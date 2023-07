Điểm tên 6 dự án bất động sản tại Tp.HCM đang bị thanh kiểm tra

Mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Tp.HCM báo cáo UBND Thành phố về tình hình thẩm định hồ sơ dự án bất động sản trên địa bàn.

Theo Sở KH&ĐT Tp.HCM, đơn vị đang thụ lý 117 hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư. Ngoài 62 dự án sẽ kiến nghị không đủ điều kiện để được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở, có 55 dự án đang được Sở KH&ĐT thụ lý giải quyết theo quy định.

Trong 55 dự án đang xem xét thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư thì có 3 dự án đang được các cơ quan thẩm quyền tiến hành thanh tra, kiểm tra.

Thứ nhất, dự án Khu nhà ở cao tầng A22 – Phong Phú (Khu 13A, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nhà Ngọc Đông Dương.

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án bị vướng vì phải chờ Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Ban Quản lý khu Nam rà soát, tham mưu cấp thẩm quyền về điều chỉnh quy hoạch cục bộ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Khu chức năng số 13. Đồng thời, phải chờ có đủ ý kiến của các sở, ngành còn lại theo đúng ý kiến chỉ đạo của UBND Tp.HCM.

Dự án thứ 2 là Khu phức hợp cao tầng, thương mại dịch vụ và căn hộ tại P.22, Q.Bình Thạnh (tên thương mại là Saigon Panorama) của Công ty CP Đầu tư Vinh Phát. Toạ lạc mặt tiền đường Nguyễn Hữu Cảnh, đây là một trong số ít dự án có quỹ đất rộng lớn tại khu trung tâm Tp.HCM.

Thứ ba, dự án Khu dân cư tại Lô số 6 – Khu 9A+B , Khu đô thị mới Nam Thành phố của Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Dự án này có quy mô 5,6ha, vốn đầu tư dự kiến 1.941 tỷ đồng.

Sở KH&ĐT đã thẩm định dự án này theo quy định của Luật Đầu tư 2020. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm định, việc thực hiện dự án bị gián đoạn do dự án này thuộc danh sách các dự án liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đang bị điều tra.

Với nhóm 50 hồ sơ dự án bất động sản đang được Sở KH&ĐT Tp.HCM thụ lý giải quyết về đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư. Ngoài 19 dự án có vướng mắc liên quan đến việc áp dụng quy định pháp luật thì có 31 dự án đang rà soát pháp lý và có vướng mắc do quá trình thanh tra, kiểm tra.

Trong đó, có 3 dự án có vướng mắc do đang trong quá trình được cấp có thẩm quyền tiến hành thanh tra, kiểm tra. Những dự án này gồm: Khu nhà ở - thương mại và dịch vụ của Công ty CP Đầu tư phát triển Sài Gòn Co.op; Khu nhà ở thương mại, dịch vụ và bệnh viện đa khoa tại P.An Phú, TP.Thủ Đức của Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Mỹ Mỹ; và dự án Regency Park, P.An Phú, TP.Thủ Đức của Công ty TNHH Liên doanh Hoàng Kim.

Theo Sở KH&ĐT Tp.HCM, 3 dự án nói trên đều thuộc nội dung thanh tra việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính Khu đô thị phát triển An Phú (88,03ha), Tp.Thủ Đức do Công ty CP Địa ốc Thủ Thiêm đang thực hiện và các dự án thành phần trong Khu đô thị phát triển An Phú.

Hiện, Sở TN&MT TP.HCM vẫn chưa có kết luận về nội dung trên. Cả 3 dự án này đều đang trong quá trình lấy ý kiến các sở, ngành và đề nghị nhà đầu tư bổ sung hồ sơ.