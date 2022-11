Điểm mặt 20 câu lạc bộ bóng đá giá trị cao nhất hành tinh

Khối tiền mặt khổng lồ từ các giải đấu ở châu Âu trở thành chìa khóa để Real Madrid trở lại ngôi vương trong bảng xếp hạng 20 câu lạc bộ bóng giá giá trị nhất hành tinh mà Forbes bình chọn. Với 5,1 tỷ USD, giá trị Real Madrid tăng 7% so với xếp hạng năm ngoái.

Trong khi đó, đối thủ truyền kiếp của Real Madrid là Barcelona đứng ở vị trí thứ 2 với trị giá 5 tỷ USD, tăng 6% so với năm trước. Dẫu vậy, Barcelona cũng đánh rơi vị trí top 1 vào tay Real Madrid với 100 triệu USD kém hơn. Nếu so với tất cả câu lạc bộ trên thế giới không chỉ tính riêng trong bóng đá, Barcelona chia sẻ vị trí thứ 7 cùng với New England Patriots của giải bóng bầu dục Mỹ.

Đứng ở vị trí thứ 3 trong danh sách này là Manchester United. Giá trị của câu lạc bộ này đã tăng 10% lên 4,6 tỷ USD. Cho đến nay, Quỷ đỏ vẫn là đội bóng có nhiều người ủng hộ nhất ở Anh. Tuy có thu nhập 128 triệu USD trong giai đoạn 2020-2021 nhưng thành tích không quá tốt khiến nhiều khoản thu của Manchester United sụt giảm.

Vị trí 2 đội bóng giá trị nhất làng túc cầu so với các câu lạc bộ trong những môn thể thao khác.

Đứng ở vị trí thứ tư là Liverpool với định giá 4,45 tỷ USD, tăng 9% so với một năm trước. Lợi nhuận hoạt động của câu lạc bộ này là 104 triệu USD. ở vị trí thứ 5 là Bayern Munich với giá trị 4,275 tỷ USD, tăng 1% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận hoạt động của câu lạc bộ này cũng đạt 102 triệu USD.

Ở vị trí thứ 6 là Manchester City với định giá 4,25%, tăng 6% so với năm trước. Thành tích đáng nể khiến lợi nhuận hoạt động của câu lạc bộ này đạt tới 156 triệu USD. Paris Saint-Germain đứng ở vị trí thứ 7 với định giá 3,2 tỷ USD, tăng 28% so với năm trước. Lợi nhuận hoạt động của câu lạc bộ này đạt 102 triệu USD.

Vị trí thứ 8, 9 và 10 lần lượt là Chelsea với định giá 3,1 tỷ USD (giảm 3%); Juventus với định giá 2,45 tỷ USD (tăng 26%) và Tottenham Hotspur với định giá 2,35 tỷ USD (tăng 2%). Arsenal, Borussia Dortmund và Atletico de Madrid đứng ở vị trí thứ 11, 12 và 13 với định giá lần lượt là 2,05 tỷ USD, 1,8 tỷ USD và 1,5 tỷ USD. Trong 3 đội bóng này, Arsenal, Borussia Dortmund đều giảm giá trị. Arsenal giảm 27%, Borussia Dortmund giảm 5% trong khi Atletico de Madrid tăng tới 50%.

Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về AC Milan (1,2 tỷ USD, +115%); Inter Milan (1 tỷ USD, +35%); Everton (940 triệu USD, +43%); Leicester City (925 triệu USD, +103%); Westham United (900 triệu USD, +77%); Leeds United (800 triệu USD – chưa được xếp hạng năm 2021) và Aston Villa (750 triệu USD, chưa được xếp hạng năm 2021).

Bất chấp đại dịch trong mùa giải 2020-2021, giá trị trung bình của 20 đội bóng hàng đầu đã tăng 10% lên 2,53 tỷ USD. Thu nhập hoạt động của các đội bóng này cũng rất tốt, cho thấy sức khỏe tài chính của những cái tên hàng đầu trong làng túc cầu.

Lý do nằm ở hình ảnh của các đội bóng. Dù không có tiên bán vé nhưng các đội đều thu về nhiều từ bản quyền truyền hình. Ngoài ra, thành tích của các đội cũng góp phần không nhỏ vào doanh thu của họ. Các đội đạt thành tích cao hoặc lọt vào những trận đấu quan trọng sẽ có thêm nhiều khoản thu hơn.

Tham khảo: Forbes