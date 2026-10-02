Diễn biến quan trọng tại dự án giao thông hơn 43.700 tỷ nối cảng nước sâu lớn nhất miền Bắc với siêu sân bay gần 200.000 tỷ đồng
Dự án kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ, nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố vai trò cửa ngõ quốc tế của thành phố Hải Phòng.
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Hải Phòng tìm kiếm nhà đầu tư có nhu cầu nghiên cứu dự án tuyến đường nối cảng Lạch Huyện với sân bay Gia Bình
Theo Cổng thông tin điện tử TP. Hải Phòng, UBND thành phố đang tìm kiếm các nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu nghiên cứu thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối cảng Lạch Huyện - sân bay Gia Bình. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là hơn 43.743 tỷ đồng.
Công trình nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP 6 tháng cuối năm và giai đoạn 2026-2030 đạt bình quân từ 13% trở lên trên địa bàn thành phố. Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), áp dụng hình thức hợp đồng BOT hoặc BT.
Tổng chiều dài tuyến khoảng 46,55km (khoảng 44,8km trên địa bàn thành phố Hải Phòng, khoảng 0,75km trên địa bàn thành phố Bắc Ninh và khoảng 1km chiều dài cầu vượt sông Thái Bình).
Điểm đầu tuyến tại nút giao đường Vành đai 3 với Quốc lộ 10, thuộc phường Lưu Kiếm, thành phố Hải Phòng; điểm cuối tuyến tại nút giao phía Đông sân bay Gia Bình, thuộc xã Trung Kênh, thành phố Bắc Ninh.
Về mục tiêu đầu tư, dự án tiến tới hình thành trục giao thông chiến lược liên vùng, kết nối trực tiếp cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện với sân bay Gia Bình, đồng thời liên kết với mạng lưới giao thông hiện hữu và các tuyến giao thông theo quy hoạch.
Dự án kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ, nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố vai trò cửa ngõ quốc tế của thành phố Hải Phòng.
Đối với địa phương, mục tiêu của tuyến đường là tạo dư địa mới cho TP. Hải Phòng thông qua hình thành quỹ đất dọc hai bên để phát triển hành lang kinh tế - logistics - công nghiệp - đô thị liên vùng; tạo điều kiện thuận lợi để thành phố tăng cường thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng trưởng bền vững.
Hải Phòng đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng kết nối với cảng Lạch Huyện
Tại diễn đàn Logistics Vùng lần thứ VII năm 2026 được tổ chức vào ngày 21/9, ông Phạm Văn Thép - Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết, thành phố đang tập trung nhiều giải pháp để thu hút các nhà đầu tư xây dựng và phát triển khu vực cảng.
Trong đó, song song với cải cách thủ tục, Hải Phòng đang triển khai chiến lược hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết nối khu vực cảng. Cụ thể, thành phố đang triển khai các quy hoạch, dự án liên quan đến đường thủy nội địa, bến thủy nội địa và hệ thống giao thông kết nối, từ đường ven biển đến các trục giao thông Đông - Tây.
Cùng với đó, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đang được đầu tư mở rộng, qua đó tăng cường khả năng kết nối đa phương thức cho thành phố và khu vực.
Ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Chủ tịch Công ty Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng (Tập đoàn Hateco) cũng chỉ ra, với vị trí quan trọng của Cảng Lạch Huyện, địa phương cần phát triển đồng bộ về hạ tầng.
Trước hết là hạ tầng kết nối với đường bộ, đường thủy, đường sà lan, đường sắt, kết nối hàng hải. Tiếp đến là kết nối các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu thương mại tự do, kết nối các nhà máy, xí nghiệp; kết nối các tỉnh, thành phố trong khu vực miền Bắc, đặc biệt kết nối hạ tầng số.
Đặc biệt, theo ông Tiến, việc kết nối hạ tầng đường bộ rất quan trọng trong việc phát triển cảng Lạch Huyện. Bởi lẽ, đang có khoảng 90% vận tải container đi qua đường bộ, giúp tăng năng lực kết nối Lạch Huyện - Hà Nội và các khu công nghiệp phía Bắc.
Cảng Lạch Huyện là cụm cảng nước sâu lớn nhất miền Bắc, hiện đã được triển khai 6 bến cảng. Ông Phạm Văn Thép - Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng nhấn mạnh, cảng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế của vùng Đồng bằng sông Hồng và có ý nghĩa chiến lược trong định hướng phát triển lâu dài của thành phố.
Trong khi đó, dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được xác định là bước đi chiến lược, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông hàng không của Vùng Thủ đô.
Dự án cảng hàng không có tổng mức đầu tư khoảng 196.378 tỷ đồng này được kỳ vọng sẽ bổ trợ cho Nội Bài, phát huy lợi thế về không gian, kết nối và hạ tầng, đồng thời tạo động lực phát triển các lĩnh vực công nghiệp, logistics, thương mại điện tử, du lịch và dịch vụ.
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