Điên Kremlin lý giải việc đồng nội tệ trượt giá mạnh so với USD

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin phiên giao dịch sáng 14/8 ghi nhận mức 100,35 ruble đổi 1 USD.

Cố vấn kinh tế của Tổng thống Putin – ông Maxim Oreshkin phát biểu với hãng TASS (Nga): “Tỷ giá hối đoái hiện tại đã chệch hướng đáng kể so với các mức cơ bản và việc bình thường hóa dự kiến sẽ diễn ra trong tương lai gần”.

Ông bổ sung thêm: “Đồng ruble yếu gây phức tạp cho chuyển đổi cấu trúc nền kinh tế và ảnh hưởng tiêu cực đến thu nhập thực sự của người dân. Việc có đồng ruble mạnh là lợi ích của nền kinh tế Nga”. Theo ông Maxim Oreshkin, lý do chính dẫn đến việc đồng ruble suy yếu là do chính sách nới lỏng tiền tệ.

Ngân hàng Nga quy trách nhiệm của tình trạng đồng ruble giảm mạnh trong năm nay, mất gần 30% so với đồng bạc xanh, là do cán cân thương mại của Nga thu hẹp. Thặng dư tài khoản vãng lai của Nga đã hạ 85% so với cùng kỳ năm trước trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7.

Ngày 21/7, Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) đã tăng lãi suất cơ bản mạnh hơn dự kiến, lên 8,5%, trong bối cảnh đồng ruble yếu và áp lực lạm phát cao. Cuộc họp chính sách tiếp theo của CBR dự kiến diễn ra vào ngày 15/9 tới.