“Điểm mặt” các dự án bất động sản sẽ mở hàng "đón sóng" bất động sản 2 quý đầu năm 2024

Gần đây, trường địa ốc phía Nam liên tục diễn ra các hoạt động như động thổ, tái khởi công dự án…khiến bức tranh bất động sản cận Tết sôi động. Các dự án này sẽ là nguồn cung cho thị trường năm 2024.

Ngày 8/12/2023, Gamuda Land động thổ dự án Eaton Park (quận 2 cũ, nay là Tp.Thủ Đức, Tp.HCM). Đây là dự án mua lại của Công ty CP Bất động sản Tâm Lực với giá khoảng 7.500 tỉ đồng vào giữa tháng 7/2023. Dự kiến đầu năm 2024 dự án này sẽ chào bán ra thị trường, với mức giá rumor khoảng 5.000-6.000 USD/m2. Đây cũng là dự án thứ 3 M&A của doanh nghiệp này tại khu vực phía Đông Tp.HCM. Trước đó là dự án Elysian (quận 9 cũ) và Artisan Park (Bình Dương).

Ngày 16/12/2023 sắp tới, Phú Đông Group cũng chính thức động thổ khởi công dự án Phú Đông SkyOne (Dĩ An, Bình Dương). Dự án có quy mô gần 800 căn hộ giá vừa túi tiền, sẽ là nguồn cung mới chào bán trong năm 2024.

Mới đây, Tập đoàn Danh Khôi cũng làm lễ tái khởi động lại dự án Astral City (Thuận An, Bình Dương) sau thời gian “đứng hình”. Các căn hộ tại dự án này cũng sẽ là nguồn cung được đưa ra thị trường các quý đầu năm 2024.

Loạt động thái trở lại thị trường của các doanh nghiệp địa ốc đang mở ra tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản năm 2024. Ảnh: HV





CapitaLand dự kiến sẽ ra mắt 400 căn nhà phố thấp tầng dự án Sycamore thành phố Mới Bình Dương với tên gọi The Orchard, Dù mức giá chưa được công bố nhưng đồn đoán khoảng 10 tỉ đồng/căn là giá thấp nhất.

Cùng khu vực, Becamex dự kiến cũng cho ra mắt một dự án thấp tầng khu Hòa Lợi trong năm 2024.

Ngoài ra, các doanh nghiệp có rổ hàng cũ mở bán tiếp vẫn tiếp tục tung ra thị trường đầu năm 2024. Chẳng hạn, Tập đoàn Đất Xanh sẽ triển khai 1 trong 2 dự án là 3.400 căn Opal Luxury Dĩ An hoặc Gem Riverside quận 2. Bcons cũng sẽ ra tiếp một dự án Bcons Bình Thắng ở Dĩ An, hiện dự án đã động thổ nhà mẫu.

Hay, phân khu cao tầng nằm trong dự án The Global City của Masterise Homes dự kiến nhận booking quý 1/2024, chưa có thời gian mở bán chính thức.

Một dự án khác là Emeria Võ Chí Công của Keppel Land hiện nay đã thi công hạ tầng và các dãy nhà, dự kiến cuối năm 2024 mở bán.

Một số dự án như Green Tower Dĩ An của TBS Land; A&T Sky Garden Thuận An; Sylife Thuận An; Flex Thuận An; Zeit Geist Nhà Bè… dự kiến sẽ chào bán trong năm 2024. Các dự án này hiện đang làm công tác xây nhà mẫu, tuyển sàn rầm rộ.

Ghi nhận cho thấy, sức mua bất động sản phía Nam có dấu hiệu nhích nhẹ từ cuối năm 2023. Một số dự án chung cư trên địa bàn Tp.HCM và các tỉnh lân cận bắt đầu ghi nhận lượng hàng tiêu thụ tích cực trở lại.

Không chỉ khu vực Tp.HCM, thị trường bất động sản ở các địa phương đang có diễn biến tích cực. Báo cáo của Hội môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho thấy lượng giao dịch đang tăng tiến theo thời gian. Cụ thể, tổng giao dịch quý I, II, III trong năm 2023 lần lượt là 2.700, 3.700 và 6.000. Con số dự kiến còn tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Lý do các dự án được đón nhận tốt là nhờ chính sách hỗ trợ bán hàng khá tốt từ các chủ đầu tư. Cùng với đó, ngân hàng có động thái hạ lãi suất vay xuống còn 7-9%, nhu cầu tìm kiếm nhà đất bắt đầu có biểu hiện tăng. Ghi nhận từ các đơn vị bán hàng cho thấy giao dịch cải thiện rõ rệt.

"Nhìn vào tỷ lệ hàng bán được trên thị trường trong những tháng gần đây so với đầu năm và cùng kỳ trước có thể thấy, niềm tin của người mua nhà dần được phục hồi", một chuyên gia trong ngành nhấn mạnh.