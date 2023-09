Nữ tỷ phú vượng lên trông thấy sau khi ly hôn: Tài sản sắp tăng gấp đôi, dự án kinh doanh mới phát triển như vũ bão

‏Theo tờ The Richest, kể từ sau khi ly hôn, giá trị tài sản ròng của Kim Kardashian đang có những bước tiến rõ rệt, trên đà tăng gấp đôi nhờ dự án kinh doanh mới. Trong khi đó, chồng cũ của cô là Kanye West lại đang phải đối mặt với vô số khó khăn tài chính sau khi mất mối quan hệ hợp tác lâu dài với Yeezy và Adidas, đồng thời không còn vị thế tỷ phú. ‏

‏Kim hiện có tài sản ước tính khoảng 1,7 tỷ USD, phần lớn trong số đó là nhờ sự thành công của thương hiệu thời trang SKIMS - được định giá 4 tỷ USD vào đầu năm nay. Đây là một con số khổng lồ mà Kim Kardashian và đối tác kinh doanh Jens Grede đã xây dựng được chỉ sau 4 năm. Hãng thời trang này cũng tham vọng sẽ trở thành một trong những thương hiệu lớn tiếp theo được phổ biến rộng rãi.‏

‏Do đồng sở hữu thương hiệu, tin tức tích cực này đã tác động tới giá trị tài sản ròng của Kim Kardashian, tăng lên với mức độ lớn khiến nhiều khán giả vô cùng bất ngờ. Một chuyên gia còn đưa ra dự đoán trên tờ Mirror rằng, tài sản của nữ tỷ phú rất có thể sẽ tăng gấp đôi nhờ động thái này.‏

‏Thương hiệu thời trang SKIMS do Kim Kardashian đồng sở hữu được định giá 4 tỷ USD vào đầu năm nay. Ảnh: Internet‏

‏Nhìn lại chặng đường thành công của Kim Kardashian, truyền thông Hollywood đã phải nhận định cô là trường hợp "nổi tiếng vì nổi tiếng" (famous for being famous).‏

‏Ban đầu, Kim chỉ là stylist và là bạn của ngôi sao truyền hình thực tế Paris Hilton. Cô được giới thiệu lần đầu thông qua show The Simple Life vào năm 2006 nhưng không hề để lại dấu ấn quá lớn. ‏

‏Đến năm 2007, kênh truyền hình E! đã mời Kim Kardashian và gia đình cô trở thành dàn cast chính của show Keeping up with the Kardashians , và từ đó Kim "siêu vòng 3" trở thành nữ nghệ sĩ giải trí nổi tiếng toàn cầu.‏

‏Thành công của Kim Kardashian thật sự ngoài sức tưởng tượng với một ngôi sao truyền hình thực tế, thậm chí được cho là vượt qua cả Paris Hilton. Vào năm 2020, tài sản ròng của Kim Kardashian đạt 1,5 tỷ USD, giúp cô trở thành tỷ phú. ‏

‏Sự thành công của Kim Kardashian khiến truyền thông cũng phải bất ngờ. Ảnh: Internet‏

‏Không dừng lại ở đó, Kim tiếp tục củng cố khối tài sản của mình bằng cách không ngừng đầu tư vào mọi lĩnh vực mà cô có thể làm như kinh doanh, thời trang, mỹ phẩm, làm người mẫu ảnh bìa, tham gia gameshow, thậm chí diễn xuất... Cùng với các chị em ruột là Khloe và Kourtney, chị em nhà Kardashian được tạp chí TIME xếp vào danh sách 100 ngôi sao quyền lực nhất thế giới năm 2015.‏

‏Ở thời điểm hiện tại, SKIMS đang là một trong những nguồn thu nhập chính của nữ doanh nhân 42 tuổi. Forbes cũng cho rằng dự án kinh doanh đã mang lại khoảng 3/4 giá trị tài sản cho cô.‏

‏SKIMS đang có kế hoạch mở rộng hơn nữa, điều này sẽ là dấu hiệu tốt cho giá trị tài sản ròng cá nhân của nữ tỷ phú. Công ty đã công bố kế hoạch khai trương cửa hàng bán lẻ trực tiếp đầu tiên tại Mỹ, dự kiến nằm ở Los Angeles vào đầu năm 2024. Họ đã sắp xếp một không gian bán lẻ rộng hơn 5.000 feet vuông. Cửa hàng này sẽ nằm trên Đại lộ Sunset, gần các cửa hàng nổi tiếng như Supreme và Kilth.‏

‏Forbes cũng cho rằng dự án kinh doanh này đã mang lại khoảng 3/4 giá trị tài sản cho cô. Ảnh: Internet‏

‏Đây sẽ là bước tiến đầu tiên để SKIMS thăm dò thị trường. Không ngoài dự đoán, nếu nhận được các tín hiệu tích cực, thương hiệu này chắc chắn sẽ mở thêm nhiều cửa hàng bán lẻ khác trên khắp nước Mỹ trong năm 2024. Ngoài ra, thương hiệu này cũng dự kiến mở rộng sự hiện diện của mình trên thị trường quốc tế. Một số địa điểm tiềm năng đang được xem xét là Paris và Hồng Kông (Trung Quốc).‏

‏Ngoài thương hiệu thời trang của mình, Kim còn sở hữu một số công ty làm đẹp mang tên mình, bao gồm KKW Cosmetics và SKKN. Cả hai công ty này đều được cô tạm dừng sản xuất vào năm ngoái sau khi Coy Inc. mua cổ phần của các thương hiệu này và có kế hoạch cải tổ. Thương vụ này trị giá tới 200 triệu USD và đưa mức định giá của thương hiệu KKW Holdings lên mức ấn tượng 1 tỷ USD.‏

‏Gần đây nhất, vào tháng 7, có thông tin cho rằng Kim đang đàm phán để mua lại cổ phần vì không hài lòng với cách Coty xử lý thương hiệu của mình. ‏

‏Em gái của Kim, Kylie Jenner, cũng có động thái tương tự sau khi bán phần lớn cổ phần thương hiệu Kylie Cosmetics của mình cho Coty Inc. vào năm ngoái.‏

‏*Nguồn: The Richest, Forbes