Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội cao nhất 29,54, đa phần các ngành đều tăng

| | Sống

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội cao nhất 29,54, đa phần các ngành đều tăng

Chiều nay 9/8, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học vào 68 chương trình đào tạo năm 2026.

Theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn dao động từ 20,06 đến 29,54 điểm.

Về điểm chuẩn trúng tuyển vào các chương trình đào tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội nhìn chung đều tăng so với năm 2025, đặc biệt là khối ngành đào tạo về STEM do hiệu ứng từ chính sách học bổng của Chính phủ cũng như nhu cầu về thị trường lao động.

Theo đó, có 03/68 chương trình có mức điểm chuẩn trên 29 điểm; 14/68 chương trình có mức điểm chuẩn trên 28 điểm; 30/68 chương trình có mức điểm chuẩn trên 27 điểm và 53/68 chương trình có mức điểm chuẩn trên 24 điểm.

Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10) tiếp tục có mức điểm chuẩn cao nhất năm nay là 29,54 điểm theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Tiếp theo là Chương trình Khoa học máy tính (IT1) có điểm chuẩn là 29,27 điểm.

Các ngành được dự báo tiếp tục có độ cạnh tranh lớn đều có điểm chuẩn rất cao như: Chương trình Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (EE2) có điểm chuẩn là 28,98 điểm; Chương trình Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano (MS2) có điểm chuẩn là 28,64; Chương trình Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (ET1) có điểm chuẩn là 28,57 điểm; Chương trình Kỹ thuật Cơ điện tử (ME1) có điểm chuẩn là 28,47 điểm.

Chương trình mới mở năm nay là Khoa học tính toán cho các hệ thống thông minh(MI-E22) cũng đã đạt mức điểm chuẩn rất cao là 27,97 điểm.

Chi tiết điểm chuẩn trúng tuyển vào các chương trình đào tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 như sau:

Chi tiết điểm trúng tuyển các ngành Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm nay.

Theo GS. Vũ Văn Yêm - Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, tính tới thời điểm 13h00 chiều nay 9/8, công tác lọc ảo của nhóm xét tuyển miền Bắc do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy trình chung. Mặc dù năm nay có thêm một số điểm mới trong công tác xét tuyển, tuy nhiên kết quả lọc ảo đã được thực hiện đồng bộ, chính xác và bàn giao cho các trường trong nhóm theo đúng thời hạn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 dao động từ 20,06 đến 29,54 điểm.

Năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 9.700 sinh viên, bằng ba phương thức: xét tuyển tài năng, xét điểm thi đánh giá tư duy và dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội cao nhất 29,54, đa phần các ngành đều tăng - Ảnh 4.Danh sách 4 trường đại học trực thuộc Đại học Kinh tế TP.HCM

Bốn trường thành viên của Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) được tổ chức theo từng lĩnh vực đào tạo mũi nhọn, tạo nên hệ sinh thái giáo dục đa ngành của nhà trường.

Theo Lệ Thu/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngành học cao điểm nhất của ĐH Kinh tế Quốc dân năm 2026: 9,5 điểm/môn vẫn chưa thể đỗ

Ngành học cao điểm nhất của ĐH Kinh tế Quốc dân năm 2026: 9,5 điểm/môn vẫn chưa thể đỗ Nổi bật

Trường đại học đầu tiên có ngành đạt điểm chuẩn tuyệt đối 30/30 năm 2026

Trường đại học đầu tiên có ngành đạt điểm chuẩn tuyệt đối 30/30 năm 2026 Nổi bật

Trước khi đi ngủ nửa tiếng, hãy kiên trì cùng con làm 3 việc này, 10 năm sau sự khác biệt giữa con và bạn bè đồng trang lứa sẽ thấy rõ

Trước khi đi ngủ nửa tiếng, hãy kiên trì cùng con làm 3 việc này, 10 năm sau sự khác biệt giữa con và bạn bè đồng trang lứa sẽ thấy rõ

14:41 , 09/08/2026
Cụ bà 111 tuổi vẫn ra đồng, tiết lộ những thói quen duy trì suốt nhiều thập kỷ

Cụ bà 111 tuổi vẫn ra đồng, tiết lộ những thói quen duy trì suốt nhiều thập kỷ

13:50 , 09/08/2026
Vì sao giá kết thúc bằng số 9 lại khiến bạn mua nhiều hơn?

Vì sao giá kết thúc bằng số 9 lại khiến bạn mua nhiều hơn?

13:28 , 09/08/2026
Cụ ông 92 tuổi chia vàng, tiền cho 41 người con, cháu, chắt ở Nghệ An: Hé lộ về món quà đặc biệt

Cụ ông 92 tuổi chia vàng, tiền cho 41 người con, cháu, chắt ở Nghệ An: Hé lộ về món quà đặc biệt

12:32 , 09/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên