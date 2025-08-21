Diễn biến mới của dự án Nhà máy điện LNG 47.000 tỷ đồng tại Thanh Hoá

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Công Thanh (chủ đầu tư dự án Nhiệt điện LNG Công Thanh) và Liên danh Doosan Enerbility (Hàn Quốc) - Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) vừa ký kết thỏa thuận nguyên tắc thực hiện dự án Nhà máy điện LNG Công Thanh 4.500 MW (giai đoạn 1: 1.500 MW; giai đoạn 2: 3.000 MW).

Doosan và PECC2 – những đơn vị từng tham gia các dự án điện lớn như Vĩnh Tân, Vĩnh Tân 4 mở rộng, Ô Môn 4 – được kỳ vọng sẽ mang lại kinh nghiệm EPC, tư vấn và công nghệ cho dự án LNG Công Thanh.﻿

Dự án Nhiệt điện Công Thanh được khởi công từ năm 2011 với quy mô 600 MW sử dụng than, tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 1,2 tỷ USD. Theo kế hoạch, hai tổ máy sẽ đi vào hoạt động từ năm 2014.

Tuy nhiên, sau hơn 10 năm, công trình vẫn chưa hoàn thiện các hạng mục chính, hiện chỉ dừng lại ở cổng, tường rào và phần diện tích san lấp, trong khi khu đất rộng gần 200 ha vẫn bỏ hoang. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc thay đổi cổ đông, khó khăn trong việc thu xếp vốn và những rào cản chính sách liên quan tới nhiệt điện than.

Trong bối cảnh đó, chủ đầu tư đã đề xuất chuyển đổi sang sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu, đồng thời mở rộng quy mô lên 4.500 MW. Trong đó, giai đoạn 1 có công suất 1.500 MW và giai đoạn 2 là 3.000 MW, áp dụng công nghệ tua-bin khí chu trình hỗn hợp, phù hợp định hướng phát triển năng lượng sạch và giảm dần nhiệt điện than.

Tổng vốn đầu tư cho giai đoạn 1 dự kiến khoảng 47.000 tỷ đồng, với diện tích đất mở rộng lên 197,3 ha, bao gồm khu nhà máy chính, kho cảng LNG, tuyến ống dẫn khí và hệ thống nước làm mát.

Theo tính toán, khi đi vào vận hành, nhà máy sẽ cung cấp khoảng 9 tỷ kWh điện mỗi năm, góp phần bổ sung nguồn điện quan trọng cho miền Bắc và khu vực phụ tải cao. Dự án đã được đưa vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, với mốc vận hành có thể nằm trong giai đoạn 2026-2030 hoặc lùi sang 2031-2035, tùy thuộc vào tiến độ chung của hệ thống điện quốc gia.

Một thách thức quan trọng hiện nay là phương án đấu nối vào lưới điện quốc gia. Các phương án đang được xem xét gồm kết nối với trạm biến áp 500 kV tại Hưng Yên, Nam Hà Nội hoặc Long Biên, trong đó lựa chọn cuối cùng sẽ quyết định tiến độ và khả năng khai thác công suất của nhà máy.

Song song với xây dựng nhà máy, dự án còn phải triển khai đồng bộ hệ thống kho cảng LNG, tuyến ống dẫn khí và cơ sở logistics – những hạng mục có chi phí lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp và chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến động giá LNG trên thị trường quốc tế. Thêm vào đó, việc thu xếp vốn từ các tổ chức tài chính nước ngoài cũng là bài toán khó, khi dự án cần nguồn vốn ngoại tệ dài hạn cùng các cam kết bảo lãnh tín dụng.

Đáng chú ý, Tập đoàn SK (Hàn Quốc) đã thể hiện sự quan tâm đến dự án LNG Công Thanh. Với vốn hóa gần 200 tỷ USD cùng kinh nghiệm đầu tư tại Việt Nam, SK đang nghiên cứu phát triển chuỗi công nghiệp LNG gắn với các trung tâm công nghiệp ở Thanh Hóa, Nghệ An, Cà Ná và Cà Mau.

Vào tháng 4/2025, đại diện SK đã làm việc với Bộ Công Thương, cho thấy mong muốn tham gia sâu hơn vào các dự án LNG tại miền Trung và miền Bắc.