng, giảm hơn 1.500 tỷ đồng sau một năm.

Ngược lại, khoản tiền mặt của DIG tăng mạnh lên hơn 3.500 tỷ đồng, tăng hơn 1.800 tỷ đồng so với đầu năm và tăng hơn 1.000 tỷ đồng sau một quý.

