Điểm vàng trong bấm huyệt giúp mắt sáng trong, không bệnh, không thâm quầng, chị em làm đều đặn là trẻ ra cả chục tuổi

Huyệt tứ bạch - Điểm bấm huyệt giúp chị em luôn trẻ trung, tươi tắn, đánh bay quầng thâm mắt

Là phụ nữ, ai cũng muốn mình luôn trẻ trung, xinh đẹp, trong đó sự trẻ trung là tiêu chí đầu tiên. Làm thế nào để mình luôn trẻ đẹp không tuổi? Hay đơn giản hơn là chỉ cần trẻ hơn so với tuổi thật? Chăm sóc đôi mắt tốt để mắt luôn sáng trong, không quầng thâm, không nếp nhăn, thế là bạn đã ăn gian được cả một đống tuổi chứ đừng đùa.

Thế nhưng, làm thế nào để mắt luôn trẻ đẹp, không quầng thâm thì không phải ai cũng biết. Nhiều người đổ tiền vào spa, chăm sóc da, kem dưỡng này kia nhưng mắt chỉ cải thiện một phần, không hết hẳn thâm quầng và nếp nhăn. Đó một phần là do cơ địa, do di truyền nhưng cũng là do những yếu tố khác như thức đêm, làm việc quá nhiều với màn hình máy tính, điện thoại... Bấm huyệt tứ bạch có thể giúp bạn.

Huyệt tứ bạch nằm giữa mi dưới thẳng xuống một đốt tay, chỗ lõm dưới hố mắt, bờ dưới cơ vòng mi.

Trong y học cổ truyền, bấm huyệt, xoa bóp đúng các huyệt vị có thể chữa bệnh cũng như trẻ hóa da, chống lão hóa . Với phụ nữ muốn trẻ lâu, lúc nào cũng tươi trẻ như không tuổi, nhất định phải biết đến huyệt tứ bạch cũng như cách day bấm.



Xác định huyệt tứ bạch: Nằm giữa mi dưới thẳng xuống một đốt ngón tay, chỗ lõm dưới hố mắt, bờ dưới cơ vòng mi. Bạn có thể dùng lòng ngón tay sờ lên vùng phía dưới con mắt sẽ phát hiện ra chỗ lõm trên xương hốc mắt ở ngay dưới mí mắt. Huyệt tứ bạch nằm thẳng phía dưới chỗ lõm ấy chừng một đốt ngón tay.

Cách làm:

- Dùng đầu ngón tay di chuyển qua lại hai bên vị trí huyệt tứ bạch. Tốt nhất nên dùng 2 ngón tay trỏ, để vùng đầu ngón vào huyệt, day nhẹ theo chiều kim đồng hồ 20 vòng, cảm thấy mũi bị kích thích nghĩa là bạn đang thực hiện đúng.

- Thực hiện day ấn nhẹ 10 cái mỗi lần, mỗi ngày làm 3 lần. Làm đều đặn sẽ giúp khí huyết lưu thông, da mặt sáng đẹp hơn, đặc biệt là đánh tan quầng thâm mắt cũng như chứng nhức mỏi mắt do làm việc nhiều với máy tính, điện thoại.

Huyệt tứ bạch chữa vô số những chứng bệnh về mắt, giúp vùng mắt luôn khỏe đẹp được Đông y công nhận

Theo ThS.BS Hoàng Khánh Toàn (Trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), quả thực huyệt tứ bạch trong Đông y rất được coi trọng vì có thể chữa trị những chứng bệnh ở mắt. Với công dụng thông kinh hoạt lạc, thúc đẩy sự lưu thông khí huyết ở vùng mắt, cải thiện tình trạng dinh dưỡng của thần kinh thị giác và võng mạc, day bấm huyệt tứ bạch đều đặn hàng ngày có thể giúp phòng chống bệnh cận thị cực tốt.



Nhưng không chỉ dừng lại ở việc phòng chống cận thị, day bấm đúng cách huyệt tứ bạch cũng giúp ngăn chặn tình trạng mệt mỏi, nhức mắt, mắt khó nhắm mở, vùng quanh hai bên má đau nhức do thần kinh cơ mặt bị tê liệt gây nên. Huyệt tứ bạch cũng có vai trò khắc phục chứng đau đầu, hoa mắt chóng mặt và cả chứng đau đôi dây thần kinh não thứ 5. Khi cơ mặt bị co giật, kích thích lên huyệt tứ bạch cũng giúp chế ngự cơn đau ngay tức thì.

Huyệt tứ bạch trong Đông y rất được coi trọng vì có thể chữa trị những chứng bệnh ở mắt.

Bấm huyệt tứ bạch không chỉ điều trị các vấn đề ở mắt mà còn có tác dụng giữ cho vùng mắt luôn khỏe mạnh, sáng trong. Nguyên nhân dẫn đến quầng mắt thâm đen là do tuần hoàn máu xung quanh mắt kém gây nên, máu không thông thoáng tất sẽ tạo ra ứ huyết, dẫn đến quầng thâm.



Khi day bấm huyệt vị này thường xuyên sẽ giúp máu lưu thông, đánh tan thâm quầng mắt rất tốt. Đúng như tên gọi của huyệt vị, "tứ" là bốn phương, là vây quanh, "bạch" là màu trắng, chỉ sự sáng trong. Ấn đúng huyệt vị này sẽ giúp khuôn mặt bừng sáng, có tác dụng lớn trong việc khắc phục các triệu chứng bệnh ở mắt, đánh bay quầng thâm mắt hiệu quả, đem lại vẻ đẹp trẻ trung, không tuổi cho chị em phụ nữ.

Chuyên gia nhận định, sau một tuần thực hiện đúng cách, quầng thâm mắt sẽ giảm rõ rệt, vùng da mắt trở nên tươi trẻ hơn. Tuy nhiên không phải cứ day bấm càng nhiều càng tốt để duy trì vẻ đẹp trẻ trung cho đôi mắt. Bí quyết trẻ lâu này nếu lạm dụng cũng không hề tốt. Chuyên gia khuyên sau 1 tuần thực hiện đều đặn nên tạm dừng khoảng 3 ngày, sau đó lại tiếp tục làm 1 tuần. Chu kỳ cứ lặp lại liên tục như vậy cho đến khi mắt trở lại bình thường.