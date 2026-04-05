Điện 4k/số, nước 150k/người: Bức ảnh phơi bày nỗi buồn của người thuê nhà

Nếu đã từng, hoặc đang phải đi thuê nhà để ở, chắc hẳn bạn sẽ hiểu sự thật này: Tiền thuê nhà là 1 con số, đến cuối tháng, tiền phải trả lại là 1 con số khác. Thứ đắt nhất khi thuê nhà đôi khi không phải tiền thuê, mà là các chi phí dịch vụ đi kèm.

Mới đây trên MXH lan truyền 1 bức ảnh như “nói thay” nỗi buồn của người đi thuê nhà ở Hà Nội nói riêng và các thành phố lớn nói chung. Từ tiền điện, tiền nước đến các loại phí khác, cộng lại thành ra con số không nhỏ.

Bức ảnh đang được nhiều người truyền tay nhau, kèm theo lời thở dài: “Bảo sao tốn tiền”

Trên Threads, một bạn trẻ viết thế này: “Ở Hà Nội vào mùa hè, những ngày nóng đỉnh điểm thực sự là một nỗi ám ảnh, không phải vì thời tiết mà vì tiền điện. Tối về tới nhà, phòng nóng hầm hập, mở tung hết cửa, bật 2 cái quạt cũng không đỡ nóng, chỉ có nước bật điều hòa. Mà tiền điện 4k/số, nếu bật từ 9h tối đến 3h sáng là 6 tiếng, 1 tháng hết 1,4 triệu tiền điện là ít vì có phải mỗi điều hòa tốn điện đâu, còn tủ lạnh, đèn, quạt, nấu nướng… Ai ở ghép còn đỡ chứ ở 1 mình mới thấm cái cảnh”.

Phía dưới phần bình luận, nhiều người cũng “thở dài” vì tình cảnh tương tự.

“Phí dịch vụ 200k/người, nhiều người tưởng rẻ nhưng không phải đâu. Vợ chồng mình từng dính 1 lần rồi, 2 vợ chồng là 400k/tháng, tính theo người chứ không phải theo phòng nhé. Tiền gửi xe cũng thế, tính theo xe. Đến đợt đón bà ngoại lên ở cùng để chăm bé thì là 600k/tháng riêng tiền phí dịch vụ không thôi ấy, chán lắm mà chẳng mua nhà được nên đành chấp nhận” - Một người bình luận.

“Đi thuê nhà thì phải chấp nhận thôi, ai may mắn lắm mới thuê được chính chủ, thì không mất phí dịch vụ gì chứ còn lại đa số đều bấm bụng chịu chứ làm sao được” - Một người khác cho hay.

“Đây chính là lý do 5 năm rồi mình chưa chuyển nhà, dù cũng không thực sự ưng ý phòng đang thuê, chỉ vì chủ rất có tâm. Điện nước tính giá dịch vụ nhưng cũng rẻ hơn nhiều chỗ, điện 3,5k/số, nước 25k/khối, internet 100k/phòng. Ngoài ra không mất tiền gửi xe hay chi phí gì khác cả. Chứ 4k/số điện thì không tải nổi” - Một người chia sẻ.

Tựu trung lại, các loại phí đi kèm đôi khi mới chính là nguyên nhân khiến nhiều người nản lòng. Bởi nếu vấn đề chỉ đơn giản là chưa đủ tiền mua nhà, nên ok đi thuê nhà thì chẳng ai nói làm gì.

Chi phí cho chỗ ở nên chiếm bao nhiêu % thu nhập 1 tháng?

Tiền thuê nhà là 1 lẽ, nhưng đó chưa bao giờ là toàn bộ chi phí cho chỗ ở. Ngoài ra còn tiền điện, tiền nước, cùng nhiều loại phí khác. Vậy nếu đang đi ở thuê, nên dành bao nhiêu % thu nhập cho chỗ ở là hợp lý?

Trên thực tế, không có con số cố định cho tất cả, bởi mức chi này phụ thuộc vào thu nhập, nhu cầu, hoàn cảnh và cả thói quen sống của mỗi người. Tuy nhiên, theo nguyên tắc tài chính cá nhân được nhiều chuyên gia khuyến nghị: Chi phí nhà ở bao gồm tiền thuê nhà, điện nước, phí dịch vụ,... chỉ nên chiếm tối đa 30% tổng thu nhập hàng tháng .

Nếu vượt quá ngưỡng này, áp lực tài chính sẽ tăng lên. Bởi tiền thuê nhà không phải chi phí duy nhất hàng tháng. Chỉ riêng các khoản cố định như ăn uống, xăng xe, chăm sóc bản thân, hiếu hỉ, phát sinh,... cũng có thể chiếm thêm 40 - 50% thu nhập. Nếu dành quá nhiều tiền cho nơi ở, bạn sẽ rất dễ rơi vào tình trạng "sống để trả tiền nhà", không còn dư để tiết kiệm hay dự phòng rủi ro.

Tất nhiên, nhiều người sẵn sàng chi hơn 30% thu nhập cho việc thuê nhà, đặc biệt là người trẻ độc thân ở các thành phố lớn. Họ coi không gian sống như phần thưởng cho nỗ lực làm việc. Đó là nhu cầu chính đáng, tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ: Nếu bạn phải đánh đổi sự ổn định tài chính chỉ để có 1 không gian sống thoải mái, cái giá hiển nhiên là bấp bênh tài chính. Việc duy trì mức chi thuê nhà cao trong thời gian dài sẽ khiến bạn bị cuốn vào vòng luẩn quẩn: Thu nhập cao nhưng không tích lũy được gì, thậm chí chỉ cần một biến cố nhỏ là mọi kế hoạch đều đổ vỡ.

Thế nên, một lời khuyên thực tế là hãy chọn thuê nhà với mức chi phí phù hợp với tình hình tài chính hiện tại, thay vì mưu cầu một không gian hoàn hảo. Nói cho cùng, thuê nhà không chỉ là chuyện chỗ ở, mà còn phản ánh tư duy quản lý tài chính và mức độ kiểm soát cuộc sống của mỗi người. Một căn hộ đắt tiền có thể mang lại cảm giác thoải mái trước mắt, nhưng sự an tâm lâu dài chỉ đến khi bạn biết giới hạn nào là vừa vặn cho túi tiền của mình.