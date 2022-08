Điểm mặt những dự án nhà ở xã hội ở Đà Nẵng

Ngày 29/8, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, hiện nay, trên địa bàn thành phố đang triển khai 6 dự án nhà ở xã hội với 7.023 căn hộ (trong đó, đã hoàn thành 2.040 căn hộ, đang triển khai 4.983 căn hộ) và kêu gọi đầu tư 4 dự án nhà ở xã hội với 4.119 căn hộ.

Cụ thể, chung cư nhà ở xã hội cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên được thực hiện từ nguồn vốn ngân sách thành phố, do Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư. Dự án được thực hiện tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, với 209 căn. Hiện đang triển khai thủ tục đầu tư.

Chung cư thu nhập thấp tại Khu tái định cư Đại Địa Bảo do Liên danh Công ty Cổ phần Đức Mạnh - Công ty Cổ phần ĐTXD 579 làm chủ đầu tư. Dự án được thực hiện tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, với 739 căn. Hiện dự án đã hoàn thành khối A, B (502 căn hộ) và đang triển khai khối C (237 căn hộ).

Chung cư thu nhập thấp tại Khu dân cư An Trung 2 do Liên danh Công ty Cổ phần Đức Mạnh - Công ty Cổ phần ĐTXD 579 làm chủ đầu tư. Dự án được thực hiện tại phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, với 957 căn. Hiện dự án đã hoàn thành khối C (324 căn hộ) và đang triển khai khối A, B (633 căn hộ).

Hiện nay, trên địa bàn thành phố đang triển khai 6 dự án nhà ở xã hội với 7.023 căn hộ. Ảnh: Thành Vân.

Khu chung cư nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh do Công ty Cổ phần Địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước làm chủ đầu tư. Dự án được thực hiện tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu; với 1.760 căn. Hiện dự án đã hoàn thành khối E1, E2, B1, B1A, B3 (1.214 căn hộ) và đang triển khai xây dựng khối E3, E4, B2 (546 căn hộ).



Chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B4-1 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside do Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Dự án được thực hiện tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu; với 1.549 căn. Hiện dự án đang triển khai xây dựng.

Chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B4-2 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside do Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Dự án được thực hiện tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu; với 1.809 căn. Hiện dự án đang triển khai xây dựng.

Ngoài ra, trên địa bàn thành phố có 4 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai thủ tục lựa chọn chủ đầu tư gồm: Dự án Nhà ở xã hội tại khu đất B4-1, B4-2 thuộc Khu tái định cư Hòa Hiệp 4 (địa điểm phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu và xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) với quy mô 1.564 căn hộ; Dự án Nhà ở xã hội tại Khu công nghiệp Hòa Cầm (giai đoạn 2) tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ với quy mô 600 căn hộ;

Dự án Nhà ở xã hội tại khu đất chung cư số 3 thuộc Khu B - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ (719 căn hộ) và Dự án Nhà ở xã hội tại khu đất chung cư số 5 thuộc Khu B - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ (1.236 căn hộ) đều ở xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang.

Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục rà soát, tham mưu UBND thành phố lựa chọn quỹ đất để kêu gọi đầu tư các dự án nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân thành phố.