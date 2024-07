Năm 2023: BE và Xanh SM "đe dọa" vị trí của Grab nhưng Grab báo lãi tăng 210% lên 1.000 tỷ, còn BE tiếp tục lỗ gần 1.000 tỷ

BE VÀ XANH SM ĐANG DẦN CHIẾM LẤY THỊ TRƯỜNG GỌI XE CÔNG NGHỆ

"Cùng với Xanh SM, BE đang dần dần chiếm lấy thị trường gọi xe công nghệ, đe dọa vị trí của Grab" - Đây là nhận định của nhiều chuyên gia trong ngành. Thực tế minh chứng điều đó khi BE là một hãng "xe công nghệ" Việt Nam - với thương hiệu trẻ trung, định vị "rẻ" và nhiều chiêu marketing thú vị được tán thưởng trên mạng xã hội - đang tăng thị phần của mình lên rất nhanh.



Theo kết quả một khảo sát của Q&me, trong phân khúc từ 16-23 tuổi, BE đang chiếm thế thượng phong với 45% người dùng đặt xe máy trong 3 tháng gần nhất. Cách đây 3 năm, thị phần của BE chiếm chỉ 18% nhưng đến những tháng đầu năm 2024, BE chiếm 32%, thu hẹp khoảng cách với con số 42% của doanh nghiệp đứng đầu.

Với dịch vụ đặt xe máy, BE có hơn 300 nghìn tài xế. Với beFood - theo doanh nghiệp tự công bố - số lượng cửa hàng, quán ăn tăng trưởng 7 lần sau 2 năm ra mắt và tần suất khách đặt món hàng tháng tăng liên tục ở mức 160%.

Mới đây, Be Group cũng ra mắt tính năng bePayLater, cho phép 10 triệu khách hàng của Be được dùng trước trả sau hơn 15 dịch vụ trên ứng dụng.

LỖ LŨY KẾ GẦN 4.500 TỶ ĐỒNG

Cùng với việc mở rộng quy mô đội xe và dịch vụ, doanh thu của Be Group không ngừng tăng trưởng, nhưng đồng thời các khoản lỗ cũng không ngừng tăng lên, mặc dù đơn vị này từng tuyên bố không chạy theo cuộc đua đốt tiền.

Theo dữ liệu của Vietdata, năm 2023, Be Group đạt được mức doanh thu thuần gần 1.600 tỷ đồng tuy nhiên lỗ sau thuế gần 1.000 tỷ đồng. Mức lỗ này nhỉnh hơn một chút so với năm 2022 (-957 tỷ). Tính đến cuối năm 2023, ước tính Be group lỗ lũy kế gần 4.500 tỷ đồng.

Be Group huy động được nhiều nguồn vốn để tài trợ cho cuộc đua trên thị trường gọi xe công nghệ và phát triển hệ sinh thái dịch vụ của mình. Vào năm 2022, Be Group đã nhận khoản vay vốn giá trị lên đến 100 triệu USD khi hợp tác với Deutsche Bank. Năm 2024 VPBank Securities đầu tư sở hữu cổ phần Be Holdings - công ty chủ sở hữu của Be Group với tổng giá trị thương vụ lên đến 729,5 tỷ đồng.

Một trong 2 hãng xe Việt đang "đe dọa" vị trí của Grab còn lại là Xanh SM có tuổi đời hơn 1 năm, với mô hình taxi truyền thống, phải chịu chi phí khấu hao xe và mở rộng rất nhanh trong hơn năm qua - thì chắc chắn chưa thể có lãi.

Trong khi đó, Grab năm 2023 đạt doanh thu gần 4.000 tỷ đồng, giảm đến 40% so với năm 2022 nhưng lợi nhuận sau thuế của Grab tăng trưởng mạnh lên đến hơn 210% và đạt khoảng 1.000 tỷ đồng.

Gần đây, Grab cũng đưa ra những chiến lược mới, không còn cố gắng giữ chân khách hàng bằng khuyến mãi, thay vào đó là những lựa chọn giá cả hợp lý hơn cho khách hàng có thể lựa chọn như giao hàng nhanh với chi phí cao hơn hay giao hàng tiết kiệm với chi phí rẻ hơn.