Điện Kremlin: Ông Putin sẵn sàng gặp ông Trump tại Moskva

Trong cuộc phỏng vấn với TASS , khi được phóng viên hỏi liệu cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump có bị gác lại không, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov thông tin: "Nó không bị gác lại. Đây là lời mời chủ động. Ông Putin đã sẵn sàng và rất vui được gặp Tổng thống Trump. Phần còn lại phụ thuộc vào quyết định của ông Trump".

Hồi tháng 8, sau cuộc hội đàm với ông Trump tại Anchorage, nhà lãnh đạo Nga đề xuất tổ chức cuộc gặp tiếp theo tại Moskva. Tổng thống Mỹ khi đó cho rằng điều này là khả thi, dù thừa nhận ông có thể phải đối mặt với nhiều chỉ trích nếu đến Moskva.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Trump bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc để về các bảo đảm an ninh cho Ukraine cũng như các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Ukraine lâu nay thúc giục phương Tây đưa ra cam kết chắc chắn để ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của phương Tây ở Ukraine sẽ là mục tiêu hợp pháp của Nga.

Trong khi đó, Nga điều hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, 10 người bị thương.

Cảnh báo không kích được kích hoạt ở khu vực Kiev khi chính quyền quân sự địa phương cho biết Nga đang tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cũng xác nhận Thủ đô Ukraine đang bị tấn công “quy mô lớn” và kêu gọi người dân ở trong nơi trú ẩn.



