DIC Group đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2023 đạt 4.000 tỷ đồng

Đại hội có sự tham dự và uỷ quyền của các cổ đông đại diện 37,58% số cổ phiếu có quyền biểu quyết và đủ điều kiện tiến hành theo quy định. Toàn bộ báo cáo, tờ trình quan trọng liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua.



Lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023 đạt 1.400 tỷ đồng



Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT DIC Group phát biểu tại sự kiện.

Ông Nguyễn Hùng Cường – Phó Chủ tịch HĐQT DIC Group trình bày báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ III (2018 - 2022) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2023 - 2027).

Tại Đại hội, ông Nguyễn Quang Tín – Tổng Giám đốc DIC Group trình bày báo cáo của Ban Điều hành về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Kết thúc năm 2022, DIC Group ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 2.012 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 199 tỷ đồng.



Ông Nguyễn Quang Tín – Tổng Giám đốc DIC Group trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2023.

Năm 2023 dự báo là một năm tiếp tục khó khăn đối với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. "Bảo toàn vốn, phấn đấu có lợi nhuận để chia cổ tức, đảm bảo đời sống người lao động và quyền lợi của nhà đầu tư là ưu tiên hàng đầu của DIC Group trong việc hoạch định chiến lược SXKD năm 2023", ông Nguyễn Quang Tín – Tổng Giám đốc DIC Group nhấn mạnh.



ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu cụ thể: Doanh thu Công ty Mẹ: 3.600 tỷ đồng (tăng 188,3% so với thực hiện năm 2022); doanh thu Hợp nhất: 4.000 tỷ đồng (tăng 98% so với thực hiện năm 2022); Tổng vốn đầu tư phát triển Công ty Mẹ: 4.138 tỷ đồng (tăng trưởng 19,1% so với thực hiện năm 2022); Tổng lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ: 1.430 tỷ đồng (tăng trưởng 747% so với thực hiện năm 2022); Lợi nhuận trước thuế Hợp nhất: 1.400 tỷ đồng (tăng trưởng 604%); Cổ tức: 8-15%; Vốn điều lệ: 6.500 – 7.000 tỷ đồng.

Về công tác đầu tư phát triển năm 2023 dự kiến số vốn 4.138 tỷ đồng. Trong đó, các dự án đang triển khai gần 2.760 tỷ đồng; các dự án nghiên cứu đầu tư gần 96 tỷ đồng; tiền thuê đất/sử dụng đất gần 1.253 tỷ đồng và đầu tư tài chính 30 tỷ đồng.

Trong quý 4/2022 và quý 1/2023, DIC Group đã mua lại thành công 2.600 tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Như vây, dư nợ trái phiếu của DIC Group hiện chỉ còn 900 tỷ đồng. Đây là nỗ lực rất lớn của DIC Group trong việc giảm áp lực chi phí tài chính trong bối cảnh mỗi doanh nghiệp phải tự vượt khó để tồn tại.

Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án khu trung tâm Chí Linh

ĐHĐCĐ cũng nhất trí thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu Trung tâm Chí Linh (Quy mô: 99,7 ha) tại TP. Vũng Tàu. Cụ thể, dự án này được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 1996, được Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh tổng mức lần 2 là 1.113,36 tỷ đồng vào năm 2009. Sau gần 15 năm, tổng mức đầu tư này không còn phù hợp do giá cả leo thang (giá thành vật liệu xây dựng, giá đất bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí đất đai tăng phi mã…).

Bên cạnh đó, theo quy hoạch, tại dự án hiện này còn 3 cụm chung cư chưa được đầu tư xây dựng. Vì vậy, để thuận lợi về mặt pháp lý, DIC Group đề xuất bổ sung thêm chi phí đầu tư 3 cụm chung cư này vào tổng mức đầu tư. Theo đó, tổng mức đầu tư của khu đô thị sau khi điều chỉnh là: 9.624 tỷ đồng.

Đại diện doanh nghiệp khẳng định: "Mặc dù tổng mức đầu tư tăng cao so với trước đây, dự án này vẫn đạt hiệu quả về mặt kinh tế cho Chủ đầu tư và đem lại lợi ích kinh tế - xã hội cho địa phương. Ngoài ra, HĐQT DIC Group cũng mong muốn hoàn thành trách nhiệm được Thủ tướng Chính phủ giao trong việc kiến tạo nên khu đô thị kiểu mẫu của TP. Vũng Tàu".

Bầu HĐQT DIC Group nhiệm kỳ IV (2023 – 2027)

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới. Cùng ngày, ngay sau khi Đại hội kết thúc, cuộc họp HĐQT đầu tiên của nhiệm kỳ mới đã được diễn ra. Theo đó, ông Nguyễn Thiện Tuấn tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT DIC Group. Danh sách và chức danh thành viên HĐQT DIC Group nhiệm kỳ IV (2023 – 2027) như sau: Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT; Ông Nguyễn Hùng Cường – Phó Chủ tịch HĐQT; Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phó Chủ tịch HĐQT; Ông Nguyễn Quang Tín – Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT; Ông Đinh Hồng Kỳ – Thành viên độc lập HĐQT.

Ra mắt HĐQT DIC Group nhiệm kỳ IV (2023 – 2027).

Chia sẻ về định hướng phát triển, ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT DIC Group cho biết: "Giai đoạn 2023 – 2027, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, vốn đầu tư phát triển, cổ tức của DIC Group dự kiến tăng trưởng 15-30% so với giai đoạn 2018 – 2022".