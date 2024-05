Dịch vụ biển Tân Cảng (TOS) sắp chia cổ tức năm 2023 bằng tiền, tỷ lệ 15%

Dịch vụ biển Tân Cảng (TOS) sắp chia cổ tức năm 2023 bằng tiền. Ảnh minh hoạ.

CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng (MCK: TOS) mới thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2023 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 31/5, ngày đăng ký cuối cùng là 3/6.

Tỷ lệ thực hiện 15% (1 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng), với 30.999.886 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính TOS cần chi gần 46,5 tỷ đồng để hoàn tất đợt trả này. Thời gian chi trả ngày 25/6.

Được biết, đây là mức cổ tức thấp nhất của TOS kể từ khi lên sàn vào cuối năm 2021. Trước đó, TOS có 2 lần trả cổ tức bằng tiền, cụ thể vào các năm 2021 và 2022, với tỷ lệ 25% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).

Xét về hoạt động kinh doanh, quý I/2024, TOS ghi nhận doanh thu thuần đạt 509 tỷ đồng, hơn cùng kỳ 58%, là mức cao nhất 10 quý; lãi ròng tăng 31% lên gần 36 tỷ đồng.

Thời điểm cuối quý I/2024, giá trị tổng tài sản của TOS tăng 9% so với đầu năm, lên mức 3.856 tỷ đồng, cao nhất từ khi chào sàn UPCoM vào tháng 9/2021. Trong đó, tiền và tương đương tiền tăng đến 32%, đạt gần 724 tỷ đồng, đồng thời các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 25% lên gần 671 tỷ đồng, chủ yếu do tăng phải thu khách hàng SC Management Co Ltd, tăng trả trước cho Công ty TNHH Vận tải Quang Hải và các nhà cung cấp khác.

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của TOS tăng 12% lên 2.679 tỷ đồng, chiếm 69% tổng nguồn vốn. Trong đó, khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn ghi nhận 758 tỷ đồng, tăng đến 67% so với thời điểm đầu năm.