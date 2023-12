Hé lộ căn biệt thự tân hôn và sính lễ khủng trong lễ ăn hỏi Diễm My 9X cùng chồng doanh nhân

Trước thềm lễ cưới, Diễm My 9X và doanh nhân Vinh Nguyễn tổ chức lễ gia tiên tại nhà riêng ở TP.HCM hôm 16/12. Trong ngày trọng đại, cặp đôi được nhận của hồi môn xịn xò từ gia đình 2 bên. Theo đó, cô dâu Diễm My 9X được nhà doanh nhân Vinh Nguyễn tặng nhẫn, kiềng vàng và đặc biệt là 1 chiếc nhẫn kim cương "size khủng". Dù chính chủ không tiết lộ giá trị nhưng nhìn qua kích cỡ kim cương, cư dân mạng cũng suy đoán món quà này có giá vô cùng đắt đỏ. Không chỉ thế, doanh nhân Vinh Nguyễn còn chuẩn bị các tráp bánh, heo quay, đôi long phụng, trà... theo đúng phong tục cưới hỏi của người Việt Nam.

Sau khi thực hiện các nghi thức ở nhà gái, Diễm My 9X được người thân và hội bạn thân thiết đưa về nhà chồng. Biệt thự tân hôn bề thế của cặp đôi cũng được hé lộ. Nhà riêng của doanh nhân Vinh Nguyễn có màu trắng chủ đạo, 2 tầng và thiết kế theo phong cách hiện đại. Trong lễ gia tiên, bố mẹ chồng của Diễm My 9X cũng xác nhận tặng biệt thự mới làm nơi "an cư lạc nghiệp" cho vợ chồng cô.

Bố Diễm My 9X xúc động dặn dò con gái: "Đây là gia đình mới của con. Con hãy xem bố mẹ chồng như bố mẹ ruột, con hãy sống thành thực, chung thuỷ với chồng. Có hiếu với bố mẹ như thế nào thì cũng có hiếu với bố mẹ chồng như thế". Sau biến cố mất mẹ, có thời gian Diễm My 9X sinh sống cùng gia đình chồng, cô được bố mẹ doanh nhân Vinh Nguyễn yêu thương và quan tâm. Nữ diễn viên cho biết mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu của cả hai rất tốt đẹp.