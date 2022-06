Dịch vụ yêu cầu tài xế giữ im lặng: Tưởng mới hoá ra Nhật Bản và nhiều nước khác đã áp dụng từ lâu

"Tôi thấy phiền khi các tài xế taxi cố gắng bắt chuyện với tôi. Họ thường hỏi tôi những câu hỏi kỳ lạ và tôi không biết làm thế nào để họ giữ im lặng". Đây là lời thú nhận của một tài khoản trên nền tảng Quora, một trang web cho phép người sử dụng đưa ra quan điểm và các câu hỏi và nhờ những người dùng khác giải đáp.



Có thể thấy rằng, cuộc sống hiện đại ngày này đang dần yêu cầu con người phải di chuyển rất nhiều giữa các địa điểm như nhà riêng, trường học, văn phòng,... Do đó, sự phát triển của các hãng taxi hay các hình thức bắt xe công nghệ đã dần trở nên thiết yếu trong xã hội ngày nay, đặc biệt là ở các thành phố lớn.

Dịch vụ taxi hay xe ôm công nghệ là vô cùng phổ biến ở thời điểm hiện tại

Quyền yêu cầu tài xế giữ im lặng

Tuy nhiên, không phải ai cũng thích những cuộc trò chuyện giữa hành khách và tài xế trong quá trình sử dụng dịch vụ. Vì vậy, để khách hàng cảm thấy thoải mái hơn và không khiến tài xế cảm thấy bị tổn thương nếu khách hàng yêu cầu họ giữ im lặng, dịch vụ "silent taxi" (Tạm dịch: Chuyến xe im lặng) đã được áp dụng bởi công ty Miyako Taxi tại Nhật Bản.

"Chuyến xe im lặng" ra đời từ năm 2017

Theo đó, kể từ tháng 4/2017, công ty này đã thử nghiệm tính năng này trên 10 chiếc xe của hãng. Những chiếc xe đặc biệt này được dán thêm một bảng thông báo ngay trước chỗ ngồi của khách hàng với nội dung cho khách hàng có quyền yêu cầu tài xế giữ im lặng trong suốt chuyến đi. Các tài xế sẽ chỉ chào hỏi và tạm biệt các khách hàng, đồng thời xác nhận lộ trình di chuyển hoặc giao tiếp với khách hàng trong trường hợp khẩn cấp.

Về vấn đề này, Miyako Taxi cũng nhận định rằng, không phải ai cũng muốn các tài xế giữ im lặng. Cũng có nhiều khách hàng rất thích trò chuyện cùng người tài xế về các điểm tham quan, du lịch hay tìm hiểu về cuộc sống của người dân thành phố Kyoto và nói chuyện với tài xế giúp họ khám phá được nhiều điều.

Nhật Bản cũng không phải quốc gia duy nhất tồn tại dịch vụ này. Vào tháng 5/2019, hãng xe công nghệ nổi tiếng Uber cũng đã đưa vào tính năng tương tự được gọi là "quiet mode" (Tạm dịch: Chế độ im lặng) trên ứng dụng của hãng và áp dụng nó tại nhiều quốc gia như Mỹ, Anh hay Australia.

Ứng dụng Uber cho người dùng chọn lựa các tính năng

Cũng giống như "silent taxi", "quiet mode" của Uber cho phép người dùng lựa chọn việc yêu cầu tài xế không bật âm nhạc hoặc trò chuyện với họ trong chuyến đi.

"Nếu bạn đang thực hiện một cuộc gọi liên quan đến công việc đường đến văn phòng, bạn có thể yêu cầu một chuyến đi yên tĩnh để tối đa hóa năng suất làm việc"- công ty Uber cho biết.

Những ý kiến trái chiều

Theo The Guardian, trên những diễn đàn dành cho tài xế Uber, có một số ý kiến cho rằng yêu cầu này vi phạm “quyền tự do ngôn luận” hay làm những đánh giá chất lượng của họ bị ảnh hưởng do không có giao tiếp với khách hàng.

Jay Cradeur, một tài xế đã thực hiện 24.000 chuyến xe cho Uber đã chia sẻ với tờ The Guardian rằng đây là một bước tiến nữa đến việc biến họ thành robot.

“Có cảm giác như họ đang biến chúng ta thành những con robot. Tính năng này yêu cầu chúng tôi chỉ cần im lặng và lái xe. Với tư cách là một con người, tôi không muốn người khác bảo tôi phải làm gì. Tôi đã phải cố gắng cải thiện các kỹ năng của mình để tối đa hoá doanh thu với tư cách là tài xế Uber. Giờ thì họ lại không cho phép chúng tôi sử dụng các kỹ năng đó"- ông Jay chia sẻ.

Tài xế đưa ra nhiều quan điểm về việc áp dụng hình thức này

Ippei Takahashi, người sáng lập và Giám đốc điều hành của diễn đàn thảo luận chia sẻ phương tiện RideGuru cho biết tính năng yên tĩnh là "một trong những gợi ý phổ biến nhất cho Uber", từ cả người dùng và tài xế.

"Người lái xe chắc chắn sẽ không cảm thấy bị xúc phạm nếu khách hàng lựa chọn chế độ "yên tĩnh" vì hầu hết họ thích tập trung vào việc lái xe. Tất nhiên, đó là nhiệm vụ chính của họ. Một số tài xế đã thẳng thắn đã chia sẻ rằng họ không bận tâm đến lựa chọn này của khách hàng". - ông Ippei Takahashi nhận định.

Việc không nói chuyện cũng sẽ giúp các tài xế tập trung lái xe hơn

Nguồn: The Guardian, Sora News24

