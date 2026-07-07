Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm sàn 22 trường quân đội, cao nhất 25

| | Sống

Điểm sàn 22 trường quân đội, cao nhất 25

Năm 2026, điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng) của các trường quân đội dao động từ 17- 25 điểm.

Hôm nay, Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng thông báo mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng các trường quân đội năm 2026.

Theo đó, điểm sàn xét điểm thi tốt nghiệp THPT vào các trường quân đội dao động 17-25. Mức điểm này đã bao gồm điểm cộng, điểm ưu tiên. Trong đó, Học viện Khoa học quân sự là trường có mức điểm sàn cao nhất, yêu cầu thí sinh nữ đạt từ 25 điểm và nam đạt từ 18 điểm mới có thể nộp hồ sơ xét tuyển.

Mức điểm sàn của Học viện Quân y bằng với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT quy định với nhóm ngành sức khỏe năm 2026. Cụ thể mức điểm sàn các trường như sau:

Điểm sàn các trường quân đội năm 2026.

Năm 2026, khối trường quân đội dự kiến tuyển 5.420 chỉ tiêu đại học, tăng hơn 1.000 chỉ tiêu so với năm trước và là mức tuyển sinh cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Ngoài xét tuyển thẳng, thí sinh có thể xét tuyển bằng ba phương thức khác gồm: Xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và TP.HCM, dựa vào điểm thi đánh giá năng lực QDA của Bộ Quốc phòng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Năm ngoái, điểm chuẩn nhóm quân đội cao nhất 30, áp dụng với thí sinh nữ xét tuyển vào ngành Quan hệ quốc tế của Học viện Khoa học quân sự và ngành Y khoa của Học viện Quân y.

Theo Khánh Sơn/VTC News

VTC NEWS

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lời khuyên cho tất cả những người đang dùng sạc nhanh

Lời khuyên cho tất cả những người đang dùng sạc nhanh Nổi bật

Tin vui: Hà Nội hỗ trợ 80 lần mức lương tối thiểu vùng 1 cho các cá nhân sau

Tin vui: Hà Nội hỗ trợ 80 lần mức lương tối thiểu vùng 1 cho các cá nhân sau Nổi bật

5 cách khử mùi thức ăn trong lò vi sóng

5 cách khử mùi thức ăn trong lò vi sóng

20:05 , 07/07/2026
Chàng trai 20 tuổi tử vong vì viêm tụy, bác sĩ thở dài: Tụy sắt thép cũng không chịu nổi việc ăn 3 món này làm bữa chính

Chàng trai 20 tuổi tử vong vì viêm tụy, bác sĩ thở dài: Tụy sắt thép cũng không chịu nổi việc ăn 3 món này làm bữa chính

19:52 , 07/07/2026
Chủ tịch AstraZeneca Việt Nam: “Y tế bền vững bắt đầu từ phòng ngừa”

Chủ tịch AstraZeneca Việt Nam: “Y tế bền vững bắt đầu từ phòng ngừa”

19:30 , 07/07/2026
Tối ưu chi phí với Tài khoản Doanh nghiệp trên Batdongsan.com.vn

Tối ưu chi phí với Tài khoản Doanh nghiệp trên Batdongsan.com.vn

19:30 , 07/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên