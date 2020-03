Dịch bệnh kéo dài có thể tác động tiêu cực tới mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu của cả năm 2020

Báo cáo về tình hình sản xuất công nghiệp và thương mại tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2020 của Bộ Công Thương cho hay: Trong 2 tháng đầu năm 2020, cả nước có 7 mặt hàng đạt trị giá trên 1 tỷ USD, đều là các mặt hàng thuộc nhóm hàng công nghiệp chế biến.



7 nhóm hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD bao gồm: Đồ gỗ gần 1,5 tỷ USD; dệt may 4,520 tỷ USD; giày dép 2,7 tỷ USD; điện tử, máy tính, linh kiện 5,363 tỷ USD; điện thoại và linh kiện gần 6,9 tỷ USD; máy móc, thiết bị và phụ tùng 2,985 tỷ USD; phương tiện vận tải và phụ tùng 1,4 tỷ USD.

Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng chính trong nhóm hàng công nghiệp chế biến đều tăng so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể, điện thoại các loại và linh kiện tăng 2,3%, giày dép các loại tăng 3%, gỗ và sản phẩm gỗ tăng 7,1%, đặc biệt máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng tới 19,6%, máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 26,7%...

Bộ Công Thương cho biết, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến 2 tháng đầu năm đạt 31,39 tỷ USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ, chiếm 85,01% tổng kim ngạch xuất khẩu chung của cả nước.



Riêng tháng 2, xuất khẩu của nhóm hàng này đạt 16 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện đạt 4,2 tỷ USD, tăng tới 55,8% so với tháng 1/2020 do hãng Samsung đã xuất khẩu và bán ra thị trường bộ 3 sản phẩm mới là Galaxy S20, S20+, S20 Ultra.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, những mặt hàng có sự sụt giảm là hàng dệt và may mặc giảm 1,7%; xơ, sợi dệt các loại giảm 16,5%; sắt thép các loại giảm 33,9%; sản phẩm từ sắt thép giảm 7,9%...

Kim ngạch xuất khẩu nhóm nông, lâm, thuỷ sản 2 tháng đầu năm đạt 3,03 tỷ USD, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, chỉ có 2 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ là gạo và sắn (tăng lần lượt là 20,5% và 55,8%).

Trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát tại Trung Quốc, nhóm hàng nông, thủy sản chịu ảnh hưởng rất rõ rệt bởi đây là thị trường xuất khẩu nông, thủy sản chủ lực của Việt Nam. Trên thực tế, kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng nông, thủy sản trong tháng 2/2020 đã giảm tới 15,1% so với tháng 1/2020.

Kim ngạch xuất khẩu nhóm nhiên liệu và khoáng sản đạt 774 triệu USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ. Xuất khẩu nhóm hàng này tăng chủ yếu là do xuất khẩu than đá tăng mạnh 220,4% về lượng và 182,8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân chủ yếu là do Bộ Công Thương đã xem xét báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xuất khẩu than năm 2020 sớm hơn các năm trước, do đó các doanh nghiệp trong ngành đã có cơ sở chủ động, tổ chức thực hiện xúc tiến và xuất khẩu than ngay từ đầu năm với các đối tác truyền thống.

Bộ Công Thương đánh giá, xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong ngắn hạn dự báo sẽ có nhiều khó khăn với những yếu tố bất lợi do diễn biến tình hình dịch bệnh đang có dấu hiệu lây lan mạnh bên ngoài Trung Quốc, đặc biệt là tại Hàn Quốc và Nhật Bản, trong khi đây đều là những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam.

Nguyên nhân là hầu hết nguyên liệu sản xuất của Việt Nam như may mặc, linh kiện điện tử được nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong khi đó, việc Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước được hưởng quy chế quốc gia đang phát triển cũng sẽ ảnh hưởng nhất định đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường này trong thời gian tới.

"Trong trường hợp dịch bệnh kéo dài có thể tác động tiêu cực tới mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu của cả năm 2020", báo cáo Bộ Công Thương chỉ rõ.