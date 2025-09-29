Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điện Kremlin: Ông Putin sẵn sàng gặp ông Trump tại Moskva

29-09-2025 - 07:09 AM | Tài chính quốc tế

Người phát ngôn điện Kremlin cho biết lời mời của Tổng thống Vladimir Putin tới nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump vẫn có hiệu lực và bây giờ quyết định do phía Mỹ đưa ra.

Trong cuộc phỏng vấn với TASS , khi được phóng viên hỏi liệu cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump có bị gác lại không, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov thông tin: "Nó không bị gác lại. Đây là lời mời chủ động. Ông Putin đã sẵn sàng và rất vui được gặp Tổng thống Trump. Phần còn lại phụ thuộc vào quyết định của ông Trump".

Hồi tháng 8, sau cuộc hội đàm với ông Trump tại Anchorage, nhà lãnh đạo Nga đề xuất tổ chức cuộc gặp tiếp theo tại Moskva. Tổng thống Mỹ khi đó cho rằng điều này là khả thi, dù thừa nhận ông có thể phải đối mặt với nhiều chỉ trích nếu đến Moskva.

Điện Kremlin: Ông Putin sẵn sàng gặp ông Trump tại Moskva- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Trump bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc để về các bảo đảm an ninh cho Ukraine cũng như các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Ukraine lâu nay thúc giục phương Tây đưa ra cam kết chắc chắn để ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của phương Tây ở Ukraine sẽ là mục tiêu hợp pháp của Nga.

Trong khi đó, Nga điều hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, 10 người bị thương.

Cảnh báo không kích được kích hoạt ở khu vực Kiev khi chính quyền quân sự địa phương cho biết Nga đang tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cũng xác nhận Thủ đô Ukraine đang bị tấn công “quy mô lớn” và kêu gọi người dân ở trong nơi trú ẩn.


Theo Kông Anh/VTC News

VTC News

Từ Khóa:
mỹ, ​Nga

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nghịch lý EU: Liên tục tuyên bố muốn tự chủ công nghệ nhưng vẫn trông chờ vào hàng nghìn người Trung Quốc đang đổ đến nền kinh tế lớn thứ 4 của khối, chuyện gì đang xảy ra?

Nghịch lý EU: Liên tục tuyên bố muốn tự chủ công nghệ nhưng vẫn trông chờ vào hàng nghìn người Trung Quốc đang đổ đến nền kinh tế lớn thứ 4 của khối, chuyện gì đang xảy ra? Nổi bật

Warren Buffett bán sạch cổ phiếu mang về khoản lãi gấp 20 lần ban đầu, công ty lên tiếng: 'Đó là chuyện hoàn toàn bình thường'

Warren Buffett bán sạch cổ phiếu mang về khoản lãi gấp 20 lần ban đầu, công ty lên tiếng: 'Đó là chuyện hoàn toàn bình thường' Nổi bật

Bí ẩn đội quân đất nung trong lăng Tần Thủy Hoàng: Tại sao nhiều chiến binh nắm chặt tay không, vũ khí của họ đâu rồi?

Bí ẩn đội quân đất nung trong lăng Tần Thủy Hoàng: Tại sao nhiều chiến binh nắm chặt tay không, vũ khí của họ đâu rồi?

22:50 , 28/09/2025
Thực hư Tesla chuẩn bị ra mắt điện thoại cạnh tranh với iPhone 17

Thực hư Tesla chuẩn bị ra mắt điện thoại cạnh tranh với iPhone 17

22:20 , 28/09/2025
Mỹ đối mặt nguy cơ thiệt hại kép từ hai cơn bão nhiệt đới

Mỹ đối mặt nguy cơ thiệt hại kép từ hai cơn bão nhiệt đới

21:50 , 28/09/2025
Chàng trai tự chế tên lửa thành công, đỗ luôn vào trường hàng không vũ trụ

Chàng trai tự chế tên lửa thành công, đỗ luôn vào trường hàng không vũ trụ

21:21 , 28/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên