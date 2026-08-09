Trường đại học đầu tiên có ngành đạt điểm chuẩn tuyệt đối 30/30 năm 2026

Chiều 9/8, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP.HCM (UIT) công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo phương thức xét tuyển tổng hợp. Đáng chú ý, ngành Trí tuệ nhân tạo của trường có điểm trúng tuyển cao nhất với 100/100 điểm, tương đương 30 điểm khi quy đổi về thang 30.

Đây là lần đầu tiên UIT ghi nhận một ngành chạm mức điểm chuẩn tuyệt đối khi quy đổi về thang 30. Xếp sau Trí tuệ nhân tạo là Khoa học dữ liệu với 91,7 điểm, Thiết kế vi mạch 90,5 điểm, An toàn thông tin 88,7 điểm và Khoa học máy tính 88,5 điểm.

Trí tuệ nhân tạo là ngành có điểm chuẩn cao nhất tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin năm 2026 (Ảnh: UIT)

Nhóm ngành công nghệ dẫn đầu điểm chuẩn

Theo công bố của Hội đồng tuyển sinh, điểm chuẩn năm nay của UIT dao động từ 76 đến 100 điểm theo thang điểm xét tuyển tổng hợp, tương đương từ 22,8 đến 30 điểm khi quy đổi về thang 30.

5 ngành có mức điểm cao nhất đều thuộc những lĩnh vực công nghệ đang nhận được nhiều sự quan tâm gồm Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Thiết kế vi mạch, An toàn thông tin và Khoa học máy tính. Trong đó, riêng Trí tuệ nhân tạo chạm ngưỡng 100/100, còn 4 ngành còn lại đều từ 88,5 điểm trở lên, tương đương 26,55 điểm theo thang 30.

Ở nhóm tiếp theo, điểm chuẩn từ 80 đến dưới 88 điểm gồm Khoa học dữ liệu chương trình tiếng Anh, Khoa học máy tính chương trình tiếng Anh, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, Truyền thông đa phương tiện, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin Việt Nhật và Thiết kế vi mạch chương trình tiếng Anh.

Các chương trình còn lại có điểm chuẩn từ 76 đến dưới 80 điểm, tương đương 22,8 đến dưới 24 điểm khi quy đổi về thang 30.

Kết quả này cho thấy sự phân hóa khá rõ giữa các nhóm ngành tại UIT, khi những lĩnh vực liên quan đến AI, dữ liệu, vi mạch, an toàn thông tin và khoa học máy tính đang nằm ở nhóm có mức điểm chuẩn cao nhất.

Nhóm ngành AI, dữ liệu, vi mạch và an toàn thông tin dẫn đầu về điểm chuẩn tại UIT năm nay (Ảnh: UIT)

9.288 thí sinh đăng ký, điểm trung bình cao nhất 5 năm

Theo thống kê của Hội đồng tuyển sinh, năm 2026 UIT có 9.288 thí sinh đăng ký xét tuyển với tổng cộng 18.950 nguyện vọng. Đây là số lượng thí sinh đăng ký thấp nhất trong 5 năm qua, tuy nhiên điểm trung bình của thí sinh lại cao nhất trong cùng giai đoạn.

Năm 2026, UIT áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp, trong đó các thành tố đầu vào được quy đổi và chuẩn hóa về một thang điểm chung. Cách làm này giúp tăng khả năng phân hóa, đặc biệt ở nhóm thí sinh có kết quả cao, đồng thời hỗ trợ Hội đồng tuyển sinh đánh giá năng lực trên cùng một hệ quy chiếu.

Công thức tính điểm xét tuyển tổng hợp của UIT gồm 47,5% điểm thi tốt nghiệp THPT, 47,5% điểm đánh giá năng lực và 5% điểm học bạ, cùng điểm cộng và điểm ưu tiên nếu có.

Vì vậy, mức 30/30 của ngành Trí tuệ nhân tạo năm nay là điểm chuẩn sau khi quy đổi từ thang điểm xét tuyển tổng hợp 100, không phải mức điểm thi tốt nghiệp THPT 30/30.

Năm ngoái, điểm chuẩn của UIT theo thang 30 dao động từ 24 đến 29,6 điểm, trong đó Trí tuệ nhân tạo cũng là ngành có mức điểm cao nhất. Năm nay, ngành này tiếp tục dẫn đầu và lần đầu chạm mức tuyệt đối khi quy đổi về thang 30.

Năm 2026, UIT dự kiến tuyển hơn 2.300 sinh viên. Ngoài tuyển thẳng học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, trường áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp.

Thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển từ chiều 10/8 và phải xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17h ngày 21/8.