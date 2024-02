Dịch vụ lái xe hộ cho người say làm ăn ra sao trong mùa Tết?

Ông Lê Trường Sơn, đại diện ứng dụng đặt tài xế ViSafe khu vực phía Nam, cho biết nhu cầu thuê lái xe hộ trong dịp Tết 2024 tăng trưởng 20-30% so với ngày thường. Tuy nhiên, nếu xét về sức tăng so với năm trước thì lại không bằng do khách có xu hướng cắt giảm các buổi tiệc liên hoan, tất niên.



"Khách biết trước dịch vụ lái xe hộ sẽ bị quá tải nên đều liên hệ để đặt lịch tài xế của ViSafe từ hôm 20 tháng Chạp. Trong những ngày trước và trong Tết, các tài xế đều rất bận rộn, cao điểm là từ mùng 3 Tết trở đi khi nhiều khách hàng đi chúc Tết, gặp gỡ đầu năm. Giá thuê tài xế mỗi ngày có giá khoảng 900.000 đồng/ngày"- ông Sơn chia sẻ.



Ông Phạm Việt Tiệp, đại điện đơn vị cung cấp dịch vụ lái xe hộ GoCheap, cũng cho hay việc cung cấp dịch vụ trong dịp Tết tăng trưởng khoảng 200% so với ngày bình thường. Đoán trước nhu cầu tăng mạnh của khách hàng trong dịp Tết, GoCheap đã chuẩn bị 100 tài xế nên để kịp thời cung cấp dịch vụ đến khách hàng.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Long - Giám đốc Công ty TNHH Sigo Việt Nam, thời điểm trước và sau Tết khách thuê tài xế lại rất ít, gây khó khăn cho doanh nghiệp vì phải chuẩn bị tài xế trực chiến nhưng lại không có đủ việc làm do dịch vụ lái xe hộ nở rộ ngay khi cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông.

Dịch vụ lái xe hộ của Visafe

Ông Hoàng Trọng Tuấn, chủ quán nhậu ở TP Thủ Đức, cho biết khách đến quán nhậu trong dịp Tết đến nay đã có ý thức uống bia thì đi bằng xe công nghệ, chứ không tự lái. Trường hợp khách đến bằng xe cá nhân, quán sẽ giữ hộ xe hoặc có nhân viên lái xe của khách về tận nhà.

"Có khách nhậu xong cũng nhờ dịch vụ lái xe hộ chủ yếu họ tò mò để trải nghiệm thử vì hiện nay phần lớn các quán nhậu đều có dịch vụ chăm sóc khách "tận răng", sẵn sàng bố trí người lái xe đưa khách về tận nhà miễn phí hoặc chỉ thu với mức phí tượng trưng đủ cho nhân viên trả phí tiền xe ôm về lại quán"- ông Tuấn chia sẻ.

Về giá cả dịp Tết, các công ty cung cấp dịch vụ lái xe hộ cho biết chỉ tăng khoảng 10% để giữ chân tài xế trong những ngày cao điểm, thêm nữa là hỗ trợ chi phí di chuyển khi lái xe hộ khách về tận nhà.