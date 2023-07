Diễn biến mới nhất thị trường nhà phố, biệt thự Long An, xuất hiện điểm bất ngờ trong bối cảnh biến động

Đáng chú ý, mặc cho tình hình chung của thị trường chung không mấy khả quan, việc có thể duy trì giỏ hàng với chất lượng tốt và mức giá hợp lý xuyên suốt thời gian qua giúp cho nhu cầu nhà phố, nhà biệt thự tại khu vực Long An vẫn được đáp ứng.

Chợ Tốt ghi nhận, kể từ tháng 10/2022 đến nay, giá nhà phố, biệt thự khu vực vẫn tăng lần lượt là 24% với nhà biệt thự và 38% với nhà phố liền kề so với cùng kì năm ngoái. Cùng với đó, thanh khoản đã xuất hiện trở lại ở một số dự án có mức giá từ 5-8 tỉ đồng/căn. Đây là diễn biến khá bất ngờ trong bối cảnh thị trường trầm lắng chung.

Theo nguồn dữ liệu của đơn vị này, trong tháng 6/2023, loại hình nhà phố, biệt thự tập trung chủ yếu ở khu vực huyện Đức Hòa với nguồn cung cho 2 phân khúc giá từ 1 - 3 tỷ và 3 – 7 tỷ, gấp mức trung bình của các huyện còn lại ở mức 0.6 lần và 3 lần. Trong khi các khu vực huyện/thành phố còn lại chứng kiến nguồn cung khá nhỏ giọt.

Tại huyện Đức Hòa, các sản phẩm nhà biệt thự chủ yếu là các căn đơn lẻ, không thuộc một dự án cụ thể. Chỉ có một số ít sản phẩm đến từ các dự án đã bàn giao hoàn thiện như Phúc An City, Bella Villa.

Trong khi đó với huyện Bến Lức hiện có các sản phẩm Grand villa thuộc Waterpoint 355ha của Nam Long đang bung thị trường với chính sách thanh toán nhẹ nhàng 20% trong vòng 18 tháng đến khi nhận nhà (tương đương khoảng 1%/tháng), chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất vay 6% trong vòng 12 tháng; Huyện Cần Giuộc có dự án Iris Residence...

Nhà Tốt ghi nhận nguồn cung nhà phố liền kề và nhà biệt thự tăng nhẹ trong quý 2/2023 với mức tăng lần lượt là 8% và 29%. Tuy nhiên, khi nhìn cận cảnh vào sự tăng trưởng hàng tháng, nguồn cung của nhà phố liền kề và nhà biệt thự có dấu hiệu giảm nhẹ trong tháng 6/2023 sau khi đạt đỉnh vào tháng 3/2023, với mức giảm lần lượt là 31% và 33%.

Theo Chợ Tốt Nhà, giá sơ cấp và sức cầu nhà phố, biệt thự Long An đã tăng trở lại.

Nhà Tốt ghi nhận trong tháng 6/2023, giá nhà biệt thự tại tỉnh Long An xấp xỉ khoảng 62 triệu/m2, trong khi đó, giá nhà phố liền kề khoảng 40 triệu/m2.

Chia sẻ mới đây về phân khúc bất động sản nhà phố, biệt thự, bà Trang Bùi, Tổng Giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam cho rằng, sức mua của khách hàng có dấu hiệu quay trở lại. Thị trường nhà phố, biệt thự tại Tp.HCM và vùng phụ cận đã chứng kiến tín hiệu phục hồi trong quý 2/2023 khi lượng cung mới đang dần tung ra nhiều hơn. Các dự án đã hoàn thiện quy trình pháp lý và đã bắt đầu xây dựng trở lại, đặc biệt các dự án bị vướng ở các quý trước.

“Giá sơ cấp nhà phố, biệt thự vẫn tiếp tục đà tăng so với cùng kì năm ngoái. Sự gia tăng trong lượng bán mới là nhờ vào các chính sách hỗ trợ người mua từ các chủ đầu tư. Đồng thời, các ngân hàng cũng đã giảm lãi suất trong thời gian gần đây”, bà Trang chia sẻ.

Báo cáo mới nhất của DKRA Group cũng chỉ ra, nguồn cung mới nhà phố, biệt thự khu vực Tp.HCM và vùng phụ cận trong quý 2/2023 đón nhận 155 căn mở bán đến từ 11 dự án, bằng 41% so với quý trước và chỉ bằng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đơn vị này dự báo, nguồn cung mới và sức cầu phân khúc nhà phố, biệt thự trong quý 3/2023 có xu hướng tăng nhẹ so với quý 2, dao động khoảng 350 - 450 căn, tập trung chủ yếu ở Đồng Nai, Bình Dương, Long An và Tp.HCM. Mặt bằng giá sơ cấp không có nhiều biến động so với 6 tháng đầu năm. Các chính sách chiết khấu cho phương án thanh toán nhanh, cam kết thuê lại,… được các chủ đầu tư áp dụng rộng rãi nhằm hỗ trợ khách hàng, kích cầu thị trường.