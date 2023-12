Diễm My 9x: “Vì gia đình mình không hạnh phúc nên tôi từng không tin vào hôn nhân”

Tối 18/12, sau khi tổ chức lễ ăn hỏi, Diễm My 9x có cuộc gặp gỡ thân mật với truyền thông. Nữ diễn viên có chia sẻ về ông xã, gia đình chồng và sự thay đổi của bản thân kể từ khi gặp Vinh Nguyễn.

Diễm My 9x cho biết trước đây bản thân không tin vào tình yêu và từng suy nghĩ sẽ không kết hôn. Nhưng bạn trai chính là người giúp cô có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống, giúp cô mở lòng đón nhận tình cảm của những người xung quanh.

Diễm My 9x chia sẻ: “Lúc đầu quen Vinh thì mọi người xung quanh My lo lắng vì Vinh còn trẻ quá, quen nhau 1 năm rồi mới biết Vinh nhỏ hơn mình 1 tuổi. Nên lúc mới quen thì mọi người cũng lo lắng, cho rằng My nên tìm người trưởng thành hơn để dẫn dắt My, cho My bớt lo toan về mọi thứ. Nói chung hai đứa vượt qua những lời phản đối xung quanh, không phải từ gia đình Vinh mà là từ bạn bè. Nhưng My lại là người sống cảm xúc, khi quen Vinh thì My lại không tính toán cho điều gì cả.

Khi bên nhau thời gian rồi thì My nhận thấy Vinh là người cho mình cảm giác rất khác. Vinh đến và kiên nhẫn với My, hai đứa cũng trải qua nhiều sóng gió, có khoảng thời gian gay gắt với nhau nhưng Vinh vẫn luôn ở đó. My là người có nhiều khiếm khuyết lắm nhưng Vinh kiên nhẫn ở bên.

Trước đây My suy nghĩ có thể mình không kết hôn và cảm thấy lo lắng nếu một ngày nào đó mình mặc chiếc váy cưới sẽ như thế nào. Bởi vì gia đình của My không hạnh phúc và xung quanh mình có nhiều trường hợp tan vỡ, cho nên My không tin vào hôn nhân và tình yêu lắm. My có hơi bảo thủ và cách nhìn khá tiêu cực về hôn nhân. Nhưng khi mặc chiếc áo dài làm cô dâu, My lại có cảm giác hoàn toàn khác, mình rất thoải mái, nhẹ nhàng và cảm thấy giống như chân mình đã cắm rễ. Lý do chính là mình đã gặp đúng người”.

Diễm My 9x cũng cho biết bản thân may mắn khi có được bạn đời tâm lý và một gia đình chồng rất vui vẻ và yêu thương mình. Nữ diễn viên tiết lộ mẹ chồng chính là người dạy mình về mọi thứ trong cuộc sống hôn nhân:

"Trong một năm vừa rồi, My dành nhiều thời gian đọc sách bổ sung kiến thức. Nhưng điều giúp My tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn chính là việc nói chuyện nhiều hơn với mẹ chồng. Mẹ dạy rất nhiều và cái nào cũng hiệu quả. Khi bản thân lập một gia đình mới, rất nhiều thứ mình phải tự động học. Người đầu tiên My nghĩ đến chính là mẹ chồng. Mẹ chồng chính là một kho tàng.

Mẹ chồng dạy nấu ăn, cách chăm sóc tổ ấm, cách giữ lửa cho ngôi nhà của mình như thế nào. Mẹ dặn là hãy cố gắng bên nhau, đó cũng là lý do mà My và Vinh luôn xuất hiện chung là vậy. Việc luôn ở bên cạnh nhau sẽ gắn chặt tình cảm, mình dễ chia sẻ nhiều thứ với nhau hơn”.

Diễm My 9x cũng chia sẻ bản thân sẽ dành thời gian cho gia đình, chăm sóc những người thân yêu của mình. Khi mọi thứ ổn định thì sẽ quay lại với diễn xuất. Về kế hoạch sinh con, Diễm My 9x tiết lộ bản thân mong muốn mọi thứ theo tự nhiên.

