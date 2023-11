Diễm My 9x tiết lộ kế hoạch đám cưới với bạn trai: Tổ chức gần Giáng sinh, cảm thấy áp lực vì điều này

Vào ngày 6/11, Diễm My 9x thu hút sự chú ý của netizen khi xuất hiện xinh đẹp, mặc trang phục quyến rũ tham gia hôn lễ của Puka - Gin Tuấn Kiệt tại trung tâm tiệc cưới sang trọng ở TP.HCM. Tại đây, nữ diễn viên sinh năm 1990 đã lên tiếng chia sẻ về đám cưới với bạn trai doanh nhân Vinh Nguyễn. Diễm My 9x tiết lộ ngày vui của cả hai sẽ tổ chức vào gần dịp Giáng sinh.

Tuy nhiên, cô cho biết dù chuẩn bị cho ngày trọng đại cả năm rồi nhưng vẫn cảm thấy nhiều áp lực. "Hiện tại thì My đang gấp rút chuẩn bị cho sự kiện trọng đại nhất cuộc đời của mình. My hy vọng rằng mọi thứ cũng đã chỉn chu, vì My cũng đã chuẩn bị cả năm rồi nhưng cảm thấy có nhiều áp lực. Năm nay mình cũng đi nhiều đám cưới và cảm thấy áp lực lắm. Mong rằng hôm nay đi dự đám cưới của Gin - Pu thì My cũng học hỏi được rất là nhiều để có thể có những cách để làm cho đám cưới của mình hoàn chỉnh nhất có thể" , Diễm My 9x cho hay.

Vào tháng 5/2022, khi được hỏi về việc kết hôn, Diễm My đã trải lòng: "Chúng tôi đang lo công việc và có kế hoạch riêng. Sắp tới, tôi còn tham gia một số dự án khác. Bố mẹ anh cũng hỏi chúng tôi về kế hoạch đám cưới nhưng cả hai muốn chuẩn bị kỹ càng. Việc kết hôn của chúng tôi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi".

Người đẹp và bạn trai Vinh Nguyễn quen biết nhau từ năm 2016. Anh là một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực xây dựng ở Úc. Cả hai gặp nhau lần đầu tại Liên hoan phim. Thời điểm mới bắt đầu mối quan hệ, cặp đôi trải qua thử thách khi yêu xa khi Vinh Nguyễn sinh sống tại Úc còn Diễm My ở Việt Nam. Trong thời gian yêu, cả hai từng xảy ra rạn nứt nhưng sau đó tái hợp và viên mãn đến hiện tại. Nữ diễn viên cho biết lòng tin giúp cô vượt qua khó khăn, nắm tay người yêu hướng tới xây dựng tổ ấm.

Tháng 12/2022, Diễm My 9X bất ngờ đăng tải khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn trên khinh khí cầu sau thời gian dài yêu nhau. Cô chia sẻ về khoảnh khắc được ngỏ lời kết hôn tại Australia: "Khi chúng ta ở độ cao 3000 ft, anh đã khiến em toả sáng như một chiếc nhẫn cầu hôn".

Nữ diễn viên từng chia sẻ về nửa kia: "Bạn trai cũng sẵn sàng hỗ trợ nếu tôi cần. Nói chung, chúng tôi có sự tin tưởng. Lúc nào, tôi cần thì anh luôn hỗ trợ. Nhưng bản thân tôi ít đòi hỏi lắm. Tôi cảm thấy mình dư dả, không bị thiếu thốn khi làm nghề". Ngoài ra, cô còn được ba mẹ bạn trai yêu thương, quan tâm và ủng hộ theo đuổi nghệ thuật.

