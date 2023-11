Điểm danh 3 dự án giao thông "khủng" tăng vốn hàng nghìn tỷ mà Bộ trưởng GTVT yêu cầu thanh tra

Dự án đội vốn, Bộ trưởng GTVT yêu cầu thanh tra

Tại phiên chất vấn trước Quốc hội chiều 6/11, đại biểu Lê Hoàng Anh (Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội) nêu thực trạng nhiều dự án giao thông trọng điểm phải điều chỉnh tổng mức đầu tư, cho thấy việc chuẩn bị không chính xác. Trong khi đó, hồ sơ trình đều báo cáo là đã "chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng, khách quan, khoa học", có cả phương án dự phòng.

"Vậy trách nhiệm trong việc trình dự án không chính xác để kéo dài thời gian, điều chỉnh vốn đầu tư thuộc về ai?", ông Lê Hoàng Anh chất vấn.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội chiều 06/11. Ảnh: VGP

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết kỳ trung hạn 2021-2025, Bộ GTVT được giao 64 dự án với số vốn hơn 300 nghìn tỷ đồng, hiện đã phê duyệt 60 dự án và đang triển khai.



Ông khẳng định, quá trình triển khai cơ bản các dự án đều tương đối tốt, không tăng tổng mức đầu tư, hoặc có thì rất ít. Riêng ở Đồng bằng Sông Cửu Long có 3 dự án có tăng tổng mức đầu tư tương đối cao là: Cầu Rạch Miễu 2, đường cao tốc An Hữu - Cao Lãnh, Mỹ An – Cao Lãnh.

Nguyên nhân được chỉ ra là khi triển khai khảo sát thiết kế dự án rơi vào thời gian dịch bệnh (2020-2021), dẫn đến công tác khảo sát chưa được triệt để, chủ yếu do liên quan đơn giá đền bù giải phóng mặt bằng của các địa phương.

Bộ trưởng Bộ GTVT cho biết đã chỉ đạo các đơn vị thanh tra, kiểm tra, nghiêm túc xem xét trách nhiệm trong việc này. Nhà thầu cũng bị chế tài xử phạt; Ban quản lý dự án, chủ đầu tư phải kiểm điểm, xem xét trách nhiệm.

"Chúng tôi đang trong quá trình triển khai xử lý trách nhiệm, cả phạt tiền và xử lý hạn chế cho tham gia thầu các dự án khác", Bộ trưởng Thắng nói.

3 dự án tăng vốn cao có quy mô khủng thế nào?

Cầu Rạch Miễu 2

Dự án cầu Rạch Miễu 2 có tổng chiều dài tuyến khoảng 17,5km (điểm đầu giao cắt giữa quốc lộ 1 với đường tỉnh 870 thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; điểm cuối kết nối với quốc lộ 60 tại đường dẫn cầu Hàm Luông thuộc tỉnh Bến Tre).

Ngày 18/9, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2. Theo điều chỉnh, tổng chiều dài tuyến khoảng 17,6km; thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến năm 2026; tổng mức đầu tư là 6.810,11 tỉ đồng từ nguồn vốn đầu tư công.

Như vậy, sau khi điều chỉnh, tổng mức đầu tư của dự án tăng từ 5.175,45 tỉ đồng lên 6.810,11 tỉ đồng, tăng hơn 1.600 tỉ đồng so với quyết định phê duyệt ban đầu.

Phối cảnh công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre. Ảnh: Bộ GTVT

Đường cao tốc An Hữu - Cao Lãnh

Dự án đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu dài khoảng 27,43km; điểm đầu giao với tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; điểm cuối giao với tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Giai đoạn 1, tuyến cao tốc này được đầu tư quy mô 4 làn xe hạn chế, nền đường rộng 17m, vận tốc thiết kế 80km/h.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 5.886 tỉ đồng từ vốn ngân sách trung ương. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến hết năm 2027.

Sau khi rà soát, tổng hợp giá trị dự toán được duyệt của dự án thành phần 1 và kết quả nghiên cứu lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án thành phần 2, tổng mức đầu tư đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu đã tăng 1.936 tỉ đồng, tăng từ 5.886 tỉ đồng lên khoảng 7.822 tỉ đồng.

Cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh

Dự án đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh dài khoảng 26,56km; điểm đầu kết nối với tuyến N2 tại thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp; điểm cuối tại nút giao An Bình (đầu cầu Cao Lãnh), thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Tuyến cao tốc này có vận tốc thiết kế 100km/h, mặt cắt ngang giai đoạn hoàn chỉnh quy mô 6 làn xe với nền đường rộng 32,25m; giai đoạn 1 được đầu tư 4 làn xe hạn chế với nền đường rộng 17m, vận tốc khai thác 80km/h.

Dự án đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư vào ngày 27-12-2021 có tổng mức đầu tư khoảng 4.770 tỉ đồng

Tuy nhiên trong bước thẩm định báo cáo tiền khả thi dự án đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, tổng mức đầu tư của dự án tăng từ 4.770 tỉ đồng thành 6.209 tỉ đồng, tăng khoảng 1.439 tỉ đồng.