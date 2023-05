Diễn biến đợt nắng nóng đang diễn ra ở miền Bắc: Không quá gay gắt nhưng thời tiết oi bức khó chịu

Miền Bắc oi nóng kéo dài

Sau nhiều ngày thời tiết mát mẻ do đợt mưa dông kéo dài mang lại, các tỉnh miền Bắc đã đón đợt nắng nóng mới quay trở lại.

Ngày 29/5, ở Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như: Mường La (Sơn La) 41.6 độ, Sông Mã (Sơn La) 39.8 độ, Phù Yên (Sơn La) 37.4 độ,...

Các tỉnh miền Bắc có chuỗi ngày khá mát mẻ khi đón mưa dông kéo dài khiến nền nhiệt giảm.

Dự báo: Ngày 30/5, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%.

Ngày 31/5, nắng nóng mở rộng xuống khu vực Nam Trung Bộ, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%.

Tây Nguyên và Nam Bộ: có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to (mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm).



Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết:



Thời điểm dự báo Khu vực ảnh hưởng Nhiệt độ cao nhất (oC) Độ ẩm tương đối thấp nhất (%) Thời gian nóng (giờ) Ngày 30/5/2023 Khu vực Bắc Bộ 35-37, có nơi trên 38 50-60 12-16 Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế 35-36, có nơi trên 37 55-60 12-16 Ngày 31/5/2023 Khu vực Bắc Bộ 35-37, có nơi trên 37 50-60 11-16 Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên 35-37, có nơi trên 38 45-60 11-17

Về đợt nắng nóng này, cơ quan khí tượng đưa ra nhận định, sẽ không quá gay gắt, tuy nhiên thời tiết sẽ trở nên oi bức, nóng nực hơn. Vậy hình thái thời tiết này sẽ kéo dài đến bao giờ?

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, nắng nóng ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến những ngày đầu tháng 6/2023. Cụ thể:

Khu vực Bắc Bộ: Ngày 01/6 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, từ ngày 02-04/6 có nắng nóng cục bộ. Từ đêm 01-07/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (tập trung vào khoảng thời gian chiều tối và tối).

Khu vực Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế: Từ 01-05/6 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Từ chiều tối và đêm 05-08/6, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Các tỉnh Đà Nẵng - Bình Thuận: ngày 01/6 và từ ngày 04-08/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (tập trung ở khu vực phía Nam vào chiều tối và tối). Từ ngày 01-05/6 phía Bắc có nắng nóng diện rộng.

Tây Nguyên và Nam Bộ: có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Đợt nắng nóng đang diễn ra tại miền Bắc tuy không gay gắt nhưng thời tiết khá oi bức, khó chịu.

TPHCM và Nam Bộ mưa giảm dần

Những ngày qua, TPHCM và các tỉnh Nam Bộ thường có mưa diễn ra vào chiều tối. Mưa lớn tập trung ở các tỉnh miền Tây, cục bộ tại Đồng Nai và Kiên Giang, có mưa rất to với lượng mưa trên 100mm.

Tuy nhiên, từ ngày 30/5 dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ rồi Bắc Bộ rồi suy yếu, thời tiết TP Hồ Chí Minh và Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng.

Từ ngày 31/5 - 2/6, thời tiết ngày có nắng gián đoạn, vào chiều tối có mưa dông rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Từ ngày 4/6 mưa dông có khả năng gia tăng trở lại trên khu vực. Trong mưa dông đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét, mưa đá.

Về tình hình thời tiết trong nửa đầu tháng 6, cơ quan khí tượng đưa ra nhận định:

Về nhiệt độ: Nhiệt độ trên cả nước tiếp tục có xu hướng cao hơn từ 0,5-1,0 độ C so với TBNN; số ngày nắng nóng gia tăng hơn tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ và ở mức cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ. Số ngày nắng nóng kéo dài khiến tổng lương mưa cũng xuống thấp. TLM tại khu vực Bắc Bộ và miền Tây Nam Bộ phổ biến thấp hơn từ 5-15%; riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nơi thấp hơn từ 15- 20%.

Trong khi đó, tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ đang bước vào mùa mưa nên có mưa lượng cao hơn từ 5-20%, có nơi cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ.