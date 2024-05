TPBVSK Gumar Plus nhận Huy chương Vàng "Sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng 2024"

"Sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng" là giải thưởng được tổ chức bởi Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF) nhằm tôn vinh những đóng góp, cống hiến trong nghiên cứu khoa học, tạo ra các sản phẩm chất lượng, nâng cao sức khỏe cộng đồng.



Các sản phẩm được xét chọn phải đạt được 4 Tiêu chí quan trọng, gồm: Tiêu chí về an toàn, Chất lượng - hiệu quả, Tiêu chuẩn cao trong sản xuất - kinh doanh và Những đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng.

Theo đó, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Gumar Plus (TPBVSK Gumar Plus) đã đạt Huy chương Vàng vì sức khỏe cộng đồng. Tại lễ trao giải, ông Lê Ngọc Long, Đại diện công ty cổ phần Dược phẩm BPPharma cho biết "Thật vinh dự cho công ty bởi sản phẩm TPBVSK Gumar Plus tiếp tục đón nhận Giải thưởng danh giá này trong năm 2024. Nhờ sự tin tưởng và công nhận của cộng đồng, BPPharma sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng cải tiến, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng nâng cao sức khỏe."

Đây là lần thứ 2 TPBVSK Gumar Plus được trao giải thưởng lớn "Sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng". Giải thưởng này như một minh chứng mạnh mẽ cho TPBVSK Gumar Plus về việc đảm bảo an toàn và đem lại hiệu quả trong việc hỗ trợ cải thiện chỉ số đường huyết.

TPBVSK Gumar Plus có công thức cải tiến vượt trội, thành phần an toàn nên đã trở thành một sản phẩm có chất lượng tốt, đem lại hiệu quả cao trong việc hỗ trợ tăng cường chuyển hóa đường và cải thiện chỉ số đường huyết cho bệnh nhân tiểu đường.

Điểm khác biệt lớn nhất của TPBVSK Gumar Plus so với các dòng sản phẩm khác, đó là sự kết hợp của Chiết xuất Dây thìa canh lá to (loại dược liệu được chứng minh tác dụng ổn định đường huyết vượt trội) và hoạt chất Crominex 3+ (một hoạt chất thế hệ mới có tác dụng tốt với người có chỉ số đường huyết cao) giúp làm giảm và ổn định chỉ số đường huyết, ngoài ra còn giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch và tích tụ chất béo "xấu".

Bên cạnh đó, TPBVSK Gumar Plus còn được bổ sung thêm một số nhóm chất có tác dụng hiệp đồng, giúp tăng cường hiệu quả trong việc hỗ trợ tăng cường chuyển hóa đường và cải thiện trạng thái sức khỏe của người bệnh tốt hơn.

TPBVSK Gumar Plus hiện đang được phân phối chính thức bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm BPPharma và Hệ thống nhà thuốc Pharmart.vn. Liên hệ tới hotline 1900 6505 hoặc đến ngay nhà thuốc Pharmart.vn tại 22 Khâm Thiên (Hà Nội) và 212 Nguyễn Thiện Thuật (Quận 3, TP. Hồ Chí Minh) để biết thêm thông tin chi tiết. Đến nay, sản phẩm đã có mặt tại nhiều tỉnh thành, bệnh viện và phòng khám trên toàn quốc và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía người dùng.

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.