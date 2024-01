“Điểm mặt” dự án ven sông được săn đón bậc nhất Thanh Hoá 2024

Đặc biệt là khu vực 2 bên bờ sông Đơ, dòng sông nổi tiếng gắn liền với sự phát triển hàng trăm năm của mảnh đất này.



Sầm Sơn và sức bật của bất động sản 2 bên bờ sông Đơ



Từ năm 1907, phố biển Sầm Sơn đã thu hút sự chú ý của người Pháp với vẻ đẹp quyến rũ cùng những ưu thế đặc biệt được thiên nhiên ban tặng, trở thành điểm nghỉ dưỡng ưa thích của quan chức Pháp, quan lại triều Nguyễn và các tầng lớp thượng lưu, quý tộc. Hơn 100 năm qua, Sầm Sơn từng bước phát triển mạnh mẽ thành một đô thị du lịch sầm uất với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Bên cạnh hoạt động tắm biển, tại đây còn tổ chức nhiều lễ hội để thu hút khách du lịch.

Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, Sầm Sơn đã đón tới 5,3 triệu lượt khách, gấp 50 lần số dân thành phố. Nhờ tọa lạc tại vị trí "kề sông cận biển" độc nhất vô nhị khi là nơi giao thoa giữa các dòng sông lớn với biển, Sầm Sơn sở hữu tiềm năng phát triển thành một trong những đô thị du lịch kiểu mẫu của cả nước. Những năm gần đây, thành phố liên tục thu hút sự chú ý của các chủ đầu tư lớn, với tham vọng phát triển những đại đô thị quy mô và đẳng cấp để thu hút khách du lịch cũng như nâng tầm vị thế địa phương. Đặc biệt là khu vực 2 bên bờ sông Đơ, dòng sông nổi tiếng gắn liền với sự phát triển hàng trăm năm của Sầm Sơn.



TP. Sầm Sơn ngày càng phát triển mạnh mẽ với điểm tựa là sự phát triển vượt bậc của các dự án BĐS 2 bên bờ sông Đơ. Nguồn: Đất Xanh Miền Bắc

Cách bờ biển chỉ 2km, nơi đây sở hữu không gian rộng lớn và cảnh quan tuyệt đẹp, rất phù hợp để quy hoạch bài bản và phát triển cảnh quan đô thị và hạ tầng du lịch. Trong tương lai, các đô thị này sẽ luôn là điểm đến thu hút đầu tư bởi sở hữu tiềm năng kép: lợi ích khai thác kinh tế và giá trị gia tăng bền vững. Việc quy hoạch đô thị sinh thái bền vững ven sông Đơ được kỳ vọng có thể tận dụng toàn bộ lợi thế tự nhiên sẵn có, khai thác tối đa lượng khách du lịch khổng lồ đổ về mỗi năm, góp phần nâng tầm bộ mặt đô thị tại Sầm Sơn, đưa địa phương này trở thành thành phố du lịch trọng điểm quốc gia, sánh vai cùng các thành phố du lịch hot nhất Việt Nam như Nha Trang, Đà Nẵng, Hạ Long,...



Khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ - biểu tượng đẳng cấp kiến tạo tương lai thành phố

Tiên phong đưa mô hình phát triển đô thị ven sông đến với Sầm Sơn, Khu đô thị sinh thái dọc hai bên bờ sông Đơ, thành phố Sầm Sơn do chủ đầu tư HUD 4 phát triển được định vị là quần thể giải trí - thương mại đầu tiên và đẳng cấp bậc nhất thành phố với vị trí phong thủy thịnh vượng hội tụ đủ 3 yếu tố: nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ. Dự án tọa lạc sát quốc 47 (đường Lê Lợi), thuộc địa phận các phường Trường Sơn - Quảng Châu - Quảng Vinh và dọc theo 2 bên bờ sông Đơ. Quy mô toàn dự án lên tới 61,3 ha, với mặt nước Sông Đơ thơ mộng và các trục giao thông chính làm xương sống. Khu đô thị này sẽ trở thành thiên đường mua sắm, lễ hội và nghỉ dưỡng ngay tại trung tâm thành phố Sầm Sơn và là điểm phải đến của mọi du khách.

KĐT sinh thái dọc hai bên bờ sông Đơ với sứ mệnh đưa đô thị Sầm Sơn cất cánh. Nguồn: Đất Xanh Miền Bắc

Dự án mang tới giải pháp toàn diện cho nhu cầu về chất lượng sống của cư dân thành phố, vừa giảm tải cho hạ tầng lưu trú du lịch cũ, vừa đáp ứng nhu cầu của người dân nhập cư Sầm Sơn. Họ là người dân ở các thành phố khác chọn Sầm Sơn là ngôi nhà thứ hai, là nơi an cư và an dưỡng ở tuổi nghỉ hưu hay làm của để dành cho con cháu tại "viên ngọc biển của Đông Dương".



Không chỉ mang cảnh quan tuyệt đẹp, khu đô thị được thiết kế theo mô hình thành phố thu nhỏ khép kín với đầy đủ tiện ích như: Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh, khu hành chính, trường học, công viên, khu vui chơi trẻ em, trạm y tế, bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật đô thị hiện đại, hệ thống thoát nước riêng biệt, cây xanh công cộng, vệ sinh môi trường đảm bảo đạt tiêu chuẩn đô thị khu sinh thái. Bên cạnh đó nhờ vị trí vàng, từ dự án có thể dễ dàng kết nối với các địa điểm nổi tiếng của thành phố qua trục cảnh quan lễ hội rộng 120m khi chỉ mất 2 phút đi xe tới bờ biển và quảng trường, 5 phút tới công viên nước Sun World Thanh Hoá…

Dự án sở hữu đầy đủ yếu tố quan trọng nhất của 1 "BĐS vàng": Nhất cận thị - Nhị cận giang - Tam cận lộ. Nguồn: Đất Xanh Miền Bắc

Với sự quy hoạch đồng bộ mang tầm chiến lược, khu đô thị sinh thái hai bên bờ Sông Đơ hứa hẹn đem tới trải nghiệm "all – in – one" với hàng trăm sản phẩm liền kề, biệt thự, đất nền đi kèm hệ thống tiện ích nội - ngoại khu đẳng cấp bậc nhất, là mảnh ghép hoàn hảo mà các nhà đầu tư luôn tìm kiếm về những sản phẩm bất động sản có giá trị sinh lời hiện hữu và tích sản lâu dài.