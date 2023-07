Diễn 2 đêm, tiền thu từ bán vé BLACKPINK “vượt mặt” doanh thu cả quý của gần 700 doanh nghiệp trên sàn chứng khoán như DIC Corp, Phát Đạt, HAGL Agrico…

Một trong những thông tin đang thu hút sự chú ý nhất thời điểm hiện tại là việc nhóm nhạc nữ đình đám của Hàn Quốc BLACKPINK sẽ tổ chức 2 buổi diễn concert ở Born Pink tại Hà Nội. Theo tìm hiểu, Born Pink là chuyến lưu diễn toàn cầu thứ hai của BLACKPINK bắt đầu thứ tháng 10 năm ngoái. Dữ liệu của trang thống kê Touring Data cho hay nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đã bán được khoảng 904.247 vé trên toàn thế giới trong 40 đêm diễn, tổng doanh thu khổng lồ mà 4 cô gái thu về lên đến 163,8 triệu USD (khoảng 3.853 tỷ đồng).

Như vậy trung bình mỗi đêm diễn, nhóm nhạc này thu về hơn 4 triệu USD (~100 tỷ đồng) với khoảng 22.600 khán giả. Các con số kể trên chưa gồm 24 đêm diễn chưa được thống kê.

Đến với Việt Nam lần này, concert sẽ được tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình với 2 đêm diễn, giá vé dao động từ 1,2 triệu đến 9,8 triệu đồng. Theo ước tính, BLACKPINK sẽ thu về khoảng 8 triệu USD (~200 tỷ đồng) nếu diễn ở Mỹ Đình với điều kiện là vé, phụ kiện sẽ bán được hết.

Thông tin vé concert BLACKPINK tại Mỹ Đình, Việt Nam

Con số doanh thu 200 tỷ đồng chỉ với 2 đêm diễn thậm chí chưa phải là con số kỷ lục của nhóm nhạc nữ đến từ xứ sở kim chi. Dù vậy, có thể nhận thấy mức thu khổng lồ này khi đặt lên bàn cân với doanh thu cả quý 1/2023 của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán.

Theo thống kê, có trên 680 doanh nghiệp trên sàn chứng khoán Việt Nam ghi nhận doanh thu 3 tháng đầu năm không quá 200 tỷ đồng.

Có thể điểm tới một số cái tên nổi bật với độ nhận diện cao như Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã: DIG). Doanh thu thuần đạt gần 197 tỷ đồng sau 3 tháng đầu năm 2023, giảm gần 62% so với cùng kỳ. Trong đó, nguồn thu từ kinh doanh bất động sản giảm đến 80% so với cùng kỳ, xuống còn 71,4 tỷ đồng. Phải nhờ tới doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến gấp 7 lần, DIC Corp lãi trước thuế hơn 101 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ.

Hay tại Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã PDR) , doanh thu quý 1 ghi nhận giảm mạnh 69% so với cùng kỳ, xuống còn hơn 192 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu chuyển nhượng đất giảm gần 70% xuống còn gần 189 tỷ đồng. Sau khi trừ giá vốn và chi phí, Phát Đạt lãi ròng vỏn vẹn 22 tỷ đồng trong quý đầu năm, chưa bằng 1/10 con số lợi nhuận quý 1 năm ngoái.

Trong khi đó, bán tinh bột sắn cộng thêm kinh doanh giấy đế và vàng mã suốt 3 tháng, CTCP Nông Lâm sản thực phẩm Yên Bái (mã CAP) đạt mức doanh thu đạt hơn 185 tỷ đồng. Con số này đã tăng tới 87% so với cùng kỳ khi đây là thời gian cao điểm trong sản xuất kinh doanh mặt bằng tinh bột sắn cộng thêm mức giá bán lên cao kỷ lục.

Tại doanh nghiệp nông nghiệp khác là HAGL Agrico (HNG), doanh thu quý đầu năm 2023 đạt 127 tỷ đồng, sụt 41% so với cùng kỳ năm trước. Thậm chí doanh nghiệp này còn báo lỗ ròng hơn trăm tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm, tương ứng khoảng 5% kế hoạch lỗ 2.316 tỷ đồng đề ra trong năm nay.

Mức 200 tỷ đồng còn gấp bằng lần doanh thu của nhiều cái tên khác trên sàn trong quý 1. Có thể kể tới như Đầu tư IPA với doanh thu 64 tỷ đồng, Đầu tư API (APEC Investment) với doanh thu 62 tỷ đồng, Yeah1 (YEG) với 61 tỷ đồng doanh thu, Năm Bảy Bảy (NBB) với 14 tỷ đồng doanh thu hay L14 với 31 tỷ đồng. Có thể thấy, hoạt động kinh doanh xuyên suốt 3 tháng song mức thu về của hàng trăm doanh nghiệp chỉ bằng 1/3 tới 1/2 tiền thu trong 2 đêm diễn của nhóm nhạc nữ xứ sở Kim chi.

Loạt công ty chứng khoán tầm trung cũng thua xa mức doanh thu 200 tỷ trong quý 1 như VDS (140 tỷ đồng), EVS (62 tỷ đồng), AGR (85 tỷ đồng), TCI (28 tỷ đồng), SBS (25 tỷ đồng)…