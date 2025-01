Điểm tên các dự án chung cư mới tại Hà Nội có kế hoạch “bung hàng” trong năm 2025

Theo báo cáo thị trường căn hộ Hà Nội của Avision Young, năm 2024 chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ với nhu cầu tăng cao, đặc biệt tại khu vực phía Tây với sự phát triển của các khu đô thị lớn như Vinhomes Smart City.

Nguồn cung năm vừa qua chủ yếu đến từ các dự án như The Sola Park (MIK Group) và Lumi Hanoi, QMS Top Tower và Hanoi Signature. Riêng trong quý 4, thị trường tiếp tục ra mắt các dự án như Imperia Cổ Loa và The Senique Hanoi (CapitaLand) và Lumiere Springbay (Masterise Homes).

Về giá bán, thị trường căn hộ quý 2 ghi nhận mức giá sơ cấp tăng 3 - 6% so với quý 1, lên mức 2.000 - 3.500 USD/m2 (tương đương 48 - 84 triệu đồng/m2), trong đó khu vực phía Tây ghi nhận mức tăng cao nhất.

Sang quý 3, giá bán sơ cấp không có nhiều biến động, duy trì ở mức 2.500 - 3.500 USD/m2 (tương đương 60 - 84 triệu đồng/m2), tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường đã cải thiện lên mức 80 - 85%. Một số dự án mới tại khu vực phía Tây như Lumi Hanoi Giai đoạn 2 ghi nhận khoảng 74,4 triệu đồng/m2, The Miami GS5 (60 triệu đồng/m2) và Hanoi Signature (160,8 triệu đồng/m2).

Đến quý 4, với sự ra mắt của nhiều dự án cao cấp, giá bán sơ cấp tại khu vực Hà Nội đã ghi nhận mức tăng khoảng 5% so với quý trước, dao động 2.600 - 3.600 USD/m2, tương đương 62,4 - 86,4 triệu đồng/m2.

Bước sang năm 2025, Avision Young dự báo Hà Nội sẽ có 10 dự án được mở bán, đóng góp nguồn cung khoảng 13.598 căn hộ. Các dự án này bao gồm Central Residence (Gamuda Land); Eco Smart City Cổ Linh (chủ đầu tư Thiên Hương); Kepler Land (TSQ Việt Nam); The Charm An Hưng; Sunshine Crystal River - Ciputra; Vinhomes Cổ Loa; The Reflection West Lake (Kusto Home); Starlake giai đoạn 2 (Daewoo); Vinhomes Đan Phượng và dự án Thành phố Thông minh của BRG.

Nguồn cung căn hộ có xu hướng cải thiện, song các chuyên gia cho rằng phân khúc cao cấp, hạng sang sẽ áp đảo thị trường, trong khi phân khúc bình dân tiếp tục có xu hướng khan hiếm gây nhiều thách thức cho người tiêu dùng có nhu cầu thực.

Báo cáo của đơn vị nghiên cứu thị trường OneHousing mới đây cho biết căn hộ mới năm 2025 sẽ thuộc phân khúc cao cấp (50-80 triệu đồng/m2) và hạng sang (80-230 triệu đồng/m2), trong đó căn hộ hạng sang chiếm 36%. Bình quân giá bán căn hộ sơ cấp có thể đạt 72 triệu đồng/m2 (chưa gồm thuế VAT, phí bảo trì), tăng 75% so với đầu năm 2022.

Đơn vị này lý giải với sự thay đổi của luật mới, chi phí đầu vào tăng, các chủ đầu tư không còn ưu tiên cho phân khúc trung cấp. Thay vào đó, họ phát triển phân khúc cao cấp và hạng sang để đạt kỳ vọng về lợi nhuận, cũng như đáp ứng nhu cầu của tầng lớp trung lưu ngày càng tăng.

Cùng nhận định, bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc cao cấp CBRE chi nhánh Hà Nội cho rằng, năm 2025, nguồn cung mới căn hộ chung cư tại Hà Nội được kỳ vọng tiếp tục dồi dào, ước đạt hơn 31.000 căn mở bán, cao hơn so với năm 2024, tuy nhiên chủ yếu tập trung ở phân khúc cao cấp, với sự gia tăng nguồn cung hạng sang.