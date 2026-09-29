Ngày 28/9, lãnh đạo thành phố Bắc Ninh kiểm tra tiến độ các dự án tái định cư phục vụ Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan. Dự án có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 335,33ha, gồm 4 khu tái định cư là Gia Bình, Đông Cứu 1, Đông Cứu 2 và Lương Tài, với tổng mức đầu tư hơn 12.046 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ tháng 1/2026 đến hết tháng 12/2027.

Theo báo cáo, một số khu tái định cư đã đạt khối lượng cao ở các hạng mục san nền, giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Tại Đông Cứu 1, san nền cơ bản hoàn thành, thoát nước mưa đạt khoảng 83%, cấp nước sạch và phòng cháy, chữa cháy khoảng 72%, điện hạ thế và chiếu sáng khoảng 73%.

Khu Đông Cứu 2 đã cơ bản hoàn thành san lấp mặt bằng các lô đất phục vụ bàn giao. Trong khi đó, tại khu Gia Bình, khu vực ưu tiên trong ranh giới APEC đã cơ bản hoàn thành san nền; tổng thể khu tái định cư, giao thông đạt khoảng 30%, thoát nước mưa và nước thải khoảng 54%.

Tại khu Lương Tài, khu vực ưu tiên trong ranh giới APEC cơ bản hoàn thành san nền, thoát nước mưa tuyến cống dọc đạt 100%, thoát nước thải khoảng 88%; các hạng mục cấp điện, cấp nước đạt khoảng 70%.

Tiến độ một số hạng mục còn chậm do thiếu nhân lực, máy móc, thời tiết mưa nhiều và một số khu vực còn vướng đường điện, mặt bằng, phương án kết nối giao thông.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thi công tăng ca để hoàn thiện hạ tầng. Với những khu vực đã đủ điều kiện, các hộ dân có nhu cầu có thể được bàn giao mặt bằng tạm trước, song phải bảo đảm các điều kiện thiết yếu như giao thông, điện, nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải và rác thải.

Các hạng mục trong Khu tái định cư Gia Bình đang được triển khai tích cực.

Các đơn vị liên quan được yêu cầu tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm nơi ở và hạ tầng thiết yếu cho người dân, đồng thời hoàn thiện đồng bộ các khu tái định cư theo quy hoạch và tiến độ dự án.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được quy hoạch trên địa bàn các xã, phường Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao (Bắc Ninh), với diện tích khoảng 1.960 ha. Theo Nghị quyết 256/2025/QH15 của Quốc hội, tổng vốn đầu tư dự án khoảng 196.378 tỷ đồng.

Sân bay được quy hoạch đạt cấp 4F theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO). Đến năm 2030, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình dự kiến có công suất khoảng 30 triệu lượt hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Trong giai đoạn 2031-2050, công suất tiếp tục được nâng lên khoảng 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.