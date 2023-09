Shark Thái Vân Linh chỉ cách “tự thưởng bản thân”, bận rộn mấy cũng làm được: Có điểm chung với Diễm My 9x

‏Doanh nhân Thái Vân Linh, hay còn được biết đến là Shark Linh, không chỉ là một nữ tướng thành công, một nhà cố vấn bản lĩnh trên thương trường mà cũng là người mẹ của 2 đứa trẻ. Sau khi hoàn thành chương trình học và làm việc cho một số tập đoàn tài chính tại Mỹ, Thái Vân Linh trở về Việt Nam định cư và phát triển sự nghiệp. ‏

‏Với sự nghiệp bận rộn như vậy, cô luôn sắp xếp mọi thứ trong ngày theo một lịch trình cụ thể, từ thời gian cho việc gặp gỡ đối tác, đi họp hay cả đến giờ giấc chơi với con, tận hưởng thời gian cùng gia đình, lên kế hoạch tập thể dục, ăn uống… và tất cả cần phải chính xác từng phút. ‏

‏Nếu như 10 năm trước, Shark Linh chỉ tập trung vào bản thân thì hiện tại chị đã thay đổi khi đặt thứ tự ưu tiên cho gia đình, con cái và bản thân là điều xếp sau: "Ai cũng chỉ có 24 giờ, nên tối ưu sao cho hiệu quả nhất chính là một trong các bí quyết thành công".



Người phụ nữ bản lĩnh biết mình muốn gì và cần làm gì để trở nên hạnh phúc với phiên bản tốt nhất, cũng giống như việc chọn ra những điều tạo nên hạnh phúc. Do đó, họ "tự thưởng" cho bản thân những sự lựa chọn tốt nhất.‏



‏Ngoài ra, người phụ nữ cũng nên biết nuôi dưỡng nguồn năng lượng sống tích cực, luôn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, khám phá giới hạn của bản thân, chinh phục những mục tiêu mới. Họ luôn có niềm tin rằng một người phụ nữ đẹp, không chỉ là sự rạng rỡ bên ngoài mà còn đẹp từ bên trong qua trau dồi tri thức và bồi dưỡng tâm hồn.‏

‏Vũ Hoàng My, Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, cũng có chung nhận thức như vậy. Người đẹp đầu tiên của Việt Nam tham dự 2 đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới (Hoa hậu Hoàn vũ 2011 và Hoa hậu Thế giới 2012) đã tự tin thay đổi định kiến về nhận định "bình hoa di động", khi đạt học bổng khoa diễn xuất 1 năm và học bổng khoa cử nhân nghệ thuật chuyên ngành làm phim tại Học viện Điện ảnh New York. ‏

‏Bên cạnh đó, cô còn sở hữu công việc kinh doanh riêng và thường xuyên ngồi ghế nóng các cuộc thi nhan sắc trong nước.

‏Một điển hình phụ nữ thành công và xinh đẹp khác chính là diễn viên Diễm My 9x - một cái tên xuất hiện rất nhiều trên các phương tiện truyền thông khi tham gia nghệ thuật từ lúc 5 tuổi. Tên tuổi của người đẹp được ghi danh qua nhiều bộ phim như: "Mỹ nhân kế", "Gái già lắm chiêu", "Cô Ba Sài Gòn"... Tháng 12/2022, Diễm My 9x đã chia sẻ khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn cực kỳ lãng mạn, anh cũng đã giúp đỡ người đẹp rất nhiều khi bắt tay vào công việc kinh doanh nhà hàng Nhật Bản của riêng mình. ‏

‏Để có sự thăng hạng rạng rỡ không chỉ về nhan sắc mà cả ở sự nghiệp trong suốt 10 năm qua, 3 người phụ nữ theo từng thế hệ, ai cũng có những câu chuyện, bí quyết riêng của mình. ‏

‏Với Vũ Hoàng My, ngoài lịch trình công việc hằng ngày, vốn là một người luôn muốn đến những nơi khác nhau để trải nghiệm, người đẹp còn thường xuyên di chuyển đến nhiều nước trên thế giới - nơi có các vùng khí hậu khác nhau. Chính vì thế người đẹp luôn giữ cho mình thói quen chăm sóc da, massage mặt sáng và tối cũng như giữ cho mình thái độ tích cực. ‏

‏Từng có thời điểm muốn rời xa danh hiệu, nhưng sau đó, Vũ Hoàng My cảm thấy trân trọng và yêu thương những điều đã xảy ra trong cuộc sống. Đặc biệt trong quá khứ, thời điểm học tập và sinh sống ở nước ngoài đã định hướng nhiều điều cho cô gái trẻ, làm dấy lên những đam mê về môn nghệ thuật thứ 7, tạo tiền đề cho việc trở thành một nhà sản xuất phim ảnh như hiện nay. ‏

‏Còn về Diễm My 9x, để giữ gìn sắc vóc với lịch trình bận rộn, cô thường xuyên tập thể dục, thiền,... ăn uống đầy đủ và thường xuyên dưỡng da, sử dụng các sản phẩm phù hợp. Trong 10 năm qua, cô đã có sự thay đổi nhiều trong suy nghĩ, định hướng, không còn chỉ tập trung vào thế giới showbiz nhiều màu sắc mà giờ đây, sau những biến cố trong cuộc sống, cô trở thành người phụ nữ tĩnh lặng, chiêm nghiệm mọi thứ và trân trọng từng giây phút trải qua trong đời. ‏

‏3 người phụ nữ, đại diện cho 3 thế hệ nhan sắc và đều nổi bật trong những lĩnh vực riêng của mình, nhưng điểm chung là cả 3 đều biết cách chăm sóc bản thân. Cũng giống như việc chọn ra những điều tạo nên hạnh phúc, họ đều biết cách nâng niu làn da và lựa chọn thương hiệu mỹ phẩm cao cấp. ‏

‏Dành cho bản thân những điều tốt đẹp nhất chính là sự thông minh của một người phụ nữ hiện đại. Một trong những thương hiệu được cả 3 người phụ nữ yêu thích có thể kể đến Le Sérum, với bề dày 1 thập kỷ đồng hành cùng vẻ đẹp thông tuệ của nữ giới.‏

‏"Mỗi điều xuất hiện trong cuộc đời mình đều có lý do riêng. Các cột mốc của My có cái rất sung sướng, hạnh phúc nhưng cũng có lúc đau buồn. Tuy nhiên, tất cả đều cho mình ý nghĩa riêng. Chính vì vậy, My hạnh phúc với bản thân mình ở thời điểm hiện tại, bình lặng, nhẹ nhàng hơn" - Diễm My 9x chia sẻ.

