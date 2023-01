Diễn biến trái chiều thị trường căn hộ 3 miền Bắc, Trung, Nam

Tại báo cáo thị trường quý cuối năm 2022, Colliers Việt Nam đã chỉ ra diễn biến của thị trường căn hộ Hà Nội, Tp.HCM và Đà Nẵng.

Theo đơn vị này, “vẫy vùng” giữa những thách thức chồng chất, thị trường căn hộ chung cư ghi nhận giá bán giảm, thanh khoản kém và nguồn cung mới hạn chế. Thị trường sơ cấp và thứ cấp chứng kiến hai diễn biến giá khác nhau trong quý 4/2022, phản ánh tâm lý thị trường từ phía người bán và người mua.

Cụ thể, tại Tp.HCM, giá bán sơ cấp căn hộ hạng sang tiếp tục neo ở mức cao và giảm dần ở các phân khúc thấp hơn. Giá bán căn hộ thứ cấp sụt giảm, cho thấy nhiều nhà đầu tư tìm cách “thoát hàng” khi lãi vay tăng cao.

Nhìn chung, thị trường căn hộ ở Tp.HCM cuối năm khá trầm lắng, mức tiêu thụ được cho là thấp nhất trong ba năm và thanh khoản thị trường kém do tác động từ việc siết tín dụng, lãi suất tăng. Dù vậy, giá sơ cấp phân khúc căn hộ hạng sang vẫn ổn định, trong quý này, những dự án căn hộ hạng sang mở bán tại khu vực Thủ Thiêm có mức giá bán khá cao từ 7.000 - 18.000 USD/m2. Tuy nhiên, ở những phân khúc thấp hơn, giá bán sơ cấp bình quân giảm nhẹ do một số các dự án áp dụng chính sách chiết khấu. Giá bán thứ cấp có phần giảm mạnh do nhiều nhà đầu tư thứ cấp gặp khó khăn về tài chính như khoản vay đến hạn bị nâng lãi suất và lo lắng về những biến động khó lường của thị trường trong năm tới, dẫn đến bán tháo sản phẩm để cắt lỗ.

Trong quý 4/2022, có những dự án được mở bán đáng chú ý như Thủ Thiêm Zeit Xi River, The Opusk – Metropole giai đoạn 4, Salto Residence, và dự án De La Sol đã được mở bán lại sau nhiều năm đình trệ. Ngoài ra, nguồn cung mới chủ yếu vẫn đến từ các giai đoạn mở bán tiếp theo hoặc giỏ hàng cũ của các dự án như Horizon Phú Mỹ Hưng, MT East Mark, Flora Panorama, West Gate Park... Một thương vụ M&A nổi bật là việc dự án Hausnima Tp.Thủ Đức của EZ Land đã chuyển sang cho Gamuda Land với tên mới là Elysian, dự kiến được mở bán vào quý 2/2023. Nhu cầu sở hữu căn hộ đang sụt giảm do rào cản tín dụng, và nhiều khách hàng hoãn kế hoạch mua nhà với kỳ vọng mức giá tốt hơn trong thời gian tới.

Tại Hà Nội ghi nhận giá bán giảm ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Một số dự án dự kiến mở bán trong quý 4/2022 đã bị hoãn lại, cho thấy tâm lý chờ đợi của chủ đầu tư.

Mức giá bán căn hộ sơ cấp và thứ cấp ở Hà Nội có phần hạ nhiệt tuy nhiên mặt bằng giá bán vẫn ở mức cao đối với khách hàng có thu nhập trung bình. Các dự án mới được mở bán trong quý 4 có mức giá từ 2.300 – 4.200 USD/m2, ngoài ra, có một số dự án dự kiến được ra mắt trong thời gian này đã được các chủ đầu tư hoãn lại do ảnh hưởng từ những tác động không thuận lợi của thị trường, các chủ dự án đang chờ đợi thời điểm thích hợp hơn để tung sản phẩm ra thị trường.

Đáng chú ý là việc Hà Nội đang đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận đến quận trung tâm từ các huyện của Thủ Đô, đây được xem là đòn bẩy cho sự tăng trưởng bất động sản căn hộ ở khu vực này.

Trong khi Đà Nẵng, trong quý 4/2022 nguồn cung đón nhận bốn dự án mới được mở bán là dự án căn hộ hàng hiệu Shizen Nami, dự án căn hộ cao cấp ven sông Hàn The Filmore, dự án The Sang Residence giai đoạn 2, và dự án nhà ở xã hội The Ori Garden – Sea View Tower. Dự kiến sẽ có 6 dự án mới được mở bán trong năm 2023 sẽ cung cấp thêm cho thị trường khoảng gần 4.000 căn hộ cao cấp đến từ các chủ đầu tư như Sun Frontier, Sun Group, Alphanam... Đa số khách mua căn hộ ở Đà Nẵng chủ yếu để đầu tư và đến từ địa phương khác.

Theo Colliers Việt Nam, trong quý 4/2022, mức độ quan tâm và lượng giao dịch bất động sản có xu hướng giảm rõ rệt. Hầu hết các dự án mở bán đều công bố những ưu đãi và phương án thanh toán với nhiều hỗ trợ nhằm thu hút được người mua trong giai đoạn khó khăn hiện tại.

Ông Tín Nguyễn, Trưởng phòng Nghiên cứu Thị trường Colliers cho biết, phân khúc BĐS nhà ở tiếp tục đối diện với khó khăn về pháp lý, thanh khoản, nguồn vốn và dự kiến sẽ kéo dài đến ít nhất quý 3 năm 2023. Các động thái mới nhất của Chính phủ, từ Ngân hàng Nhà nước đến tổ công tác các Bộ ngành, cho thấy quyết tâm phục hồi thị trường theo hướng bền vững. Việc hoãn triển khai các đợt mở bán mới làm thu hẹp nguồn cung, góp phần thúc đẩy giao dịch.

Sang năm 2023, thị trường căn hộ tiếp tục đối diện với một số khó khăn đến từ sự suy giảm niềm tin với các chủ đầu tư có hoạt động kinh doanh chưa minh bạch, pháp lý dự án chưa rõ ràng đang bị xử lý trong thời gian qua. Bên cạnh đó, một số chủ đầu tư cũng đang trì hoãn việc chào bán sáng phẩm, nên nguồn cung mới căn hộ năm 2023 dự đoán sẽ giảm, riêng tại Tp.HCM chỉ khoảng dưới 20.000 căn được mở bán mới, và lượng tiêu thụ ước tính chỉ rơi vào khoảng trên dưới 20%.

Tương tự các phân khúc khác, sự khôi phục của thị trường căn hộ đang cần những điều chỉnh vĩ mô từ chính phủ. Theo chuyên gia Colliers, một trong những thông tin lạc quan cho thị trường căn hộ nói riêng, thị trường bất động sản nói chung là trong giữa tháng 12, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành và địa phương phải phối hợp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Kết hợp với những biện pháp điều chỉnh của Chính phủ, các doanh nghiệp bất động sản cũng cơ cấu lại doanh nghiệp, điều chỉnh cơ cấu sản phẩm và dòng tiền để phục hồi và phát triển lành mạnh, minh bạch hơn.

Với sự hỗ trợ từ Chính phủ và nỗ lực từ doanh nghiệp, thị trường hy vọng sẽ có những khởi sắc vào hồi phục từ giữa năm 2023 khi mà các biện pháp đã được thực hiện và niềm tin của người mua và các nhà đầu tư được củng cố.