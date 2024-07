Diễn biến mới trên thị trường Ví điện tử sau khi Moca rời đi: VNPAY dẫn đầu, ngôi á quân gọi tên MoMo

Năm 2023, MoMo đạt hơn 9.400 tỷ đồng doanh thu nhưng vẫn lỗ ròng khoảng 287 tỷ đồng

Thị trường cạnh tranh

Theo nhận định của đơn vị chuyên tổng hợp và phân tích dữ liệu Vietdata, bức tranh toàn cảnh về thị trường ví điện tử ở Việt Nam đang tăng trưởng nhưng chưa trưởng thành.

Theo số liệu công bố của NHNN, tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng 57,31 triệu ví điện tử đã được kích hoạt; và 36,23 triệu ví trong số đó đang hoạt động (chiếm 63,23%). Tiềm năng tăng trưởng ở thị trường nội địa vẫn còn rất lớn chưa kể đến việc mở rộng hoạt động ra toàn cầu.

Dẫu vậy, con đường đạt đến lợi nhuận còn nhiều thách thức. Những con số trên báo cáo tài chính cũng đang phản ánh thực trạng này. Doanh thu của các ví điện tử vẫn tăng trưởng đều qua các năm nhưng lợi nhuận sau thuế thu về lại rất ảm đạm.

Phản ánh thực tế đầu tư trên cuộc đua tiếp thị, thị phần trong ngành ví điện tử cũng có sự biến động.

Nguồn: Vietdata

Theo đó, ví VNPAY có mức độ phủ sóng rất lớn do thừa hưởng từ hệ sinh thái VNPAY với hơn 350 nghìn điểm chấp nhận thanh toán. Hệ sinh thái đa tiện ích đã giúp ví VNPAY ngày càng gia tăng độ phủ. Tuy nhiên, Vietdata cũng đặt câu hỏi về con số, số lượng người dùng hơn 40 triệu người do doanh nghiệp do VNPAY công bố.

MoMo là ví điện tử độc lập không có hệ sinh thái. Tuy nhiên start-up kỳ lân này đã chứng minh sức hút với thị trường ví điện tử khi có đến 31 triệu người sử dụng dịch vụ và mạng lưới hơn 140 nghìn điểm chấp nhận thanh toán (số liệu theo start-up này công bố trên truyền thông). Thực hiện tốt tính năng hỗ trợ quản lý tài chính, giao diện năng động, tiện ích mới mẻ giúp MoMo giành được phần lớn thị phần.

Một tương lai nhiều hứa hẹn tăng trưởng khi ZaloPay vừa ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới đồng thời công bố chạm mốc 14 triệu người dùng. Tận hưởng lợi ích từ hệ sinh thái của công ty mẹ VNG, ZaloPay ngày càng gia tăng mức độ phủ sóng.

ShopeePay chưa có con số chính thức về người dùng nhưng mức độ phổ biến là không thể bàn cãi. Phát triển từ hệ sinh thái Shopee, kèm theo sự tăng trưởng mạnh của ngành thương mại điện tử, ShopeePay thừa hưởng được một tệp khách hàng lớn và tần suất giao dịch cao.

Không bàn tới tính năng cổng thanh toán trung gian, hoạt động ví điện tử của Payoo có ít thị phần. Các ví điện tử VNPT Pay, Ngân lượng, cũng có thị phần nhỏ, chức năng có phần đặc thù hơn và không quá phổ biến trong thanh toán hàng ngày. Moca đã rời đi nhưng trước đó vẫn phổ biến thông qua hoạt động liên kết với Grab.

Dự đoán sau tháng 7 này, thị phần này sẽ thuộc về MoMo và ZaloPay khi 2 ứng dụng này là lựa chọn thanh toán hàng đầu của người dùng Grab.

Á quân thị trường gọi tên MoMo

Về doanh thu của các doanh nghiệp tham gia thị trường ví điện tử, theo Vietdata, những ví điện tử chú trọng tiếp thị như VNPAY, MoMo hay ShopeePay đều có doanh thu thống lĩnh.

Tình hình doanh thu của thị trường ví điện tử thể hiện sự phân hóa rất rõ rệt, chủ yếu do nhu cầu người sử dụng dịch vụ. Zalo, Vimo, VNPAY thể hiện mức tăng trưởng ấn tượng trong giai đoạn 2020-2023. Lợi nhuận sau thuế phân hóa theo thị phần trong đó nhóm ví điện tử chiếm thị phần cao thì lợi nhuận sau thuế luôn âm hoặc cực kỳ thấp.

Nguồn: Vietdata

MoMo là một ví điện tử phù hợp với người trẻ với độ cập nhật xu hướng liên tục. Nhiều khảo sát đã chỉ ra MoMo là ứng dụng được yêu thích nhất. Đội ngũ sáng tạo của MoMo đều đặn tung ra những xu hướng thanh toán năng động như QR Code tạo bởi AI, Lì xì MoMo, Nhắc nợ, Chia tiền, … .

Tháng 07/2023, MoMo cập nhật tính năng quét thanh toán VietQR để thích ứng với ngành. Xứng danh Kỳ lân công nghệ, MoMo đã ra mắt Miniapp Chứng khoán tích hợp trên ứng dụng di động, giúp người dùng giao dịch chứng khoán với chỉ từ 1 cổ phiếu.

Sau sự ra đi của Moca, MoMo trở thành đối tác tiềm năng bậc nhất liên kết thanh toán với siêu ứng dụng Grab. Dự kiến thị phần của MoMo sẽ tiếp tục bành trướng.

Vietdata đánh giá, hiệu quả tài chính của MoMo chưa tiến triển tốt, đến hết năm 2023 vẫn báo lỗ. Doanh thu MoMo đứng thứ hai sau VNPAY, năm 2023 đạt hơn 9.400 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng trên 10% mỗi năm trong giai đoạn 2020-2023 nhưng có xu hướng giảm dần.

Tuy vẫn báo lỗ nhưng cũng theo Vietdata, lỗ ròng cuối năm 2023 của MoMo đã giảm đến 4 lần với kỳ trước. Đây là một tín hiệu tích cực đến từ tình hình tài chính của ví điện tử đình đám này.